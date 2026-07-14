দ্বিতীয় কন্যাসন্তানের জন্মে বাবার রাজকীয় আয়োজন, অনন্য বার্তা দিল প্রত্যন্ত গ্রাম
রীতিমতো ব্যান্ড বাজিয়ে, পাড়ার লোকেদের মিষ্টি খাইয়ে একরত্তিকে বরণ করে নিল পরিবার ৷
Published : July 14, 2026 at 8:20 PM IST
পুরুলিয়া, 14 জুলাই: জেন জ়ি-র যুগেও এখনও অনেক পরিবার এমন রয়েছে, যারা বাড়ির কেউ গর্ভবতী হলে পুত্রসন্তানের আশায় দিন গোনে ৷ শিক্ষিত সমাজেও অনেকেই এমন আছেন, কন্যাসন্তান জন্মালে যাঁদের মুখ ভার হয় ৷ এসব ক্ষেত্রে আগামী দিনে পরিবারে অবহেলার মুখে পড়তে হয় সেই শিশুকন্যাদের ৷ এই মানুষগুলোর জন্য এক দৃপ্ত বার্তা ছড়িয়ে দিল পুরুলিয়ার এক প্রত্যন্ত গ্রাম ৷ সেখানকার বাসিন্দা কাদির আনসারি ও তাঁর স্ত্রী আনিসা খাতুনের কোলে এসেছে দ্বিতীয় সন্তান ৷ প্রথমটির পর এবারও কন্যা ৷ সেই একরত্তিকে রীতিমতো ব্যান্ড বাজিয়ে, পাড়ার লোকেদের মিষ্টি খাইয়ে বরণ করে নিল পরিবার ৷
পুরুলিয়া জেলার পুঞ্চা ব্লকের ন'পাড়া গ্রাম সাক্ষী থাকল এক অনন্য ঘটনার ৷ গ্রামের বাসিন্দা কাদির আনসারি ও তাঁর স্ত্রী আনিসা খাতুনের ঘর আলো করে এসেছে দ্বিতীয় কন্যাসন্তান । প্রথম সন্তানও মেয়ে । কিন্তু সেই নিয়ে বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই বাবা-মা বা পরিবারের কারোর ৷ বরং গোটা পরিবারের দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল, আবারও যেন তাঁদের ঘরে 'লক্ষ্মী' আসে । সেই স্বপ্ন পূরণ হতেই উচ্ছ্বসিত পরিবার ।
গত বৃহস্পতিবার পুঞ্চা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ফুটফুটে কন্যাসন্তানের জন্ম দেন আনিসা । এরপর হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে ঘরে এল নতুন অতিথি ৷ নবজাতককে বাড়িতে আনতে কাদির আনসারি একটি গাড়ি ভাড়া করেছিলেন । শুধু গাড়ি ভাড়া করেই থেমে থাকেননি তিনি ৷ সেই গাড়িকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে তুলেছিলেন রাজকীয় সাজে ।
আত্মীয়-স্বজন পরিবার-পরিজনদের নিয়ে তিনি পৌঁছে যান হাসপাতালে । এরপর স্ত্রী ও কন্যাকে বরণ করে সেই সাজানো গাড়িতে করে বাড়ি নিয়ে আসেন । তাঁদের বাড়িটিকেও সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল ৷ ঘরের 'লক্ষ্মী'কে স্বাগত জানানোর জন্য তৈরি ছিল ব্যান্ডপার্টিও ৷ আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামের মানুষের উপস্থিতিতে নিজের স্ত্রী ও কন্যাকে সাদরে গৃহে প্রবেশ করান কাদির আনসারি । আনন্দের জোয়ারে গা ভাসায় গোটা গ্রাম ৷ প্রতিবেশীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয় ৷
এ বিষয়ে কাদির আনসারি বলেন, "মেয়ে তো ঘরের লক্ষ্মী । সমাজে যদি মেয়ে না-থাকে তাহলে তো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে । মেয়ের জায়গা অনেক উঁচুতে । তাই সমাজের মানুষকে বার্তা দিতে আমি আমার মেয়েকে রাজকীয় ভাবে ঘরে নিয়ে এলাম ।"
কাদির আনসারির বাবা ইসলাম আনসারির কথায়, "আমার ছোট ছেলের ঘরে দ্বিতীয়বার মেয়ে সন্তান হয়েছে । এতে আমরা খুবই খুশি । আমরা সবাই আরও একটি মেয়ে সন্তানের জন্যই অপেক্ষায় ছিলাম । মেয়ে মানে বোঝা নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতীক ।"
পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামের এই পরিবারের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ সমাজের জন্য এক ইতিবাচক বার্তা বহন করছে । তাদের কথায়, "সন্তান মানেই আশীর্বাদ, সে ছেলে হোক বা মেয়ে, সবটাই ঈশ্বরের দান ।"