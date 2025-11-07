ETV Bharat / state

ফের এসএসকেএম, মহিলা ওয়ার্ডে ঢুকে পড়ল বহিরাগত যুবক

হাসপাতালের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই যুবককে গ্রেফতার করে ভবানীপুর থানার পুলিশ৷ প্রশ্নের মুখে হাসপাতালের নিরাপত্তা৷

SSKM
এসএসকেএম (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 7, 2025 at 9:35 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 7 নভেম্বর: আবারও শিরোনামে এসএসকেএম৷ এবার হাসপাতালের মহিলাদের ওয়ার্ডে বহিরাগত এক যুবক ঢুকে পড়ে বলে অভিযোগ উঠেছে৷ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই যুবককে গ্রেফতারও করে পুলিশ৷ যদিও এই ঘটনায় রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সরকারি হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে৷

দিনকয়েক আগে এসএসকেএম-এ এক নাবালিকার উপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ সামনে আসে৷ ওই ঘটনাতেও অভিযুক্ত বহিরাগত ছিল৷ তখনও হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল৷ নজরদারি আরও বাড়ানো হবে বলে শোনা গিয়েছিল৷ তার পরও কীভাবে বাইরের একজন পুরুষ ঢুকে পড়লেন মহিলাদের ওয়ার্ডে? উঠেছে সেই প্রশ্ন৷

ঘটনাটি কী?

হাসপাতাল ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে৷ হাসপাতালের মেন বিল্ডিংয়ে মহিলা রোগীদের ওয়ার্ডে এক ব্যক্তি ঢুকে পড়েন৷ ওয়ার্ডের বাইরে থাকা নিরাপত্তারক্ষীদের নজর এড়িয়ে যায় বিষয়টি৷ কিন্তু ওয়ার্ডে কর্তব্যরত নার্সদের নজরে আসে বিষয়টি৷ তাঁর ওই ব্যক্তির পরিচয় জানতে চান৷

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, প্রথমে নিজেকে হাসপাতালের কর্মী বলে পরিচয় দেন অভিযুক্ত। এমনকী তিনি জানান, অফিসিয়াল কাজেই এসেছেন। কিন্তু তাঁর আচরণ সন্দেহজনক মনে হয় নার্সদের। তাঁরা বিষয়টি যাচাই করতে চাইলে ওই ব্যক্তি তর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং নার্সদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উচ্চস্বরে তর্কাতর্কিতে আতঙ্ক ছড়ায় মহিলাদের ওয়ার্ডে ভর্তি রোগী ও তাঁদের পরিজনদের মধ্যে।

SSKM Hospital
এসএসকেএম হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টার (নিজস্ব ছবি)

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে খবর দেওয়া হয় হাসপাতালের পুলিশ আউটপোস্টে। পুলিশকর্মীরা এসে অম্বরকে আটক করেন। পরে তাঁকে ভবানীপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়৷

বহিরাগত যুবকের পরিচয় কী?

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির নাম অম্বর রায়চৌধুরী৷ তাঁর আত্মীয় অনিমা রায়চৌধুরী ভর্তি রয়েছেন মহিলাদের ওয়ার্ডে৷ তিনি অনিমাদেবীর সঙ্গেই দেখা করতে গিয়েছিলেন৷ কিন্তু যে সময় তিনি সেখানে যান, তখন ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হয়ে গিয়েছে৷ সেই কারণেই নার্সরা তাঁকে বাধা দেন৷ যা থেকে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়৷

পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত নিজেকে কলকাতা পুরনিগমের কর্মী হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। কর্পোরেশনের কর্মী হিসেবে তাঁর কাছে একটি পরিচয়পত্রও পাওয়া গিয়েছে৷ সেই পরিচয়পত্রটি আসল নাকি নকল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা৷

পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ভবানীপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগে বলা হয়েছে, নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর অম্বর রায়চৌধুরী অবৈধভাবে ওয়ার্ডে প্রবেশ করেন এবং নার্সদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। অভিযোগ, তিনি কর্তব্যরত নার্সদের ভয় দেখিয়ে বলেন যে তিনি সরকারি কর্মী, তাঁর কিছুই হবে না। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। পরে আদালতে হাজিরা দেওয়ার পর তিনি জামিনে মুক্তি পান।

প্রশ্নের মুখে এসএসকেএম-এর নিরাপত্তা

দিনকয়েক আগে মায়ের সঙ্গে হাসপাতালে এসে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছিল এক নাবালিকা৷ এনআরএস হাসপাতালের এক অস্থায়ী কর্মী মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে যায়৷ চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে সে মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে যায়৷ পরে হাসপাতালের ট্রমা কেয়ারের মধ্যে চিকিৎসকদের জন্য বরাদ্দ থাকা শৌচালয়ে মেয়েটির উপর যৌন নির্যাতন চালায়৷

এই ঘটনার পরই এসএসকেএম হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল৷ কীভাবে বাইরের একজন চিকিৎসকের পোশাক পরে অবাধে হাসপাতাল চত্বরে ঘুরছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন অনেকে৷ তার পর আবার একই ধরনের ঘটনা ঘটল৷ ভিজিটিং আওয়ার্সের পর কীভাবে কোনও পুরুষ মহিলাদের ওয়ার্ডে ঢুকে গেলেন, সেই প্রশ্ন উঠেছে৷ ওয়ার্ডের বাইরে থাকা নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে কেন আটকালেন না?

হাসপাতালের এক কর্মী বলেন, “এমন ঘটনা আমাদের ভীষণভাবে চিন্তিত করছে। প্রতিদিন এত রোগী, আত্মীয়, চিকিৎসক, কর্মী এই হাসপাতালে আসেন। সেখানে যদি একজন বহিরাগত এত সহজে মহিলাদের ওয়ার্ড পর্যন্ত পৌঁছে যান, তাহলে নিরাপত্তা ব্যবস্থার মান নিয়েই প্রশ্ন ওঠে।”

হাসপাতাল সূত্রে খবর, ঘটনার পরেই প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ে জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে। নিরাপত্তারক্ষীদের দায়িত্ব ও তদারকির পদ্ধতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। হাসপাতালের ভিজিটিং আওয়ার্সের সময়সূচি আরও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের অন্যতম বড় চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান এসএসকেএম-এ একের পর এক এমন ঘটনায় রোগী ও তাঁদের পরিবার আতঙ্কিত। অনেকেরই বক্তব্য, “এখানে চিকিৎসা নিতে এসে নিরাপত্তা নিয়ে এতটা চিন্তা করতে হবে, ভাবিনি।” প্রশাসনের তরফে আশ্বাস, ভবিষ্যতে এমন ঘটনা যাতে আর না ঘটে, তার জন্য সমস্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নতুনভাবে সাজানো হচ্ছে।

তবে প্রশ্ন রয়ে গেল, বারবার ঘটনার পরও কেন হাসপাতালের নিরাপত্তায় এই ফাঁকফোকর থেকেই যাচ্ছে? এই নিয়ে কলকাতা পুলিশের কোনও আধিকারিক সরাসরি কোনও মন্তব্য করতে চাননি৷ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "হাসপাতালের চারিদিকে সব সময় পুলিশ মোতায়েন থাকে৷"

আরও পড়ুন -

TAGGED:

FEMALE PATIENT WARD
মহিলা ওয়ার্ড
এসএসকেএম
SECURITY
SSKM HOSPITAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.