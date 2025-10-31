ETV Bharat / state

ভাইঝির সঙ্গে প্রেম, ভাইপোকে কুপিয়ে খুন কাকার ! চাঞ্চল্য মালদায়

কাকা-ভাইঝির প্রেমে পারিবারিক বিবাদ ৷ অশান্তির জেরে খুন ৷ মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে ভাইঝির বাবাকে কুপিয়ে খুন করল অভিযুক্তের বাবা ৷

MAN KILLED BY UNCLE
ভাইপোকে কুপিয়ে খুন করল কাকা (ইটিভি ভারত)
Published : October 31, 2025 at 9:55 AM IST

মালদা, 31 অক্টোবর: খুড়তুতো কাকার সঙ্গে ভাইঝির প্রেম ! ভাইঝিকে নিয়ে পালিয়েও গিয়েছিল কাকা ! ঘটনার জেরে দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ ৷ অশান্তির মধ্যে ভাইপোকে (ভাইঝির বাবা) কুপিয়ে খুন করল অভিযুক্ত কাকার বাবা ৷ বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লকের ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভজন্না গ্রামে ৷ ঘটনার পর ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা অভিযুক্তকে বেধড়ক মারধর করে ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে স্থানীয় হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ ৷

ঘটনা প্রসঙ্গে চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা বলেন, "গতকাল রাতে পারিবারিক অশান্তির জেরে ভজন্না গ্রামে একটি খুনের ঘটনা ঘটেছে ৷ গোটা বিষয়টিতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷"

মালদায় কুপিয়ে খুনে উত্তেজনা (ইটিভি ভারত)

পুলিশ সূত্রে খবর, নিহত ব্যক্তির নাম মন্টু মণ্ডল (43) ৷ মন্টুর তিন মেয়ে ৷ একটি ছেলে ৷ তাঁর এক মেয়ের সঙ্গে তাঁরই কাকা ভরত মণ্ডলের ছেলের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে ৷ যদিও প্রথমে বিষয়টি কেউ টের পাননি ৷ একই বাড়িতে থাকায় একই পরিবারের ছেলেমেয়ের মধ্যে এই রকম সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে, সেই ভাবনা তাঁদের কারও মাথায় আসেনি ৷ বিষয়টি জানাজানির পর থেকেই দুই পরিবারের মধ্যে চিড় ধরে ৷

মাস ছয়েক আগে ভরতের ছেলে ও মন্টুর নাবালিকা মেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় ৷ অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাদের সন্ধান পাননি পরিবারের কেউ ৷ এই নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে অশান্তি আরও বেড়ে যায় ৷ স্থানীয়দের মতে, সম্প্রতি মন্টুর মেয়ে বাড়ি ফিরে আসে ৷ কিন্তু ভরতের ছেলের কোনও খবর পাওয়া যায়নি ৷ ঘটনায় ভরত ও তাঁর পরিবার মন্টুর মেয়েকে সন্দেহ করতে শুরু করে ৷ পারিবারিক বিবাদ চরমে ওঠে ৷

বৃহস্পতিবার রাতে অশান্তির মধ্যে ধারালো হাঁসুয়া নিয়ে মন্টুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ভরত ৷ ভাইপোর পেট, বুক ও গলায় একের পর এক কোপ দিতে শুরু করে ৷ রক্তাক্ত মন্টু মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ৷ চিৎকার চেঁচামেচিতে ছুটে আসে গ্রামবাসীরা ৷ তাঁকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷

এরপরই ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের একাংশ ভরতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ ৷ পুলিশকর্মীরা গুরুতর আহত ভরতকে হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ নিহত ব্যক্তির মা সাবিত্রী মণ্ডল বলেন, "দেওর ভরতের সঙ্গে সামান্য কথা কাটাকাটি হচ্ছিল ৷ সেই সময় সে আমাকে ধাক্কা মারে ৷ ঘটনার প্রতিবাদ করে ছেলে ৷ তখনই ধারালো হাঁসুয়া হাতে ছেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ভরত ৷ ছেলেমেয়ের প্রেম নিয়ে আমাদের একটি পুরনো গণ্ডগোল আছে ৷ কিন্তু ঘটনার সময় সেই সব নিয়ে কোনও কথা হয়নি ৷"

