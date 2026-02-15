'জাস্টিস ফর সিস্টার', নোট লিখে মহানন্দা ক্যানেলে ঝাঁপ দাদার

ETV Bharat / state

প্রৌঢ়র তল্লাশিতে মহানন্দা ক্যানেলে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে নামানো হয়েছে । স্পিড বোট নিয়ে চলছে তল্লাশি ।

মহানন্দা ক্যানেলে ঝাঁপ প্রৌঢ়র (নিজস্ব ছবি)
দার্জিলিং, 15 ফেব্রুয়ারি: বোনের বিচার চাই । নোট লিখে মহানন্দা নদীর ক্যানেলে ঝাঁপ দিলেন 50 বছরের এক প্রৌঢ় । রবিবার এমনই এক মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী থাকলেন দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বাসিন্দারা ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই প্রৌঢ় প্রতিদিনের মতো রবিবারও বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ৷ এরপর স্কুটি নিয়ে সোজা পৌঁছে যান ফাঁসিদেওয়ায় । মহানন্দার ক্যানেলের পাশে স্কুটি রেখে নোট লেখেন তিনি । সঙ্গে থাকা মোবাইল, দোকানের চাবি, নোট সবটা যন্ত সহকারে স্কুটির ডিকিতে রেখে তারপরই ঝাঁপ দেন ক্যানেলে । মুহূর্তের মধ্যে তলিয়ে যান তিনি । তড়িঘড়ি স্থানীয়রা ছুটে আসেন । খবর দেওয়া হয় ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশকে । পুলিশ পৌঁছে তল্লাশি চালিয়ে স্কুটির ভেতর থেকে মোবাইল ও নোট উদ্ধার করে । তাতে লেখা , 'জাস্টিস ফর সিস্টার ।'

'জাস্টিস ফর সিস্টার' নোট ঘিরে রহস্য (ইটিভি ভারত)

এদিকে প্রৌঢ়র পরিবারকে খবর দেওয়া হয় । পরিবারের সদস্যরা এসে প্রৌঢ়র ব্যবহৃত জিনিস দেখে চিহ্নিত করেন । তবে ওই নোটে 'জাস্টিস ফর সিস্টার' লেখাকে কেন্দ্র করে রহস্য দানা বাঁধছে । ওই ব্যক্তি বোনের বিচার চেয়ে কেন ক্যানেলে ঝাঁপ দিলেন ? যদিও বা এই প্রশ্ন নিয়ে একেবারে মুখে কুলুপ এঁটেছে তাঁর পরিবার ।

প্রৌঢ়র খোঁজে চলছে তল্লাশি (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে বেলা 11টার দিকে এই ঘটলেও এই খবর লেখা পর্যন্ত তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি ৷ প্রৌঢ়র তল্লাশিতে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে নামানো হয়েছে । স্পিড বোট নিয়ে চলছে তল্লাশি । এলাকাবাসী নীরেন রায় বলেন, "হঠাৎই স্কুটিতে মোবাইল-সহ যাবতীয় সামগ্রী রেখে ক্যানেলে ঝাঁপ দেয় ওই প্রৌঢ় ৷ তাঁর পরিবারের লোকও এসেছে ৷ একটা নোটও উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷"

স্কুটি রেখে নোট লেখেন তিনি (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে নকশালবাড়ি এসডিপিও সৌমজিৎ রায় বলেন , "নোটে বোনের বিচারের কথা লেখা রয়েছে ৷ তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ । অন্যদিকে গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে ।"

আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়

যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না । জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত । আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর । সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে । টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন । এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে ।

