হাড়হিম হত্যাকাণ্ড, স্ত্রীকে খুন করে আগুনে পুড়িয়ে পচা গন্ধ রুখতে দেহে ঢালা হয় নুন !

হাড়হিম হত্যাকাণ্ড, স্ত্রীকে খুন করে আগুনে পুড়িয়ে পচা গন্ধ রুখতে দেহে ঢালা হয় নুন !
দুর্গাপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে কঙ্কালসার মৃতদেহটি উদ্ধার করে সেটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে ৷
Published : January 27, 2026 at 2:49 PM IST
দুর্গাপুর, 27 জানুয়ারি: দুর্গাপুরে হাড়হিম হত্যাকাণ্ড ! মিলল ইস্পাত হাসপাতালের আয়ার কঙ্কালসার দেহ । অভিযোগ, তাঁর স্বামী তাঁকে খুন করে দেহ পুড়িয়েছেন ৷ এমনকী যাতে দেহাবশেষ থেকে পচা গন্ধ না-বেরোয়, সেজন্য তা নুন দিয়ে চেপে রাখেন অভিযুক্ত ৷ প্রতিবেশীদের অভিযোগের ভিত্তিকে পুলিশ মৃতার স্বামীকে আটক করেছে ৷
দুর্গাপুর থানার ডি-সেক্টর মার্কেটের ঘটনা ৷ মৃতার নাম ছবি দাস (55)। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার হাসপাতালে তিনি আয়ার কাজ করতেন । তাঁর দেহ উদ্ধার হওয়ার পরই তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসীরা ।
স্থানীয়দের দাবি, ডি সেক্টরে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কার্যালয়ের পাশে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার আবাসনে প্রদীপ চক্রবর্তীর সঙ্গে থাকতেন ছবি দাস । বুধবার এলাকা থেকে পচা-গলা গন্ধ পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন । দুর্গাপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে কঙ্কালসার মৃতদেহটি উদ্ধার করে ৷ দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে ৷ প্রতিবেশীদের অভিযোগ, ছবি দাসকে খুন করেছেন তাঁর স্বামী প্রদীপ চক্রবর্তী । তাঁকে আটক করে পুলিশ ৷
স্থানীয় বাসিন্দা আ্যন্টনি ডি'সুজা অভিযোগ করেন, "ছবি দাস খুব ভালো মহিলা ছিল । তারই স্বামী প্রদীপ চক্রবর্তী । কয়েক মাস ধরে দু'জনের মধ্যে টাকা-পয়সা নিয়ে ঝামেলা হচ্ছিল । সেই থেকেই খুন করা হয়েছে । খুন করার পর যাতে গন্ধ না-ছড়ায় সেজন্য দেহটি নুন দিয়ে চাপা দেওয়া হয়েছে । আমরা অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি চাইছি ।"
দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপের এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে । প্রতিবেশী করুণা মায়া এবং কৃষ্ণা পাঠক অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে জানান, "ছবি খুব ভালো মানুষ ছিলেন । তাঁর স্বামী তাঁর উপর অত্যাচার চালাতো । এইভাবে নৃশংস ভাবে তাঁকে খুন করা হবে আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি । আমরা চাই ওঁর স্বামীকেও এইভাবে চরম কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলা হোক । ওঁর কঠিনতম শাস্তি হোক । ছবিকে খুন করে তারপর তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে, তাঁর দেহ নুন দিয়ে চেপে রাখা হয়েছে ।"
তবে প্রদীপ চক্রবর্তীর সঙ্গে ছবি দাসের আদৌ বিয়ে হয়েছিল কি না, তা স্পষ্ট ভাবে জানাতে পারেননি প্রতিবেশীরা ৷ ছবি দাসের সহকর্মীরা জানাচ্ছেন যে, ছবি দাস ও প্রদীপ চক্রবর্তী বিয়ে করেছিলেন এবং একসঙ্গেই বেশ কয়েক বছর বসবাস করছিলেন । তবে প্রতিবেশীরা কয়েকজন বলছিলেন, তাঁদের বিয়ে হয়নি ৷ পুলিশ গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে ৷
এসিপি সুবীর রায় এবিষয়ে বলেন, "মৃতদেহ উদ্ধার করে যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে । স্বামীকে ইতিমধ্যে আটক করা হয়েছে । তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হবে ।"