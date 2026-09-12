পরকীয়ায় টানাপোড়েনের জের ! 'প্রেমিকার' গায়ে আগুন লাগাতে এসে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু ব্যক্তির

পরকীয়ায় টানাপোড়েনের জের ! 'প্রেমিকার' গায়ে আগুন লাগাতে এসে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু ব্যক্তির
Cooch Behar Extramarital Affairs Case: অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন প্রেমিকাও ৷ তিনি কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷
Published : September 12, 2026 at 2:24 PM IST
কোচবিহার, 12 সেপ্টেম্বর: বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কেও টানাপোড়েনের জের ৷ 'প্রেমিকার' গায়ে আগুন লাগাতে এসে ধস্তাধস্তি । তাতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে শনিবার সকালে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির । মৃতের নাম হামিদুল হক ৷ বয়স 44 বছর ৷ তিনি ভরতি কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ৷
এই ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে কোচবিহার শহরের হাজরাপাড়া এলাকায় । তবে, আশঙ্কাজনক অবস্থায় এখনও হাসপাতালে ভরতি 'প্রেমিকা' ঝিলিক । কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "দু'জনের মধ্যে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল । সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে । ছেলেটির মৃত্যু হয়েছে । ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার শহরের হাজরাপাড়া এলাকায় মা ও ছেলেকে নিয়ে ভাড়া থাকেন ঝিলিক বর্মন । স্বামীর সঙ্গে তাঁর ডিভোর্সের মামলা চলছে । গত দু'বছরের বেশি সময় ধরে হরিণচওড়া এলাকার যুবক হামিদুল হকের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক তৈরি হয় তাঁর । ঝিলিকের ভাড়া বাড়িতে প্রায়শই আসতেন হামিদুল।
সম্প্রতি ঝিলিক নতুন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লে হামিদুলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ে । এনিয়ে কিছুদিন ধরে ঝামেলা চলছিল তাঁদের মধ্যে । শুক্রবার দুপুরে হামিদুল পেট্রোল নিয়ে ওই বাড়িতে এসে ঝিলিকের গায়ে ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন । সেই সময় দু'জনের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয় । আগুন লেগে যায় হামিদুলের শরীরেও । ঘর থেকে বেরিয়ে হামিদুল চিৎকার করতে থাকেন । আশেপাশের লোকেরা বেরিয়ে এসে তাঁকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভরতি করে । পরে পুলিশ ও দমকল এসে অগ্নিদগ্ধ ঝিলিককে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভরতি করে । শনিবার সকালে মৃত্যু হয় হামিদুলের ।
হাজরাপাড়া এলাকায় ঝিলিকের প্রতিবেশী গৌর চক্রবর্তী বলেন, "ওই ছেলেটি মাঝেমধ্যে এই বাড়িতে আসত । শুক্রবার হঠাৎ চিৎকার শুনে বাইরে বেরিয়ে দেখি অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় বাইরে দাঁড়িয়ে। পাড়ার লোকেরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় । পরে দমকল এসে মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। এখন কে, কাকে আগুন দিয়েছে, বলতে পারব না । আজ সকালে ছেলেটির মৃত্যু হয় ।"