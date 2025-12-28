ETV Bharat / state

নেশামুক্তি কেন্দ্রে রোগীর মৃত্যু ! মালিকের বিরুদ্ধে পিটিয়ে মারার অভিযোগ

চার মাস ধরে হালিশহরে এক মহিলার বাড়ি ভাড়া নিয়ে নেশামুক্তি কেন্দ্রটি চলছিল ৷ শুক্রবারে সেখানেই কালনার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ মণ্ডলকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে ৷

নেশামুক্তি কেন্দ্রে রোগীকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ (ইটিভি ভারত)
ETV Bharat Bangla Team

December 28, 2025

ব‍্যারাকপুর, 28 ডিসেম্বর: নেশামুক্তি কেন্দ্রে রোগীকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ ! মৃতের নাম বিশ্বজিৎ মণ্ডল । শনিবারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হালিশহর পুরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডে । রোগী মৃত্যুর পর থেকে বেপাত্তা নেশামুক্তি কেন্দ্রের মালিক বিশ্বজিৎ দাস । ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার লোকজন । খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে নেশামুক্তি কেন্দ্রটি সিল করে দেয় হালিশহর থানার পুলিশ । ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করে দিয়েছেন তাঁরা ৷ অভিযোগ, বাড়ির মালিককেও না জানিয়ে নেশামুক্তি কেন্দ্র চালাতেন বিশ্বজিৎ ৷

ব‍্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এক পদস্থ আধিকারিক বলেন, "নিহতের স্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে অস্বাভাবিক একটি মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে । কীভাবে ওই ব‍্যক্তির মৃত্যু হল ? নেশামুক্তি কেন্দ্রটি আদৌ বৈধ কি না ? সবকিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে । নেশামুক্তি কেন্দ্রের মালিকের খোঁজে তল্লাশি চলছে ।"

পুলিশ এসে নেশামুক্তি কেন্দ্রটি বন্ধ করে দেন (ইটিভি ভারত)

জানা গিয়েছে, হালিশহরের চেকপোস্ট মোড় এলাকায় স্থানীয় এক মহিলার বাড়ি ভাড়া নিয়ে দীর্ঘ তিন বছর ধরে চলছিল নেশামুক্তি কেন্দ্রটি । চার মাস আগে চিকিৎসার জন্য সেখানেই ভর্তি হন বছর 50-এর ওই ব‍্যক্তি । তিনি বর্ধমানের কালনার বাসিন্দা । অভিযোগ, নেশামুক্তির নামে বিশ্বজিৎ মণ্ডলকে প্রায়ই মারধর করা হত । শুক্রবারও তাঁকে একইভাবে পেটানো হয় বলে অভিযোগ উঠেছে । মারধরের ফলে গুরুতর আহত হন ওই ব্যক্তি ৷

এরপর ওই ব্যক্তিকে কল‍্যাণীর জহরলাল নেহেরু হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় বিশ্বজিতের । শনিবার বিষয়টি জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে যায় এলাকায় । স্থানীয়রা নেশামুক্তি কেন্দ্রের মালিকের শাস্তির দাবিতে সরব হন । স্থানীয়দের দাবি, এলাকায় এমন একটি নেশামুক্তি কেন্দ্র গড়ে উঠেছে, তা কেউ জানতেন না ।

এমনকী, নেশামুক্তি কেন্দ্রটি সম্পর্কে কিছুই জানতেন না বলে দাবি করেন হালিশহর পুরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রবীর সরকার । তিনি বলেন, "অবাক লাগছে কীভাবে এত গোপনীয়তার সঙ্গে নেশামুক্তি কেন্দ্রটি গড়ে উঠল এখানে ! শুনেছি বাড়ি ভাড়া নিয়ে নেশামুক্তি কেন্দ্র চালানো হচ্ছিল । যদিও এই সংক্রান্ত কোনও তথ্য বাড়ির মালিককে জমা দেওয়া হয়নি । এখন তো মনে হচ্ছে বেআইনিভাবে সেটা চলছিল । পুলিশ ঘটনার তদন্ত করলেই সবটা বেরিয়ে আসবে ।”

উল্লেখ্য, এর আগে বারুইপুরে এক নেশামুক্তি কেন্দ্রে যুবককে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠেছিল । ঘটনা ঘিরে সেই সময় বেশ জলঘোলাও হয়েছিল । সেই ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতে এবার শিরোনামে হালিশহরের আরও এক নেশামুক্তি কেন্দ্র । যেখানে রোগীকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে‌ । রোগীর পরিবারের আরও অভিযোগ, তাঁকে আধমরা অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করার পর উধাও হয়ে যান নেশামুক্তি কেন্দ্রের মালিক ।

