পদক্ষেপ করেনি পুলিশ, স্ত্রী'কে উদ্ধার করতে কলকাতা হাইকোর্টে বাংলাদেশের যুবক
বেআইনিভাবে কাঁটাতার পেরিয়ে স্ত্রীকে বাংলাদেশ থেকে ভারতে নিয়ে আসার অভিযোগ যুবকের ৷ শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের বিরুদ্ধে ভারত ও বাংলাদেশ নাগরিকত্ব ভোগ করার অভিযোগও করেছেন তিনি ৷
Published : March 8, 2026 at 8:55 PM IST
কলকাতা, 8 মার্চ: স্ত্রী’র পরিবারের অমতে বিয়ে করেছিলেন তাঁরা ৷ অভিযোগ, বিয়ের কিছু দিন পর স্ত্রী’কে নিয়ে তাঁর বাপেরবাড়ির লোকেরা ভারতে নিয়ে চলে আসেন ৷ তা-ও আবার বিনা পাসপোর্ট ৷ ভারতের ভিসা ছাড়াই ! তারপর উত্তর 24 পরগনার নিমতা থানা এলাকায় তাঁদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকতেও শুরু করেন ৷ তাঁরা দুই দেশের নাগরিকত্ব ভোগ করছেন বলে অভিযোগ বাংলাদেশি যুবকের ৷
অরিজিৎ সরকার নামে বাংলাদেশের ওই যুবক তাঁর স্ত্রী মিম সাহার খোঁজ শুরু করেছিলেন অনেকদিন ধরেই ৷ খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারেন, স্ত্রী ভারতে আছেন ৷ আর জানা মাত্রই পাসপোর্ট ও ভিসা নিয়ে এদেশে আসেন স্বামী অরিজিৎ ৷ খোঁজখবর করে স্ত্রী’কে আনতেও যান নিমতার আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ৷ সকলের সামনে থেকেই স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের করেও নিয়ে আসছিলেন ৷
অভিযোগ, স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার সময় শ্বশুরবাড়ির লোকেরা অরিজিৎকে বেধড়ক মারধর করেন ৷ তারপর তিনি স্থানীয় থানা থেকে প্রশাসনের সর্বস্তরে দরবার করেন ৷ গত জানুয়ারি মাস থেকে পুলিশের কাছে সাহায্য চাইছেন তিনি ৷ চিঠি দিলেও কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ ৷ উল্টে অরিজিৎকে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ ৷ তাই এবার স্ত্রী’কে ফিরে পেতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন ৷ সোমবার হাইকোর্টে মামলা দাখিল করছেন বাংলাদেশের এই নাগরিক ৷
অরিজিৎ জানিয়েছেন, রাজ্যের ডিআইজি সিআইডি থেকে শুরু করে, ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার ও নিমতা থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি ৷ পাশাপাশি, কলকাতা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও লিখিত আবেদন জানিয়ে সহযোগিতা চেয়েছিলেন ৷ কিন্তু, কোনও সুরাহা মেলেনি বলে অভিযোগ অরিজিতের ৷
তিনি আরও জানিয়েছেন, স্ত্রী মমি সাহাকে গায়ের জোরে তাঁর বাবা-মা এবং পরিবারের কিছু সদস্য অবৈধভাবে ভারতে নিয়ে এসেছেন ৷ সীমান্ত পেরোনোর সময় কোনও বৈধ পাসপোর্ট, ভিসা বা আইন সম্মত ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি ৷ আর ভারতে নিয়ে এসে তাঁর স্ত্রী’কে আটক করে রাখা হয়েছে ৷ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দেওয়া হয় না ৷ তাই প্রশাসনিকভাবে হস্তক্ষেপ না-করা হলে, তাঁর শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা বিপদের মুখে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করেছেন ওই যুবক ৷ জানুয়ারি মাস থেকে পুলিশ প্রশাসনে সহযোগিতা চেয়ে আবেদন করে সাড়া পাননি বলে এবার কলকাতা হাইকোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷
এ বিষয় অরিজিৎ সরকারের পক্ষে আইনজীবী মুকুল বিশ্বাস বলেন, "পরিবারের অমতে বিয়ে করায় যে ধরনের অমানবিক আচরণের স্বীকার ওই যুবক ও তাঁর স্ত্রী হচ্ছেন, তা মানবাধিকার বিরোধী ৷ দু’জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ পারস্পরিক সম্মতিতে বিয়ে করেছেন ৷ যা ভারতীয় আইন অনুযায়ী বৈধ ৷ পাশাপাশি এখানে মেয়েটির নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত রয়েছে ৷ দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য প্রশাসনের সহযোগিতা প্রার্থনা করেও পাওয়া যায়নি বলেই, এবার আমরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷"