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WHO'র প্রতিনিধি পরিচয়ে চিকিৎসকের থেকে লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে চম্পট

একই সঙ্গে প্রতারক নিজেকে সিআইডি'র লোক বলেও পরিচয় দেন ৷ এমনকি ওই চিকিৎসককে পুলিশে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে টাকা আনতে বলেন ৷

Purulia Fraud Case
প্রতীকী চিত্র (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 23, 2026 at 10:38 AM IST

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বাঘমুণ্ডি, 23 জুলাই: বিশ্ব স্বাস্থ্য় সংস্থার প্রতিনিধি (WHO) হিসেবে পরিচয় দিয়ে চিকিৎসকের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা হাতানোর অভিযোগ উঠল । বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় এলাকায় ।

নিজেকে WHO'র প্রতিনিধি পরিচয় দিয়ে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় এলাকার এক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছেন এক ব্যক্তি ৷ বিষয়টি নিয়ে বাঘমুন্ডি থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন প্রতারিত চিকিৎসক ।

নানান ধরনের সাইবার অপরাধের ঘটনার মধ্য়ে পুরুলিয়ায় এটা নতুন সংযোজন । নিজেকে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (World Health Organization) থেকে আগত প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় দিয়ে পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি থানা এলাকার এক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের কাছে থেকে লক্ষাধিক টাকা হাতানোর অভিযোগ উঠল ।

প্রতারিত ওই চিকিৎসকের দাবি, বুধবার বিকেলে অযোধ্যা মোড়ে তার চেম্বারে একজন আসেন । তিনি নিজেকে কখনও হু-এর প্রতিনিধি আবার কখনও সিআইডি হিসেবে পরিচয় দিয়ে চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রশ্ন করার পাশাপাশি মজুত থাকা ওষুধ নিয়েও জানতে চান । অভিযোগকারীর দাবি, ওই ব্যক্তি তাকে জানান যে তার নামে অভিযোগ আছে তিনি পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দিতে পারেন । ভয়ে ভীত হয়ে তখন ওই চিকিৎসক বাড়ি থেকে এক লাখ 25 হাজার টাকা এনে অভিযুক্তকে দেন । পরে তিনি জানতে পারেন ওই ব্যক্তি আদৌও সিআইডি নন । তিনি প্রতারিত হয়েছেন । বুধবার রাতে ওই চিকিৎসক বাঘমুন্ডি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ।

তবে যেহেতু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সঙ্গে চিকিৎসার সম্পর্ক থাকলেও দূর-দূরান্ত পর্যন্ত সিআইডি-র সঙ্গে সরাসরি চিকিৎসার কোনও যোগ নেই । তারপরও কেন সন্দেহ হল না ! কীভাবে তাও ফাঁদে পা দিলেন ?

এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে প্রতারিত ওই চিকিৎসক পরিতোষ মাঝি বলেন, "কিছুতেই আমি তখন সেই ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারিনি । পুলিশের ভয় দেখানোর ফলে সেই সময় মাথাও কাজ করছিল না । তবে আমি চাই, দোষীর শাস্তি হোক এবং আর কেউ যেন এইভাবে প্রতারিত না হন ।"

জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "ঘটনায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে, তবে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কেউ গ্রেফতার হয়নি ।" উল্লেখ্য, দিন দিন বেড়েই চলেছে সাইবার ক্রাইম-সহ বিভিন্ন ধরণের প্রতারণার ঘটনা । তাতে নতুন মাত্রা যোগ দিল এই ঘটনা ।

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পুরুলিয়ার খবর
পুরুলিয়ায় প্রতারিত চিকিৎসক
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