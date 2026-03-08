রিলে আসক্ত বধূ 14 দিন ধরে নিখোঁজ, 2 নাবালক ছেলেকে নিয়ে কেঁদে আকুল স্বামী

রিলে আসক্ত বধূ 14 দিন ধরে নিখোঁজ, 2 নাবালক ছেলেকে নিয়ে কেঁদে আকুল স্বামী
তাঁর ধারণা, মোবাইলে রিল বানানোর চক্করে স্ত্রী কারও খপ্পরে পড়েছেন ৷ একই কথা ঘুরছে প্রতিবেশী থেকে শুরু করে এলাকার সবার মনে ৷
Published : March 8, 2026 at 6:14 PM IST
মালদা, 8 মার্চ: বেজায় ফাঁপড়ে পড়েছেন এক পরিযায়ী শ্রমিক ৷ ওডিশায় কাজ করছিলেন ৷ দিন পনেরো আগে বাড়ি ফিরে এসেছেন ৷ তারপরই তাঁর স্ত্রী গায়েব ৷ চারদিকে খোঁজ করেও স্ত্রীর সন্ধান মেলেনি ৷ মনের মানুষকে খুঁজে পেতে দ্বারস্থ হয়েছেন পুলিশের ৷ দুই নাবালক ছেলেকে নিয়ে কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না ৷ স্ত্রী ফিরে আসার অপেক্ষায় দিন গুনছেন তিনি ৷ ঘরণীর কথা মনে পড়লেই কেঁদে ভাসাচ্ছেন ৷ তাঁর ধারণা, মোবাইলে রিল বানানোর চক্করে তাঁর স্ত্রী কারও খপ্পরে পড়েছেন ৷ একই কথা প্রতিবেশী থেকে শুরু করে এলাকার সবার ৷
ওই পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার একটি গ্রামে ৷ দীর্ঘদিন ধরেই ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করেন ৷ দুই ছেলে নিয়ে বাড়িতে থাকতেন 34 বছর বয়সি স্ত্রী ৷ তিনিও কৃষি শ্রমিক ৷ এলাকার মহিলাদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের জমিতে কাজ করতে যেতেন ৷ কিন্তু অভাবি হলেও মোবাইলে রিল বানানো ছিল তাঁর নেশা ৷ সেই রিল সোশাল মিডিয়ায় আপলোডও করতেন তিনি ৷ রিল তৈরি নিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল অনেকের ৷ যদিও তাদের কারও নাম কিংবা পরিচয় জানা নেই তাঁর স্বামীর ৷
মহিলার স্বামী বলছেন, "14 দিন হয়ে গেল বউয়ের কোনও খোঁজ নেই ৷ ওডিশায় কাজ করছিলাম ৷ সেই কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর কাজ জুটছিল না ৷ বউ বলল, কাজ না থাকলে যেন বাড়ি চলে আসি ৷ 15-16 দিন আগে বাড়ি ফিরে আসি ৷ শরীরটাও আমার ভালো যাচ্ছিল না ৷ আমি বাড়ি ফেরার পরদিন সকালে বউ বলে, ওর শরীরটাও ভালো নেই ৷ সেদিন কাজে যাবে না ৷ বোনের বাড়ি যাবে ৷ সন্ধেয় বাড়ি ফিরে আসবে ৷ আমি ওকে বাধা দিইনি ৷ আমারও একটা কাজ ছিল ৷ সেই কাজে রামশিমুল গ্রামে এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম ৷ কাজ শেষ করে বিকেল চারটেয় আমি বাড়ি ফিরে আসি ৷ শরীরে জুত ছিল না ৷ তাই বাড়ি ফিরেই ঘুমিয়ে পড়ি ৷ হঠাৎ বাবার গলা পেয়ে ঘুম ভাঙে ৷ বাবা বলেন, সময় অনেকটা গড়িয়ে গিয়েছে ৷ তখনও আমার বউ বাড়ি ফিরে আসেনি ৷ বাবা ওকে তিনবার ফোন করলেও ও ফোন ধরেনি ৷ বাবা আমাকে বউয়ের খোঁজখবর নিতে বলেন ৷ এরপর আমি শ্বশুরবাড়ি, শ্যালিকার বাড়িতে ফোন করি ৷ জানতে পারি, ও কোথাও যায়নি ৷ তখন বন্ধুদের বাইক নিয়ে আমি ওকে খুঁজতে বেরোই ৷ কোথাও ওর সন্ধান মেলেনি ৷"
ওই পরিযায়ী শ্রমিক আরও বলেন, "সেদিন থেকেই বউয়ের ফোন সুইচড অফ ৷ বাড়িতে থাকা স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর 55 হাজার টাকাও ও নিয়ে গিয়েছে ৷ ওড়িশায় থাকাকালীন আমি ওকে সেভাবে ফোনেও পেতাম না ৷ ফোন করলেই ওর ফোন বিজি দেখাত ৷ পরে জিজ্ঞেস করলে বলত, ও নাকি বান্ধবী অথবা বাবার বাড়ির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছিল ৷ মাসখানেক ধরেই এসব চলছিল ৷ এখন আমার মনে হচ্ছে, ও ফোনে অন্য কারও সঙ্গে কথা বলত ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমার বউয়ের রিল বানানোর নেশা ৷ সোশাল মিডিয়ায় নিজের তৈরি রিল পোস্টও করত ৷ আমার মনে হচ্ছে, রিল নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় ওর সঙ্গে কারও সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ৷ সে’ই আমার বউকে নিয়ে পালিয়েছে ৷ এখন ওর ফোন সুইচ অফ ৷ গোটা ঘটনা জানিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় বউয়ের নামে মিসিং ডায়ারি করেছি ৷ কিন্তু বউকে উদ্ধার করতে পুলিশ এখনও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি ৷ আমি চাই, পুলিশ দ্রুত আমার বউকে বাড়ি ফিরিয়ে দিক ৷"
এক প্রতিবেশী জানাচ্ছেন, "আমার মনে হচ্ছে এই ঘটনার পিছনে রয়েছে সোশাল মিডিয়ায় রিল বানানোর বিষয় ৷ ও নিখোঁজ হওয়ার খবর পেয়ে 23 ফেব্রুয়ারি আমিও ওকে ফোন করি ৷ কিন্তু ওর ফোন সুইচ অফ ছিল ৷ হয়তো রিল তৈরির নেশাকে কাজে লাগিয়েই ওকে কেউ অপহরণ করেছে ৷ হয়তো ওকে বিক্রি করে দেওয়াই দুষ্কৃতীর উদ্দেশ্য ৷ পুলিশকে সমস্ত ঘটনা লিখিতভাবে জানানো হয়েছে ৷ কিন্তু পুলিশ এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷"
চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা জানিয়েছেন, "ওই মহিলার খোঁজে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে ৷ আশেপাশের থানাগুলিকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে ৷ জানানো হয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর সংলগ্ন বিহারের থানাগুলিকেও ৷ আশা করা যাচ্ছে, দ্রুত ওই মহিলার খোঁজ পাওয়া যাবে ৷"