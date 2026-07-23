মগরাহাটে প্রতিবাদের মাশুল ! মারধর ও ধারালো অস্ত্রের কোপে গুরুতর জখম ব্যক্তি
এই ঘটনায় পুলিশ দু'জনকে গ্রেফতার করেছে ৷ বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে ।
Published : July 23, 2026 at 1:05 PM IST
মগরাহাট, 23 জুলাই: দীর্ঘদিনের বিবাদের জেরে এক ব্যক্তির উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে নৃশংস হামলার পাশাপাশি তাঁকে মারধর করার অভিযোগ উঠল ৷ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার মগরাহাট-2 ব্লকের বেড়ামারা এলাকায় । আহত ব্যক্তির নাম আব্দুস সামাদ সরদার ।
গুরুতর জখম অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে প্রথমে মগরাহাট গ্রামীণ হাসপাতালে এবং পরে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিও বিজয় যাদব বলেন, "মগরাহাটের ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । বাকি অভিযুক্তদের ধরার করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চলছে । সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"
আহত ব্যক্তির পরিবারের অভিযোগ, প্রতিবেশী সানোয়ার সরদার ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা এই হামলার সঙ্গে জড়িত । স্থানীয়দের দাবি, সরকারি জায়গায় নির্মাণকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মধ্যে কিছুদিন ধরে বিবাদ চলছিল । সামাদ ওই নির্মাণের প্রতিবাদ জানিয়ে মগরাহাট থানায় অভিযোগও দায়ের করেছিলেন । বুধবার রাতে থানা থেকে বাড়ি ফেরার সময় তাঁর উপর পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয় বলে দাবি ৷
হাসপাতালের বেডে শুয়ে জখম সামাদ জানান, তিনি থানা থেকে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন । বাড়ির সামনে বাইক থেকে নামতেই কয়েকজন তাঁকে ঘিরে ধরে বেধড়ক মারধর করে । হামলাকারীদের একজনের হাতে আগ্নেয়াস্ত্রও ছিল এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করা হয় । এতে তিনি গুরুতর জখম হন । চিৎকার শুনে পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন । প্রথমে মগরাহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকেরা ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করেন । বর্তমানে সেখানেই সামাদের চিকিৎসা চলছে ।
আহতের স্ত্রী সামিনা বিবিও একই অভিযোগ করেছেন ৷ তিনি বলেন, "প্রতিবেশী সানোয়ার সরদার ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে জমি ও রাস্তা নিয়ে দীর্ঘদিন বিরোধ চলছিল । আমার স্বামী থানায় অভিযোগ জানিয়ে বাড়ি ফেরার সময় তাঁর উপর পূর্বপরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয় । হামলাকারীদের একজনের হাতে বন্দুক ছিল । সেটি দিয়ে আমার স্বামীর মাথায় মারা হয়েছে ৷ অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি চাই ।"
ঘটনার পর বেড়ামারা এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে । হামলার প্রকৃত কারণ এবং আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগ খতিয়ে দেখছে পুলিশ । তবে, এই ঘটনায় অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । আহত ব্যক্তির পরিবারের দাবি, দ্রুত তদন্ত শেষ করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হোক ।