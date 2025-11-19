নেশার জন্য টাকা না-দেওয়ায় মাকে খুন ! আটক ছেলে

নেশার জন্য টাকা না-দেওয়ায় মাকে খুন ! আটক ছেলে
কুলটি থানার পুলিশ মৃত মহিলাটির ছেলে বিশাল সিনহাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে । দেহটি ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে ৷
আসানসোল, 19 নভেম্বর: কুলটিতে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল । ঘটনাটি ঘটেছে কুলটি থানার অন্তর্গত এলসি মোড় সংলগ্ন এলাকায় । মৃত মহিলার নাম সুশীলা সিনহা (45)। তিনি ওই এলাকায় একটি গোলদারি দোকান চালাতেন । বুধবার সকালে ওই দোকানেই মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয় । তাঁর মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল । স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই মহিলার ছেলেই তাঁকে খুন করেছে । কুলটি থানার পুলিশ মৃত মহিলাটির ছেলে বিশাল সিনহাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে ।
জানা গিয়েছে আসানসোলের কুলটি থানার এলসি মোড় সংলগ্ন এলাকায় সুশীলা সিনহা একটি দোকান চালাতেন । তাঁর দুই ছেলে । এক ছেলে মুম্বইয়ে থাকেন কর্মসূত্রে । আরেক ছেলে বিশাল তাঁর সঙ্গেই থাকতেন । এলাকাবাসীদের দাবি, সুশীলার ছোট ছেলে মাদকাসক্ত । প্রায়শই মায়ের সঙ্গে অশান্তি করেন টাকা পয়সা নিয়ে ।
বুধবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পান, সুশীলা দোকানের সামনে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন । তাঁরা কুলটি থানায় খবর দেন । পুলিশ খবর পেয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠায় । ওই মহিলার বড় ছেলেকেও খবর পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে ।
এলাকাবাসীদের মতে, প্রায়শই মা ও ছেলের মধ্যে অশান্তি হত । ছোট ছেলে বিশাল প্রায় সবসময়ই মত্ত অবস্থায় থাকতেন ৷ কাজকর্ম কিছুই করতেন না। ফলে নেশা করার টাকার জন্য প্রায়শই মায়ের সঙ্গে তাঁর অশান্তি হত বলে এলাকাবাসীদের দাবি । মঙ্গলবার গভীর রাতে সেভাবেই বচসার মাঝে ছেলে বিশাল ভারি কিছু দিয়ে আঘাত করে তাঁর মাকে খুন করেছেন বলে অনুমান এলাকাবাসীর ।
আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি (কুলটি) জাভেদ হুসেন বলেন, "মৃত সুশীলার মাথায় গভীর আঘাতের চিহ্ন ছিল । তবে ওই আঘাতের জেরেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে কি না সেবিষয়ে আমরা এখনও নিশ্চিত নই । মৃতদেহ আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য । ময়নাতদন্ত রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে ।"
অন্যদিকে কুলটি এলাকা থেকেই সুশীলার ছেলে বিশালকে আটক করেছে পুলিশ । পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে । এই ঘটনায় তিনি আদৌ জড়িত কি না তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ ।