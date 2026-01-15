ফের SIR আতঙ্কে মৃত্যু ! শুনানির নোটিশ পেয়ে হার্ট অ্যাটাক বৃদ্ধের

ফের SIR আতঙ্কে মৃত্যু ! শুনানির নোটিশ পেয়ে হার্ট অ্যাটাক বৃদ্ধের
নামের বানান ভুল থাকায় শুনানিতে তলব ৷ সেই নিয়েই ওই বৃদ্ধ আতঙ্কে ভুগছিলেন বলে দাবি তাঁর পরিবারের ।
Published : January 15, 2026 at 4:46 PM IST
সামশেরগঞ্জ, 15 জানুয়ারি: ফের SIR আতঙ্কে মৃত্যুর অভিযোগ ৷ এবার মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের । নামের বানান ভুল থাকায় তাঁকে শুনানিতে ডাকা হয়েছিল । সেই নিয়েই তিনি আতঙ্কে ভুগছিলেন বলে দাবি তাঁর পরিবারের । তাদের দাবি, সেই আতঙ্কেই হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধের ।
বাড়ির লোকজন যখন শুনানিতে হাজিরা দিতে বিডিও অফিসে যান, তখনই বাড়িতে এসআইআরের আতঙ্কে ওই বৃদ্ধ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বলে অভিযোগ ৷ বৃহস্পতিবার বেলা বারোটা নাগাদ এই ঘটনা ঘটেছে ৷ বৃদ্ধের মৃত্যুর পর থেকেই তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানা এলাকায় ।
মৃতের নাম পুঁটু শেখ (60)। তাঁর বাড়ি সামশেরগঞ্জ থানার রামেশ্বরপুর নামো চাচণ্ড গ্রামে । পুঁটু শেখের পরিবর্তে পুট শেখ নাম আসায় তাঁকে এসআইআর-এর শুনানিতে তলব করা হয়েছিল । শুধু তাই নয়, বাড়ির সকল সদস্যেরই নাম আসে শুনানির তালিকায় ।
চাচণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হামেদা খাতুনের স্বামী ওয়াসেফ আলির অভিযোগ, "হিয়ারিং শুরু হওয়ার পর থেকেই কার্যত আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছিলেন পুঁটু শেখ । এরই মাঝে তাঁর পুত্রবধূ থেকে শুরু করে ছেলেদের নামও হিয়ারিং-এর তালিকায় আসায় তাঁর আতঙ্ক আরও বাড়তে থাকে । বৃহস্পতিবার বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা সামশেরগঞ্জ বিডিও অফিসে এসে হিয়ারিং-এ হাজিরা দেন ৷ তখনই হঠাৎ বাড়ি থেকে আসে পুঁটু শেখের মৃত্যুর খবর ৷"
এই খবর পেয়ে শুনানি কেন্দ্রেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা । তড়িঘড়ি অফিসারদের বলে কোনওরকমে শুনানির প্রক্রিয়া শেষ করেই তাঁদের ছুটে যেতে হয় বাড়িতে । এসআইআর আতঙ্কেই বাড়ির কর্তার মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন পরিবারের সদস্যরা ।
তবে দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলা বিজেপির সাংগঠনিক সভাপতি মলয় মহাজন বলেন, "মৃত্যু নিয়ে রাজ্যের শাসকদল রাজনীতি শুরু করেছে । যে কোনও মৃত্যুকে এসআইআর আতঙ্ক বলে চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে । এই রাজনীতির আমরা প্রতিবাদ জানাই ।"
এই নিয়ে এসআইআর-এর আতঙ্কে মুর্শিদাবাদে 10 জনের মৃত্যুর অভিযোগ উঠল । একদিকে যখন এসআইআর আতঙ্কে এই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে, ঠিক তখনই আগাম সাবধানতা অবলম্বন করে সামশেরগঞ্জ বিডিও অফিসে কড়া নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ ও প্রশাসন । সামশেরগঞ্জ থানার আইসি সুব্রত ঘোষের নেতৃত্বে চলছে পুলিশি টহলদারি । সামশেরগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শুনানিতে আসা মানুষজনের লম্বা ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে । শিশু সন্তানদের সঙ্গে নিয়েই মহিলারা লাইন দিয়েছেন শুনানির জন্য । শুনানির লাইনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে বলে অভিযোগ । ব্যাপক হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে জানিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা ৷