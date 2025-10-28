ETV Bharat / state

শোনেননি কারও মানা, ছটপুজোয় গিয়ে সলিল সমাধি ব্যক্তির

সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা এসে পুকুরের জল থেকে উদ্ধার করেন মাঝবয়সি ওই ব্যক্তিকে । হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় ।

Man drowns in pond
ছটপুজো করতে গিয়ে দুর্ঘটনা (নিজস্ব ছবি)
Published : October 28, 2025 at 2:41 PM IST

জামুড়িয়া, 28 অক্টোবর: আনন্দের মাঝে বিষাদের সুর ৷ পরিবারের সঙ্গে ছটপুজো করতে গিয়ে পুকুরে ডুবে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির । ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার জামুড়িয়া থানার দামোদরপুর গ্রামে । পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম পাণ্ডে দাস (49) ।

মঙ্গলবার ভোরে ছটপুজো উপলক্ষে জমজমাট হয়ে উঠেছিল স্থানীয় একটি পুকুর ঘাট । সেই পুকুরেই পরিবারের সঙ্গে গিয়েছিলেন পাণ্ডে দাস । পুকুরে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যান তিনি । পরে সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা এসে পুকুরের জল থেকে উদ্ধার করেন মাঝবয়সি ওই ব্যক্তিকে । হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় । এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে জামুড়িয়া এলাকাজুড়ে । ভেঙে পড়েছে মৃতের পরিবার ৷

পুকুরে ডুবে মৃত্যু এক ব্যক্তির (ইটিভি ভারত)

পাণ্ডে দাসের ছেলে অভিজিৎ দাস বলেন, "সকালে সূর্যকে অর্ঘ্য দেওয়ার সময় বাবা পুকুরে নেমে স্নান করতে যান । তিনি পুকুরের গভীরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন । সেই সময় সবাই তাঁকে মানা করে । কিন্তু তিনি কারও মানা শোনেননি । তিনি পুকুরের বেশ কিছুটা গভীরে চলে যান । সেখানে গিয়ে তিনি স্নান করেন । স্নান করে ফিরে আসছিলেন । হঠাৎই পুনরায় পিছনের দিকে যেতে শুরু করেন । তারপরেই বাবা পুকুরে তলিয়ে যান ।"

Man drowns in pond
সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা উদ্ধার করেন ব্যক্তিকে (নিজস্ব ছবি)

আচমকা এই ঘটনায় ছট করতে আসা পুণ্যার্থীরা চমকে যান । দামোদরপুর পুকুর ঘাটে যে ছট কমিটি এই পুজোর আয়োজন করেছিল, তারাই প্রথমে উদ্ধার কাজে হাত লাগায় । কিন্তু দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পরে উদ্ধার করা যায়নি পাণ্ডে দাসকে । খবর যায় স্থানীয় জামুড়িয়া থানায় । এরপর জামুড়িয়া থানা সিভিল ডিফেন্সের কর্মীদের ডাকে । সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা নৌকা এবং ডুবুরি নিয়ে আসেন । দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় পুকুর থেকে অচৈতন্য অবস্থায় পাণ্ডে দাসকে উদ্ধার করা হয় । তাঁকে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন ।

আসানসোল পুরনিগমের জামুড়িয়া এলাকার মেয়র পারিষদ সুব্রত অধিকারী বলেন, "ছটপুজোয় পরিবারের সঙ্গে পুকুরে গিয়েছিলেন পাণ্ডে দাস । কিন্তু সেখানেই তাঁর সলিল সমাধি হয় । পুলিশ এবং সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় তাঁকে উদ্ধার করেন । কিন্তু বাঁচানো যায়নি । ছটপুজোর আনন্দের মধ্যেই এটা সত্যি খারাপ খবর ।"

