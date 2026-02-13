'পাওনা' টাকা চাওয়াই ঠিকাদারকে খুন, অভিযুক্ত তৃণমূল 'ঘনিষ্ঠ'

'পাওনা' টাকা চাওয়াই ঠিকাদারকে খুন, অভিযুক্ত তৃণমূল 'ঘনিষ্ঠ'
টাকা চাওয়াই কাল হল ! ঠিকাদারকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ ৷ তৃণমূল 'ঘনিষ্ঠ' অভিযুক্তের গ্রেফতারের দাবিতে দফায় দফায় অবরোধ-বিক্ষোভে উত্তাল শাসন।
Published : February 13, 2026 at 5:22 PM IST
শাসন (উত্তর 24 পরগনা), 13 ফেব্রুয়ারি: বাড়ির ছাদের ঢালাইয়ের কাজ বাবদ বকেয়া 14 হাজার 200 টাকা 'পাওনা' ছিল ঠিকাদারের । সেই টাকা চাইতে যাওয়াই কাল হল ! টাকা দেওয়ার নাম করে ডেকে নিয়ে গিয়ে ঠিকাদারকে খুন করা হয়েছে ৷ অভিযোগ, বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে ৷ অভিযুক্ত তৃণমূল 'ঘনিষ্ঠ' বলে পরিচিত ৷
ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার উত্তাল হয়ে উঠল উত্তর 24 পরগনার শাসন ৷ গাছের গুঁড়ি ফেলে দফায় দফায় অবরোধ ও বিক্ষোভের জেরে কার্যত দীর্ঘক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে থাকে আমিনপুর-বোয়ালঘাটা রোড ৷ খবর পেয়ে পুলিশ অবরোধ তুলতে গেলে তীব্র বাকবিতণ্ডা শুরু হয় উত্তেজিত জনতার সঙ্গে ৷ শেষে পুলিশ অভিযুক্ত হাফিজুল ইসলামকে গ্রেফতারের আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় ৷ অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ ৷
বারাসত জেলা পুলিশের এক পদস্থ কর্তা বলেন, "পাওনা টাকা নাকি, খুনের নেপথ্যে অন্য নও কারণ রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷ রিপোর্ট এলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে ৷ ঘটনা ঘিরে সাময়িক ক্ষোভ-বিক্ষোভ তৈরি হয়েছিল ঠিকই ৷ কিন্তু,পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ৷ অভিযুক্তকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে ৷ আশা করা যায়, খুব শীঘ্রই তাকে ধরা সম্ভব হবে ৷"
মৃত ঠিকাদারের নাম আহম্মেদ আলি ৷ বছর চল্লিশের ওই যুবকের বাড়ি শাসনের খামারবাড়ি এলাকায় ৷ পেশায় সে রাজমিস্ত্রির ঠিকাদার ৷ বাড়িতে তাঁর বৃদ্ধ মা-বাবা ছাড়াও স্ত্রী এবং ছোট ছোট তিন সন্তান রয়েছে ৷ পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন আহম্মেদ আলি ।
সম্প্রতি শাসনেরই বাদা উত্তরপাড়ার বাসিন্দা, তৃণমূল 'ঘনিষ্ঠ' হাফিজুল ইসলামের বাড়িতে ছাদ ঢালাইয়ের কাজ করেছিলেন আহম্মেদ । সেই কাজ বাবদ হাফিজুলের কাছে তাঁর 14 হাজার 200 টাকা 'পাওনা' ছিল বলে দাবি পরিবারের ৷ তাঁদের আরও দাবি, প্রতি বৃহস্পতিবার ও রবিবার আহম্মেদ 'রাজমিস্ত্রি' এবং 'লেবারদে'র পাওনা টাকা মেটাতেন ৷ বৃহস্পতিবার রাতেও সেই টাকা মেটানোর জন্য তিনি ফোন করেন হাফিজুলকে ৷ হাফিজুল বকেয়া টাকা দেওয়ার নাম করে ডাকেন ঠিকাদার আহম্মেদকে ৷ তার পরেই ঠিকাদারকে পিটিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ।
নিহতের কাকা কুতুবউদ্দিন গোলদার বলেন,"হাফিজুলের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা পাওনা ছিল ভাইপো আহম্মেদের। সেই টাকা দিতে গিয়ে খুন হতে হয়েছে তাঁকে ৷ প্রথমে চড়, তার পর শাটারে মাথা ঠুকে দেওয়া হয় ৷ অচৈতন্য হয়ে পড়লে মারধর করে হাফিজুল ৷ আমরা ওর ফাঁসি চাই ৷ ভাইপোর ছোট ছোট তিন সন্তান রয়েছে ৷ পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব কে নেবে ?
ঘটনার কথা জানাজানি হতেই শুক্রবার সকালে ক্ষোভে ফেটে পড়েন নিহতের পরিবার ও স্থানীয় লোকজন ৷ দোষীর গ্রেফতারের দাবিতে শাসনের আমিনপুর-বোয়ালঘাটা রোডে গাছের গুঁড়ি ফেলে দফায় দফায় অবরোধ শুরু করেন ক্ষুদ্ধ-জনতা। চলে বিক্ষোভ । আন্দোলনের জেরে দীর্ঘক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে থাকে গুরুত্বপূর্ণ এই রোড ৷
খবর পেয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে গেলে তীব্র বচসা শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে ৷ কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও কেন অভিযুক্ত গ্রেফতার হয়নি ? কেনই বা পুলিশ তাকে ধরতে উদ্যোগ নিচ্ছে না ? এমনই প্রশ্ন তুলে সরব হতে থাকেন আন্দোলনকারীদের একাংশ। এ নিয়ে পুলিশ-জনতার মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ চলে বাকবিতণ্ডা । শেষে,পুলিশের তরফে এই বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় ৷ উঠে যায় অবরোধও ৷
নিহতদের পরিবারের দাবি, অভিযুক্তের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সেখান থেকে ক্ষতিপূরণ দিক পুলিশ প্রশাসন ৷ তাহলেই হয়তো সংসারটা বাঁচবে ! মৃত আহম্মেদের বৃদ্ধ বাবা হাজি মহম্মদ মুকসেদ আলিও অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি চেয়ে সরব হয়েছেন।