চিকিৎসকের ভুলে ঠাকুরমার মৃত্যু! চেম্বারে ঢুকে ডাক্তারকে কুপিয়ে খুন নাতির, পরে আত্মসর্পণ থানায়

বর্ধমান শহরের ঘটনা৷ নিহতের নাম রাজা ভৌমিক৷ বয়স 50৷ অভিযুক্তের নাম জীবন রুইদাস৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে৷

DOCTOR MURDER IN BURDWAN
চিকিৎসকের ভুলে ঠাকুরমার মৃত্যু! চেম্বারে ঢুকে ডাক্তারকে কুপিয়ে খুন নাতির (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 3, 2026 at 9:02 PM IST

2 Min Read
বর্ধমান, 3 ফেব্রুয়ারি: ভুল চিকিৎসায় ঠাকুরমার মৃত্যুর অভিযোগ৷ সেই কারণে এক চিকিৎসককে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল নাতির বিরুদ্ধে৷ মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ খুনের ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমান শহরের বাদামতলা এলাকায়। চেম্বারে ঢুকে ওই ডাক্তারকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করেন অভিযুক্ত৷ তার পর তিনি সটান বর্ধমান থানায় হাজির হন৷ সেখানে তিনি পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

নিহত চিকিৎসকের নাম রাজা ভৌমিক (50)৷ তিনি অর্থোপেডিক চিকিৎসক ছিলেন। অভিযুক্ত যুবকের নাম জীবন রুইদাস। তাঁর বাড়ি বর্ধমানের শক্তিগড়ের আমড়া এলাকায়। বর্তমানে ওই যুবক পুলিশ হেফাজতে আছে। কী কারণে এই খুনের ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

Doctor Murder in Burdwan
নিহত ডাক্তার রাজা ভৌমিক (নিজস্ব ছবি)

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্যান্য দিনের মতো মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ রাজা ভৌমিক নামে ওই চিকিৎসক বাদামতলা এলাকায় নিজের চেম্বারে ছিলেন। সেই সময় অভিযুক্ত যুবক ওই চিকিৎসকের চেম্বারে ঢুকে হামলা চালান। তাঁর জামায় রক্তের দাগ লেগে থাকায় স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। এদিকে ঘটনা ঘটানোর পরে নিজেই বর্ধমান থানায় গিয়ে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন অভিযুক্ত।

দিনদুপুরে খুনের ঘটনার কথা চাউর হতেই শহর জুড়ে শোরগোল পড়ে যায়। তবে চিকিৎসকের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, জীবন রুইদাসের ঠাকুমার ভুল চিকিৎসায় ঠাকুমার মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় রাজা ভৌমিককেই দায়ী করেন জীবন৷ সেই আক্রোশ থেকেই এই ঘটনা বলে ধারণা চিকিৎসকের পরিবারের৷ মৃতের ভাই রকি ভৌমিক বলেন, তিনি পার্সেল ডেলিভারির কাজ করেন। এদিন দুপুর নাগাদ ফোনে জানতে পারেন তাঁর দাদাকে খুনের ঘটনা ঘটেছে। অভিযুক্তের পরিবারের সঙ্গে চিকিৎসার গন্ডগোলের জেরেই নাকি এই ঘটনা!

এদিকে পুরো ঘটনা শোনার পরে অভিযুক্তকে সঙ্গে নিয়ে চিকিৎসকের চেম্বারে পুলিশ যায়। সেখানে গিয়ে দেখে চিকিৎসকের রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘একটা ঘটনা ঘটেছে। কীভাবে কী ঘটেছে সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্ত করার পরে বোঝা যাবে কী ঘটেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।’’

অন্যদিকে খোসবাগানের বাসিন্দা নাড়ু চৌধুরী বলেন, ‘‘আমি ট্রান্সপোর্টের কাজ করি, দেখি এক যুবক চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসেন। তার গায়ে রক্তের দাগ লেগে ছিল। বুঝতে পারি কিছু একটা ঘটনা ঘটেছে। তারপর ঘুরে এসে দেখি খুনের ঘটনা ঘটেছে। কীভাবে খুন করা হয়েছে জানি না।’’

