কোচবিহারে জেল হেফাজতে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু ব্যক্তির

কোচবিহারে জেল হেফাজতে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু ব্যক্তির
ছেলের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার হয়েছিলেন ওই ব্যক্তি ৷ এরপর জেল হেফাজতে ছিলেন তিনি ।
Published : August 19, 2026 at 10:00 AM IST
কোচবিহার, 19 অগস্ট: ছেলের অভিযোগের পর বাবাকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ ৷ এরপর জেল হেফাজতে ছিলেন ওই ব্যক্তি। জেলে অসুস্থ হয়ে তাঁর মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷ মৃতের নাম হীরালাল বর্মন (57)। তাঁর বাড়ি মাথাভাঙা-2 ব্লকের রামঠেঙ্গা এলাকায়।
জানা গিয়েছে, ছেলের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার হয়েছিলেন তিনি ৷ এরপর জেল হেফাজতে ছিলেন । তবে, হীরালালের মৃত্যু নিয়ে তৈরি হয়েছে রহস্য। পরিবারের দাবি, যখন খবর দেওয়া হয়, তারপর হাসপাতালে এসে তারা মৃত অবস্থায় দেখতে পান হীরালালকে। কেন সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ আগে পরিবারকে অসুস্থতার খবর জানায়নি, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হলে সবটা সামনে আসবে ৷
গত 11 অগস্ট হীরালাল বর্মনের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর ঝামেলা হয়। অভিযোগ, ওই সময় তিনি মদ্যপ অবস্থায় স্ত্রীকে মারধর করেন। কাজ থেকে বাড়ি ফিরে বিষয়টি জানতে পেরে ছেলে প্রণব বর্মন ঘোকসাডাঙ্গা থানায় বাবার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ওই রাতেই হীরালাল বর্মনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরদিন 12 অগস্ট তাঁকে মাথাভাঙা আদালতে পেশ করা হলে আদালত সাত দিনের জেল হেফাজত হয় ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সংশোধনাগারে থাকাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়েন হীরালাল । প্রথমে তাঁকে মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে কোচবিহারের এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল । সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তবে হীরালাল বর্মনের মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তাঁর পরিবার। পরিবারের দাবি, তাঁর কোনও শারীরিক অসুস্থতা ছিল না। পাশাপাশি, 16 অগস্ট হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও 17 তারিখ পরিবারকে বিষয়টি জানানো হয় বলে অভিযোগ। মৃতের ছেলে প্রণব বর্মনের দাবি, তাঁরা শুধু জানতে পারেন, তাঁর বাবা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন । হাসপাতালে এসে তাঁরা বাবাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। কেন আগে তাঁদের জানানো হয়নি, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে পরিবার।