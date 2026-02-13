ETV Bharat / state

'পাওনা' টাকা চাওয়াই ঠিকাদারকে খুন, অভিযুক্ত তৃণমূল 'ঘনিষ্ঠ'

টাকা চাওয়াই কাল হল ! ঠিকাদারকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ ৷ তৃণমূল 'ঘনিষ্ঠ' অভিযুক্তের গ্রেফতারের দাবিতে দফায় দফায় অবরোধ-বিক্ষোভে উত্তাল শাসন।

Local agitation at Sasan
ঠিকাদারকে খুনে বিক্ষোভে উত্তার শাসন (ইটিভি ভারত)
শাসন (উত্তর 24 পরগনা), 13 ফেব্রুয়ারি: বাড়ির ছাদের ঢালাইয়ের কাজ বাবদ বকেয়া 14 হাজার 200 টাকা 'পাওনা' ছিল ঠিকাদারের । সেই টাকা চাইতে যাওয়াই কাল হল ! টাকা দেওয়ার নাম করে ডেকে নিয়ে গিয়ে ঠিকাদারকে খুন করা হয়েছে ৷ অভিযোগ, বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে ৷ অভিযুক্ত তৃণমূল 'ঘনিষ্ঠ' বলে পরিচিত ৷

ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার উত্তাল হয়ে উঠল উত্তর 24 পরগনার শাসন ৷ গাছের গুঁড়ি ফেলে দফায় দফায় অবরোধ ও বিক্ষোভের জেরে কার্যত দীর্ঘক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে থাকে আমিনপুর-বোয়ালঘাটা রোড ৷ খবর পেয়ে পুলিশ অবরোধ তুলতে গেলে তীব্র বাকবিতণ্ডা শুরু হয় উত্তেজিত জনতার সঙ্গে ৷ শেষে পুলিশ অভিযুক্ত হাফিজুল ইসলামকে গ্রেফতারের আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় ৷ অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ ৷

অভিযুক্তের গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভে উত্তাল শাসন (ইটিভি ভারত)

বারাসত জেলা পুলিশের এক পদস্থ কর্তা বলেন, "পাওনা টাকা নাকি, খুনের নেপথ্যে অন‍্য নও কারণ রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷ রিপোর্ট এলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে ৷ ঘটনা ঘিরে সাময়িক ক্ষোভ-বিক্ষোভ তৈরি হয়েছিল ঠিকই ৷ কিন্তু,পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ৷ অভিযুক্তকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে ৷ আশা করা যায়, খুব শীঘ্রই তাকে ধরা সম্ভব হবে ৷"

accused close to TMC
অভিযুক্ত হাফিজুল ইসলাম (ইটিভি ভারত)

মৃত ঠিকাদারের নাম আহম্মেদ আলি ৷ বছর চল্লিশের ওই যুবকের বাড়ি শাসনের খামারবাড়ি এলাকায় ৷ পেশায় সে রাজমিস্ত্রির ঠিকাদার ৷ বাড়িতে তাঁর বৃদ্ধ মা-বাবা ছাড়াও স্ত্রী এবং ছোট ছোট তিন সন্তান রয়েছে ৷ পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন আহম্মেদ আলি ।

সম্প্রতি শাসনেরই বাদা উত্তরপাড়ার বাসিন্দা, তৃণমূল 'ঘনিষ্ঠ' হাফিজুল ইসলামের বাড়িতে ছাদ ঢালাইয়ের কাজ করেছিলেন আহম্মেদ । সেই কাজ বাবদ হাফিজুলের কাছে তাঁর 14 হাজার 200 টাকা 'পাওনা' ছিল বলে দাবি পরিবারের ৷ তাঁদের আরও দাবি, প্রতি বৃহস্পতিবার ও রবিবার আহম্মেদ 'রাজমিস্ত্রি' এবং 'লেবারদে'র পাওনা টাকা মেটাতেন ৷ বৃহস্পতিবার রাতেও সেই টাকা মেটানোর জন্য তিনি ফোন করেন হাফিজুলকে ৷ হাফিজুল বকেয়া টাকা দেওয়ার নাম করে ডাকেন ঠিকাদার আহম্মেদকে ৷ তার পরেই ঠিকাদারকে পিটিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ।

Man killed for demanding due money
নিহত আহম্মেদ আলি (ইটিভি ভারত)

নিহতের কাকা কুতুবউদ্দিন গোলদার বলেন,"হাফিজুলের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা পাওনা ছিল ভাইপো আহম্মেদের। সেই টাকা দিতে গিয়ে খুন হতে হয়েছে তাঁকে ৷ প্রথমে চড়, তার পর শাটারে মাথা ঠুকে দেওয়া হয় ৷ অচৈতন্য হয়ে পড়লে মারধর করে হাফিজুল ৷ আমরা ওর ফাঁসি চাই ৷ ভাইপোর ছোট ছোট তিন সন্তান রয়েছে ৷ পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব কে নেবে ?

Local agitation at Sasan
ঠিকাদারকে খুনে শাসনে স্থানীয়দের বিক্ষোভ (ইটিভি ভারত)

ঘটনার কথা জানাজানি হতেই শুক্রবার সকালে ক্ষোভে ফেটে পড়েন নিহতের পরিবার ও স্থানীয় লোকজন ৷ দোষীর গ্রেফতারের দাবিতে শাসনের আমিনপুর-বোয়ালঘাটা রোডে গাছের গুঁড়ি ফেলে দফায় দফায় অবরোধ শুরু করেন ক্ষুদ্ধ-জনতা। চলে বিক্ষোভ । আন্দোলনের জেরে দীর্ঘক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে থাকে গুরুত্বপূর্ণ এই রোড ৷

খবর পেয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে গেলে তীব্র বচসা শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে ৷ কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও কেন অভিযুক্ত গ্রেফতার হয়নি ? কেনই বা পুলিশ তাকে ধরতে উদ্যোগ নিচ্ছে না ? এমনই প্রশ্ন তুলে সরব হতে থাকেন আন্দোলনকারীদের একাংশ। এ নিয়ে পুলিশ-জনতার মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ চলে বাকবিতণ্ডা । শেষে,পুলিশের তরফে এই বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় ৷ উঠে যায় অবরোধও ৷

নিহতদের পরিবারের দাবি, অভিযুক্তের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সেখান থেকে ক্ষতিপূরণ দিক পুলিশ প্রশাসন ৷ তাহলেই হয়তো সংসারটা বাঁচবে ! মৃত আহম্মেদের বৃদ্ধ বাবা হাজি মহম্মদ মুকসেদ আলিও অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি চেয়ে সরব হয়েছেন।

SASAN NORTH 24 PARGANAS
CONTRACTOR KILLED IN SHASAN
ডেকে নিয়ে গিয়ে ঠিকাদারকে খুন
MAN KILLED IN SASAN

