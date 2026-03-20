ছেলে চিকিৎসাধীন, দেখতে যাওয়ার পথে হাসপাতালের লিফটে আটকে মৃত্যু বাবার

ছেলে চিকিৎসাধীন, দেখতে যাওয়ার পথে হাসপাতালের লিফটে আটকে মৃত্যু বাবার
বড় ছেলে হাসপাতালে ভর্তি ৷ স্ত্রী ও ছোট ছেলেকে নিয়ে লিফটে চড়ে সেই ফ্লোরে যাচ্ছিলেন ৷ মাঝপথে লিফট আটকে যেতেই এই দুর্ঘটনা ৷
Published : March 20, 2026 at 10:47 AM IST
কলকাতা, 20 মার্চ: ফের খবরের শিরোনামে আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ৷ এবার হাসপাতালে লিফটে আটকে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির ৷ যাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকালে চরম উত্তেজনা ছড়ায় হাসপাতাল চত্বরে ৷ মৃতের নাম অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় (40)। তিনি দমদমের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে । ঘটনার পরেই হাসপাতাল চত্বরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন রোগীর পরিজনেরা ।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার ভোর প্রায় পাঁচটা নাগাদ অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্ত্রী ও চার বছরের ছোট ছেলেকে নিয়ে ট্রমা কেয়ার সেন্টারের পাঁচতলায় যাচ্ছিলেন । সেখানে তাঁদের আর এক পুত্র চিকিৎসাধীন রয়েছে । সেই কারণেই পরিবার নিয়ে লিফটে ওঠেন তিনি । অভিযোগ, সেই সময় লিফটের ভিতরে কোনও অপারেটর ছিলেন না ।
পরিবারের দাবি, লিফটটি কিছু দূর চলার পরই হঠাৎ তীব্র ঝাঁকুনি দেয় ৷ এমনকী উপরের তলায় না গিয়ে নীচের বেসমেন্টের দিকে নেমে যায় । এরপর বেশ কিছু সময় ধরে লিফটের দরজা বন্ধ অবস্থায় আটকে থাকেন তাঁরা । পরে লিফট খুলে উদ্ধার করা হলে দেখা যায় অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় আর সাড়া দিচ্ছেন না । ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যা । তবে তাঁর স্ত্রী ও ছোট ছেলে শারীরিকভাবে সুস্থ রয়েছেন ।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় টালা থানার পুলিশ । আসে পূর্ত বিভাগের কর্মীরাও ৷ প্রাথমিকভাবে লিফটের যান্ত্রিক ত্রুটি এবং বিকল হয়ে যাওয়ার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ মৃত ওই ব্যক্তির দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । পরিবারের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি । রোগীর পরিজনেরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তোলেন । তাদের দাবি, অধিকাংশ সময়েই হাসপাতালের লিফটগুলিতে কোনও অপারেটর থাকেন না । ফলে রোগী ও তাঁদের আত্মীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায় ।
ট্রমা কেয়ার সেন্টারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে এমন ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক তৈরি হয়েছে বলে জানান একাধিক রোগীর আত্মীয় । ঘটনার পরই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন অন্যান্য রোগীর পরিজন এবং আত্মীয়রা ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে হাসপাতালে পৌঁছয় কেন্দ্রীয় বাহিনীও । যদিও পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে বলে জানা গিয়েছে । পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।