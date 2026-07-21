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চুল্লির গেট উঠতেই ঠাকুমার দেহের উপর ঝাঁপ নাতির, নবদ্বীপ মহাশ্মশানে চাঞ্চল্য

নবদ্বীপ মহাশ্মশানে মৃতদেহ দাহের সময় ঘটে গেল শিউরে ওঠার মতো ঘটনা। ঠাকুমার সঙ্গে বৈদ্যুতিক চুল্লির ভিতর ঢুকে পড়ার চেষ্টা নাতির ৷

NABADWIP CREMATION INCIDENT
নবদ্বীপ মহাশ্মশান (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 21, 2026 at 8:14 PM IST

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নবদ্বীপ, 21 জুলাই: নবদ্বীপ মহাশ্মশানে মৃতদেহের সঙ্গে বৈদ্যুতিক চুল্লির ভিতরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা যুবকের। মঙ্গলবার রাতে শ্মশানকর্মী ও উপস্থিত অন্যান্য শ্মশানযাত্রীদের তৎপরতায় তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করা সম্ভব হয়। আংশিক অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় তাঁকে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।

সূত্র মারফত পর জানা গিয়েছে গতকাল, গেদে সীমান্ত এলাকা থেকে এক মহিলার মৃতদেহ শেষকৃত্যের জন্য আনা হয়েছিল। সেই মতো বৈদ্যুতিক চুল্লিতে প্রবেশ করানোর জন্য ট্রলিতে রাখা ছিল মহিলার দেহ। চারিদিকে 'বলো হরি' ধ্বনি ওঠে ৷ গেট খুলে যাওয়ায় ট্রলিটি তখন ইতিমধ্যেই এগোতে শুরু করেছে ৷ সেই সময় আচমকাই ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস (30) ট্রলির উপর থাকা ঠাকুমার দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুহূর্তের মধ্যেই উপস্থিত মানুষের চিৎকারে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

শ্মশানকর্মী এবং অন্যান্য শ্মশানযাত্রীরা দ্রুত চুল্লির সামনে পৌঁছে যুবককে টেনে বাইরে বের করে আনেন। তবে ততক্ষণে তাঁর চোখ, মুখ-সহ শরীরের কিছু অংশ অগ্নিদগ্ধ হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে দ্রুত নবদ্বীপ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে তিনি এখন স্থিতিশীল রয়েছেন। ঘটনার কারণ নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশের দাবি, ঘটনার সময় যুবকটি মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। আবার পরিবারের তরফে অভিযোগ, তিনি অসুস্থ ৷ মানসিক অবস্থায় এমন কাণ্ড ঘটিয়েছেন। যদিও কোন পরিস্থিতিতে তিনি মৃতদেহের সঙ্গে চুল্লিতে ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা করলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এনিয়ে এক শ্মশানকর্মী বলেন, "বয়স্ক এক মহিলার মৃতদেহ আসে ৷ তারপর প্রতিদিনের মতো আমরা মৃতদের সৎকারের কাজ করিছলাম ৷ গেট তুলতেই আচমকা ঝাঁপ দেন এক যুবক ৷ তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ তারপর মৃতদেহ সৎকার করা হয় ৷ পুলিশ হাতপাতালে পৌঁছয় ৷"

TAGGED:

ইলেকট্রিক চুল্লি
NABADWIP BURNING GHAT
ঠাকুমার মৃতদেহের উপর ঝাঁপ নাতির
MAN JUMPS CREMATORIUM FURNACE
NABADWIP CREMATION INCIDENT

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