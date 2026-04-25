ভোট মিটতেই স্ত্রী-শিশুর সামনে নির্মম ভাবে যুবককে পিটিয়ে খুন আসানসোলে

এই ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক রং লাগতে শুরু করেছে । আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী প্রসেনজিৎ পুইতণ্ডীর দাবি, মৃত যুবক তাঁর ঘনিষ্ঠ ছিল ।

ভোট মিটতেই স্ত্রী-শিশুর সামনে নির্মম ভাবে যুবককে পিটিয়ে খুন আসানসোলে (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 25, 2026 at 5:16 PM IST

আসানসোল, 25 এপ্রিল: স্ত্রী হাত জোড় করে অনুরোধ করছেন । ছোট্ট শিশু সেও কাঁদতে-কাঁদতে বলছে মেরো না । কিন্তু কারও অনুরোধ কানে যায়নি । স্ত্রী ও শিশুর সামনেই নির্মম ভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হল এক যুবককে । শুক্রবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোল দক্ষিণ থানার অন্তর্গত সেনর‍্যালে রোডে নব অনন্যা কমপ্লেক্সের গেটের সামনে । মৃত যুবকের নাম দেবদীপ চট্টোপাধ্যায় ।

এই ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক রং লাগতে শুরু করেছে । আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী প্রসেনজিৎ পুইতণ্ডীর দাবি, মৃত যুবক তাঁর ঘনিষ্ঠ ছিল । সেই কারণেই স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলরের পোষা গুন্ডারা দেবদীপ চট্টোপাধ্যায়কে পিটিয়ে খুন করেছে । দোষীদের ধরার দাবিতে আসানসোল দক্ষিণ থানার সাউথ পুলিশ পোস্টে মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভ দেখান প্রসেনজিৎ পুইতণ্ডী-সহ কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা ।

জানা গিয়েছে, আসানসোলের সেনর‍্যালে রোডে নব অনন্যা কমপ্লেক্সের বাসিন্দা ছিলেন দেবদীপ চট্টোপাধ্যায় । শুক্রবার গভীর রাতে স্ত্রী এবং তাঁর ছোট্ট পুত্রকে নিয়ে গাড়িতে করে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন । নব অনন্যা কমপ্লেক্সের গেটের সামনেই তাঁর গাড়ি আটকায় বেশ কয়েকজন যুবক । অভিযোগ, এরপরই তাঁকে গাড়ি থেকে নামিয়ে এলোপাথাড়ি মারধর করা হয় । তাঁর স্ত্রী বারবার হাত জোড় করে অনুরোধ করলেও মত্ত যুবকরা থামেনি । এমনকি শিশু পুত্রের সামনেই দেবদীপকে মারধর করা হয় । এরপর কমপ্লেক্সের অন্যান্য মানুষজন চলে এলে ওই যুবকরা দেবদীপকে ফেলে পালিয়ে যায় । রাতে দেবদীপকে নিজের বাড়িতেই নিয়ে যান তাঁর স্ত্রী । শনিবার সকালে দেবদীপের কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি । এরপর পরিবারের লোকেরা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে ।

অন্যদিকে, এই ঘটনায় রাজনৈতিক রং লাগতে শুরু করেছে । প্রসঙ্গক্রমে ওই নব অনন্যা কমপ্লেক্সের সোসাইটির সম্পাদক আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী প্রসেনজিৎ পুইতণ্ডী । তিনি দাবি করেন, "গতকাল মারধরের সময় ওই ছেলেগুলির কাছে আমার নাম করেছিল দেবদীপ । সেই কারণেই তাঁকে বেশি করে মারধর করা হয় । অভিযুক্ত যুবকরা প্রত্যেকেই তৃণমূলের স্থানীয় কাউন্সিলারের আশ্রিত দুষ্কৃতী ।" শনিবার দুপুরে দেবদীপ চট্টোপাধ্যায়ের ময়নাতদন্ত হওয়ার পর আসানসোল দক্ষিণ থানার সাউথ পুলিশ পোস্টে তাঁর দেহ রেখে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভে সামিল হন প্রসেনজিৎ পুইতণ্ডী-সহ কংগ্রেসের অন্যান্য নেতা নেত্রীরা ।

শাহ আলম খান নামে কংগ্রেসের আরেক নেতা জানান, "ওই যুবক আমাদের দলের সমর্থক ছিলেন । তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তিনি কীসে ভোট দিয়েছেন । তিনি কংগ্রেস বলাতেই তাঁকে মারধর করতে শুরু করে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা ।"

যদিও বিষয়টিকে আমল দেননি তৃণমূলের রাজ্য নেতা ভি শিবদাসন দাশু । তিনি বলেন, "কংগ্রেস এমন কোনও বড় বিষয় নয় যে একটি ভোটের জন্য কারও জীবন নিয়ে নেওয়া যায় । আসানসোলে এই ধরনের ঘটনা কখনওই ঘটেনি । আর তৃণমূল এই ধরনের ঘটনাকে কখনওই সমর্থন করে না । হতে পারে ওদের কোনও ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল । পুলিশ তদন্ত করছে । সঠিক তদন্ত হলেই আসল কারণ বেরিয়ে আসবে ।"

আসানসোল দক্ষিণ থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, "ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দুষ্কৃতীকে চিহ্নিত করার কাজ চলছে ।"

