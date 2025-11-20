সম্পত্তি-বিবাদে নাবালক ভাইপোকে খুন করে ছেলেধরার গুজব ! যাবজ্জীবন সাজা জেঠুর
ভরা এজলাসে নিহত নাবালকের পরিবারকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল সাজাপ্রাপ্ত আসামির মেয়ের বিরুদ্ধে ।
Published : November 20, 2025 at 8:01 PM IST
বারাসত, 20 নভেম্বর: খেলতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল 11 বছরের নাবালক । সেই রোমহর্ষক ঘটনায় নাবালকের জেঠুই সবার প্রথমে ছেলেধরার গুজব রটিয়ে দিয়েছিল এলাকায় । বাড়ির কাছের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাইক থেকে সে এ-ও প্রচার করেছিল, ছেলেধরার দল তাঁর নাবালক ভাইপোকে খুন করে দেহ থেকে কিডনি কেটে নিয়ে গিয়েছে । কিন্তু, শেষ পর্যন্ত কোনও জারিজুরিই কাজে এল না । নাবালক খুনে দোষী জেঠু এনজার নবীর যাবজ্জীবন সাজা দিল বারাসত আদালত । বৃহস্পতিবার বারাসত আদালতের সপ্তম অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা কোর্টের বিচারক প্রজ্ঞাগার্গী ভট্টাচার্য (হুসেন) এই সাজা শুনিয়েছেন ।
আর সাজা ঘোষণা হতেই ভরা এজলাসে নিহত নাবালকের পরিবারকে প্রাণনাশের 'হুমকি' দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে সাজাপ্রাপ্ত আসামি এনজারের মেয়ের বিরুদ্ধে । বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন বারাসত জেলার পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খড়িয়া । এদিকে, যাবজ্জীবন সাজার আগে অপহরণ মামলায় দোষী ব্যক্তির সাত বছরের সাজা শুরু হবে বলে জানিয়েছেন সরকারি আইনজীবী । টানা 16 মাসের বিচার প্রক্রিয়া শেষে এদিন দোষীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হওয়ায় খুশিতে আদালত চত্বরে চোখে জল দেখা গিয়েছে নিহত নাবালকের বাবা গোলাম নবীর ।
আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছরের 9 জুন বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করতে গিয়ে বারাসতের কাজিপাড়ার বাসিন্দা 11 বছরের নাবালক ফারদিন নবী রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় । কোথাও ছেলের সন্ধান না পেয়ে শেষে পরের দিন গোলাম নবী বারাসত থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন । তদন্তে নেমে পুলিশ চারদিন পরে বাড়ির পাশের পরিত্যক্ত একটি শৌচাগারের পাশ থেকে ফারদিনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে । এর পরেই নাবালকের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে দোষীদের শাস্তির দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে বারাসত শহর । অবরোধ, ভাঙচুর থেকে অগ্নিসংযোগ কিছুই বাদ যায়নি ।
খুনিকে চিহ্নিত করতে পুলিশ কুকুর নামানো হয় । আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে । বারাসতে নাবালক খুনের ঘটনায় 'ছেলেধরা গুজব' কার্যত দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে গোটা রাজ্যে । ছেলেধরা গুজবে আইন হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতাও বাড়তে থাকে । কয়েকদিনের মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছেলেধরা সন্দেহে বহু নিরীহ মানুষ আক্রান্ত হয়েছিলেন । পুলিশি তথ্য অনুযায়ী রাজ্যে মোট 13টি জায়গায় ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছিল ।
বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে অবশেষে পুলিশ নিখোঁজ নাবালকের জেঠু এনজার নবীকে গ্রেফতার করে । পুলিশি তদন্তে উঠে আসে, সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরেই এনজার তাঁর ভাইপো ফারদিনকে শ্বাসরোধ করে খুন করে ঝুলিয়ে দিয়েছিল । তদন্তের মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতেই এনজার ছেলেধরার গুজব ছড়িয়েছিল । তদন্তে এ-ও উঠে এসেছিল যে, বাড়ির পাশে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে সে-ই ছেলেধরার দল ভাইপোকে খুন করে দেহ থেকে কিডনি কেটে নিয়েছে বলে প্রচার করেছিল ।
মামলা চলে বারাসত আদালতের সপ্তম অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা কোর্টের বিচারক প্রজ্ঞাগার্গী ভট্টাচার্যর (হোসেন) এজলাসে । 2024 সালের 5 সেপ্টেম্বর এনজারের বিরুদ্ধে পুলিশ আদালতে চার্জশিট জমা দেয় । 2025 সালের 6 জানুয়ারি চার্জগঠন হয় । মামলা চলাকালীন মোট 20 জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে । তার মধ্যে ময়নাতদন্তের চিকিৎসক ও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞও রয়েছেন ।
অবশেষে বৃহস্পতিবার বিচারক নাবালক খুনের সাজা ঘোষণা করেছেন । খুন, অপহরণ ও তথ্যপ্রমাণ লোপাট । পৃথক এই তিনটি মামলাতেই দোষী এনজারকে আলাদা আলাদা সাজা শুনিয়েছেন বিচারক । 302-র খুনের মামলায় একদিকে তাকে যাবজ্জীবন সাজার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । অন্যদিকে 363 এবং 201 ধারার মামলাতে সাত বছর করে সাজা দিয়েছে বারাসত আদালত ।
এই বিষয়ে সরকারি আইনজীবী সৌম্যজিৎ রাহা বলেন, "নৃশংস খুনের ঘটনার পর অভিযুক্ত এনজারের ছেলেধরা প্রচারের ফলে সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছিল । আইন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রেও সমস্যা তৈরি হয়েছিল । অপহরণ, খুন ও তথ্যপ্রমাণ লোপাট-তিনটি অপরাধেই সোমবার দোষী সাব্যস্ত হয়েছে অভিযুক্ত । বৃহস্পতিবার তার সাজা ঘোষণা হল । বিচারক যাবজ্জীবন সাজার সঙ্গে এদিন মোট ছয় লক্ষ টাকা জরিমানার আদেশও দিয়েছেন ।"