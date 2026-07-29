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নিউটাউনে দোকানের ভিতর মিলল প্রৌঢ়ের দেহ, তদন্তে ইকোপার্ক থানার পুলিশ

মৃত ব্যক্তির নাম রতন ঘোষ (48)। তিনি স্থানীয় হাতিয়াড়া হেলাবটতলা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন । তাঁর দেহের সামনে একটি নোটও পাওয়া গিয়েছে ৷

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তদন্তে ইকোপার্ক থানার পুলিশ (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 29, 2026 at 1:43 PM IST

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নিউটাউন. 29 জুলাই: ব্যস্ততম নিউটাউনের রাম মন্দির সংলগ্ন এলাকায় রহস্যজনক মৃত্যু এক প্রৌঢ়ের ৷ একটি দোকানের ভিতর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তাঁর নিথর দেহ । আজ সকালে এই খবর চাউর হতেই গোটা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ৷ দেহ দেখতে ভিড় জমান কৌতূহলী মানুষজন ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ইকো পার্ক থানার পুলিশ ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম রতন ঘোষ (48)। তিনি স্থানীয় হাতিয়াড়া হেলাবটতলা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন । তাঁর দেহের সামনে একটি নোটও পাওয়া গিয়েছে ৷

স্থানীয় সূত্রের খবর, আজ সকালে নিউটাউন রাম মন্দির সংলগ্ন ওই দোকানটির ভিতরে রতন ঘোষের দেহ দেখতে পান পথচারী ও এলাকার মানুষজন । সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে হৈ-চৈ পড়ে যায় । এই ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার মানুষ জড়ো হয়ে যান । এরপর খবর দেওয়া হয় ইকোপার্ক থানায় । খবর পাওয়া মাত্রই তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইকোপার্ক থানার পুলিশ । ঘটনাস্থলে গিয়েই পুলিশ দ্রুত দোকান চত্বর ঘিরে ফেলে এবং দেহটি উদ্ধার করে । মৃত্যুর সঠিক সময় ও কারণ জানতে পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য আরজি কর হাসপাতালে পাঠায় ।

ঘটনাস্থলে নিহতের দেহের পাশ থেকে একটি নোট উদ্ধার করেছে পুলিশ । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিধাননগর পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "উদ্ধার হওয়া দেহ দেখে আমরা ধারণা করতে পারছি না, মৃত্যুর সঠিক কারণ কী । তদন্ত চলছে ৷"

এটি অবসাদের জেরে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার ঘটনা, নাকি এর পেছনে অন্য কোনও বিষয়ের যোগসূত্র রয়েছে - তা খতিয়ে দেখছে ইকো পার্ক থানার পুলিশ ৷ সব সম্ভাবনা খোলা রেখেই তদন্ত শুরু হয়েছে । পুলিশ খতিয়ে দেখছে যে, উদ্ধার হওয়া নোটটি সত্যিই রতন ঘোষের নিজের লেখা নাকি অন্য কারও । সেই সঙ্গে মৃতের পরিবারের সদস্য ও নিকটাত্মীয়দেরও জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে । ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ।

আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়

যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।

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নিউটাউনে দেহ উদ্ধার
ইকোপার্ক থানার পুলিশ
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