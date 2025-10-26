ETV Bharat / state

গলায় শাবল ঢুকিয়ে নৃশংস খুন, মেয়রের এলাকায় রোজই বসে মদের আসর !

রাতের কলকাতায় মেয়রের এলাকায় মদের আসরে গলায় শাবল ঢুকিয়ে খুন করা হল এক ব্যক্তিকে ৷ এই ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে ৷

তদন্তে লালবাজার ৷ (ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 26, 2025 at 10:26 AM IST

3 Min Read
কলকাতা, 26 অক্টোবর: রাতের কলকাতায় ঘটে গেল নৃশংস খুনের ঘটনা ৷ তাও আবার কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের এলাকায় ।মদের আসরে গলায় শাবল ঢুকিয়ে খুন করা হয় এক ব্যক্তিকে ৷ মৃতের নাম অশোক পাসওয়ান (42), তিনি আহত অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়ে ছিলেন ৷ সেখানেই পরে তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে । পুলিশ জানিয়েছে, 17এ/17বি বাসস্ট্যান্ডের সামনের রাস্তায় বসেছিল মদের আসর ৷ সেখানেই কোনও একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে ঝামেলা হওয়ার পর অশোকের গলায় একটি শাবল ঢুকিয়ে দেওয়া হয় ।

গতকাল গভীর রাতে বসেছিল মদের আসর । জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে ওই এলাকার এক আইনজীবীর চেম্বারের সামনের ফুটপাথে । এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, সেখানে রোজ রাতের দিকে বসে মদের আসর । প্রতিদিনের মতো শনিবারও বসেছিল ৷ অভিযোগ, নেশাগ্রস্ত অবস্থাতেই সেই মদের আসরে থাকা লোকেদের নিজেদের মধ্যে ঝামেলা হয় । এরপরেই অশোক পাসওয়ানের গলায় শাবল ঢুকিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ । আহত অবস্থায় তিনি দৌড়ে রাস্তা দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রচুর রক্তক্ষরণের কারণে তিনি রাস্তায় পড়ে যান ।

স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, এই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে উত্তেজনা বিরাজ করছে । সন্ধ্যার পর থেকে এলাকার চারপাশে বসে মদের আসর । অতীতে ছোটখাটো অশান্তির খবরও পাওয়া গিয়েছে । স্থানীয় প্রশাসনকে বিষয়টি জানানো হলেও কোনও প্রতিকার হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের । শনিবারের ঘটনার পর এলাকার বাসিন্দারাই খবর দেন স্থানীয় থানায় । পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং এলাকাজুড়ে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয় । এখনও পর্যন্ত কারওকে গ্রেফতার করা না-হলেও একজনকে আটক করে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ ।

এই এলাকায় এ ধরনের অশান্তি রোধে পুলিশ বা প্রশাসনের তরফে কেন কোনও কার্যকর পদক্ষেপ করা হচ্ছে না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা ।অপ্রীতিকর এই ঘটনার পর এলাকায় এখন আতঙ্কের পরিবেশ । পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে । এলাকাবাসীর অভিযোগ, বরাবরই এরকম অশান্তি ঘটলেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কোনও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি । এই ঘটনায় দ্রুত বিচারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ।

এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে ৷" এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই এলাকায় রাতে চলাফেরা করা কার্যত দুষ্কর হয়ে যাচ্ছে । কারণ সন্ধে নামলেই সেখানে বসছে মদের আসর । এই নিয়ে এলাকার বাসিন্দারা একাধিকবার স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন, তবে প্রতিবারের মতো ঘটনাস্থলে একবার পুলিশ এসে অভিযুক্তদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয় । পরে পুলিশ চলে গেলে সেখানে আবার তারা ব'সে মদের আসর জমায় । এলাকার বাসিন্দারা প্রতিবাদ করলে তাঁদেরকে হুমকির সম্মুখীন হতে হয় বলে অভিযোগ ।

