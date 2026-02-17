ব্যতিক্রমী ফুলে আকর্ষণ স্ত্রী'র, ছাদেই টিউলিপ ফুটিয়ে প্রিয়কে উপহার

ব্যতিক্রমী ফুলে আকর্ষণ স্ত্রী'র, ছাদেই টিউলিপ ফুটিয়ে প্রিয়কে উপহার
স্ত্রী'র বরাবরাই ব্যতিক্রমী ফুলে আকর্ষণ বেশি ৷ প্রিয়ের মন রাখতে জীবনের এক সেরা উপহার দিতে বাড়ির ছাদে চাষ ফেললেন রঙবেরঙের টিউলিপ ৷
বেলডাঙা, 17 ফেব্রুয়ারি: টিউলিপের টানে বহু দর্শক কাশ্মীর উপত্যকায় যান ৷ কিন্তু এবার মুর্শিদাবাদের ছাদবাগানে টিউলিপ ফুটিয়ে তাক লাগালেন স্কুলশিক্ষক ৷ লক্ষ্য ছিল প্রিয়কে উপহার দেওয়া ৷ স্ত্রী চেয়েছিলেন টিউলিপ ৷ প্রেমদিবস পেরতেই স্ত্রী টিউলিপ হাতে তুলে দিয়ে স্কুলশিক্ষক বললেন, ভূস্বর্গের মনকাড়া টিউলিপ, তুলে দিলাম তোমার হাতে ৷
এর আগে রুক্ষ ভূমিতে হিমাচলের আপেল, উপত্যকার জাফরান ফুটিয়েছেন ওই শিক্ষক ৷ এবার কাশ্মীরের টিউলিপ ফুটিয়ে তাক লাগালেন তিনি । শিক্ষিকর ছাদবাগান আলো করে রয়েছে এই টিউলিপ ফুল ৷ এর আগে 10টিরও বেশি জাফরন ফলিয়েছিলেন স্কুলশিক্ষক রূপেশ দাস ৷ রূপেশবাবুর দাবি, উষ্ণ প্রতিকুল আবহাওয়া এখানে ৷ তবে সঠিক পরিচর্যায় অসম্ভব, সম্ভব হবে ৷ উপত্যকার টিউলিপ ফুল দেখতে রোজ রূপেশবাবুর বাগানে ভিড় জমাচ্ছেন বন্ধু-বান্ধব পরিচিতজনরা।
রূপেশ বলেন, "অন্য প্রদেশের ফল ও ফুলের চাষই আমার শখ। স্কুলের পর বাগানের পরিচর্যা নিয়েই সময় কেটে যায় ৷ গাছে ফুল, ফল এলে এক অন্য অনুভূতিতে মন ভরে যায় ৷ অনেকে পরামর্শ নিতে আসেন।" রূপেশবাবুকে বাগান পরিচর্যায় সাহায্য করেন তাঁর স্ত্রী রাজশ্রী প্রামাণিক। তিনি বলেন, "বাড়ির ছাদে কাশ্মীরের ছোঁয়া পেয়ে খুব ভালো লাগছে। এটা আমার কাছে স্বামীর দেওয়া জীবনের সেরা উপহার। আমি চেয়েছিলাম যে এরকম টিউলিপ ফুল হোক ৷ আমার একটু ব্যতিক্রমী ফুলে আকর্ষণ বেশি ৷"
বেলডাঙা চক্রের নওপুকুরিয়া নতুনপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহশিক্ষক রূপেশ দাস। তাঁর শখের বাগানে রয়েছে হিমাচলের আপেল, পিচ, পার্সিমন, এফ্রিকট, ব্লুবেরি মতো বিদেশি ফলের গাছ। বিদেশি আঙুর চাষও করেছেন তিনি। এত আপেল হয়েছে যে তার চাপে গাছ নুইয়ে পড়েছিল। এবারও প্রচুর আপেল ফলবে বলেই মনে করছেন স্কুলশিক্ষক।
কীভাবে জাফরান চাষ?
"বাংলার মাটিতে জাফরান (কেশর) চাষ খুব একটা দেখা যায় না। গত অক্টোবর মাসে অনলাইন অর্ডার দিয়ে কিছু জাফরানের কন্দ নিয়ে এসেছিলাম রূপেশবাবু," বলছেন স্কুলশিক্ষক ৷ তাঁর কথায়, "বেশকিছু কন্দ খারাপ অবস্থায় ছিল। সেগুলি প্রথমে ফাঙ্গিসাইট দ্রবণে কিছুক্ষণ চুবিয়ে রেখে ছত্রাক মুক্ত করেন। তারপর রোদে শুকিয়ে নিয়ে অন্ধকার ঘরে একটি কাঠের বাক্সে রেখে নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা করতে থাকেন ৷ বালি, কোকোপিট, সামান্য মাটি এবং অল্প পরিমাণে ভার্মিকম্পোস্ট মিশিয়ে এই গাছের উপযুক্ত মিডিয়া তৈরি করা হয়। তারপর ডিসেম্বর মাসে সেগুলি রোপণ করা হয়।"
তিনি আরও বলেন, "খুব সকালের সামান্য রৌদ্র এবং অল্প পরিমাণ জল দিতেই দ্রুত শিকড় বৃদ্ধি হতে শুরু করে। আর্দ্রতা বৃদ্ধির জন্য গাছের চারপাশে জলের পাত্র রেখে দেওয়া হয়। তাপমাত্রা 17-22 ডিগ্রির কাছাকাছি আসতেই সামান্য জৈব পটাশ দিতেই ধীরে ধীরে জাফরান ফুলের কুঁড়ি বের হতে শুরু করে। কুঁড়ি থেকে ফুল ফুটতে দু'দিন সময় লাগে। এই কেশর বা জাফরান ফুল মোটামুটি 6 থেকে 7 দিন সতেজ থাকে। তবে এবার ধাপে ধাপে অনেক ফুল ফুটেছে। ফলও পেয়েছি।"
টিউলিপ কীভাবে ফুটল শিক্ষকের ছাদবাগানে ?
একইভাবে রূপেশ অনলাইনে টিউলিপ চারা আনিয়ে 40টি টিউলিপ লাগিয়েছিলেন বাগানের টবে। গতবছর বেশ কয়েকটি টিউলিপ ফুটেছিল। সঠিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠে গাছ। ফুল আসতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে দম্পতি। বাড়ির ছাদে বাবার ফোটানো ভিন রাজ্যের ফুল দেখে খুশি ছেলেও। ফুলের পাপড়িতে হাত বুলিয়ে আনন্দ পান রূপেশ ও রাজশ্রী। রূপেশবাবুর সংযোজন, "ইচ্ছে আছে কাশ্মীরের মতো একটি বাগানে টিউলিপ ও কেশর চাষ করার ৷" বহুজন কেশর, টিউলিপ চাষের জন্য রূপেশের পরামর্শ নিতে আসছেন। রূপেশবাবুর বন্ধু তথা বেলডাঙা চক্রের আন্ডিরণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎ দত্ত বলেন, "আমার ছোটবেলার বন্ধুর শখের বাগান প্রায়ই যায়। খুব ভালোলাগে। বন্ধুকে নিয়ে গর্ব হয়।"