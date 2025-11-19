স্ত্রীকে গুলিবিদ্ধ করে আটক স্বামী, শিবপুরের বিলাসী আবাসনে দাম্পত্য কলহে ধুন্ধুমার
পুনম ও তাঁর স্বামীর মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই পারিবারিক অশান্তি চলছিল । বুধবারও তর্ক-বিতর্ক শুরু হয় দু’জনের মধ্যে ।
Published : November 19, 2025 at 7:55 PM IST
শিবপুর, 19 নভেম্বর: দাম্পত্য কলহ রণক্ষেত্রের চেহারা নিল হাওড়ার শিবপুরে ৷ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া এই পর্যায়ে পৌঁছল যে, গুলি চলল আবাসনে ৷ গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর জখম হয়েছেন পুনম যাদব নামে 29 বছর বয়সি গৃহবধূ ৷ তাঁর মাথায় গুলি লেগেছে ৷ বর্তমানে তিনি আশংকাজনক অবস্থায় শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ।
সকাল দশটা নাগাদ হাওড়ার শিবপুরে এক অভিজাত আবাসনে এই ঘটনা ঘটে ৷ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুনম ও তাঁর স্বামী গোপাল যাদবের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই পারিবারিক অশান্তি চলছিল । বুধবার সকালেও নিত্যদিনের মতোই তর্ক-বিতর্ক শুরু হয় দু’জনের মধ্যে । অভিযোগ, উত্তেজনার মুহূর্তে আচমকাই গোপাল আগ্নেয়াস্ত্র বের করেন । এরপর কীভাবে গুলিটি চলল, তা নিয়ে পরস্পরবিরোধী তথ্য মিলছে ৷ তবে গুলিটি পুনমের মাথায় গিয়ে লাগে, এই তথ্য নিশ্চিত করেছে পুলিশ ।
গুলির শব্দ পেয়েই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন আবাসনের বাসিন্দারা ৷ তাঁরা ভয়ে ছুটোছুটি শুরু করেন । এরপর পুনমকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা । খবর পেয়ে শিবপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গোপাল যাদবকে আটক করে । তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে । ঘটনার সময় গোপাল কতটা প্ররোচিত ছিলেন, গুলি ইচ্ছাকৃত নাকি দুর্ঘটনাবশত চলেছে, সবদিক খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
এই আবাসনটি এলাকায় বেশ পরিচিত । স্থানীয়দের দাবি, এখানে রাজ্যের এক মন্ত্রীরও ফ্ল্যাট রয়েছে । ফলে স্বভাবতই সেই আবাসনে এমন একটি ঘটনায় তা নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে পুলিশের ৷ পুলিশ আবাসনের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে । পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও প্রতিবেশীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, যাতে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায় ।
তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, দীর্ঘদিনের দাম্পত্য অশান্তিতেই এ দিনের ঘটনার সূত্রপাত । তবে আগ্নেয়াস্ত্রটি কোথা থেকে এল, তার লাইসেন্স আছে কি না এবং ঘটনার পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, সব দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
এই ঘটনায় এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে । পুলিশ জানিয়েছে, পুনমের শারীরিক অবস্থার দিকে নজর রাখা হচ্ছে এবং তাঁর জ্ঞান ফিরলে তাঁর কাছ থেকে বয়ান নেওয়া হবে । সেই তথ্যেই ঘটনার প্রকৃত রূপ আরও স্পষ্ট হবে বলে মনে করা হচ্ছে । তদন্তের স্বার্থে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ তদন্তকারী আধিকারিকরা । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আধিকারিক শুধু বলেছেন, "এখনই এবিষয়ে কিছু বলা যাবে না ৷ তবে ঘটনার সবিস্তার তদন্ত চলছে ।"