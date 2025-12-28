নেশামুক্তি কেন্দ্রে রোগীর মৃত্যু ! মালিকের বিরুদ্ধে পিটিয়ে মারার অভিযোগ

নেশামুক্তি কেন্দ্রে রোগীর মৃত্যু ! মালিকের বিরুদ্ধে পিটিয়ে মারার অভিযোগ
চার মাস ধরে হালিশহরে এক মহিলার বাড়ি ভাড়া নিয়ে নেশামুক্তি কেন্দ্রটি চলছিল ৷ শুক্রবারে সেখানেই কালনার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ মণ্ডলকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে ৷
Published : December 28, 2025 at 2:41 PM IST
ব্যারাকপুর, 28 ডিসেম্বর: নেশামুক্তি কেন্দ্রে রোগীকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ ! মৃতের নাম বিশ্বজিৎ মণ্ডল । শনিবারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হালিশহর পুরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডে । রোগী মৃত্যুর পর থেকে বেপাত্তা নেশামুক্তি কেন্দ্রের মালিক বিশ্বজিৎ দাস । ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার লোকজন । খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে নেশামুক্তি কেন্দ্রটি সিল করে দেয় হালিশহর থানার পুলিশ । ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করে দিয়েছেন তাঁরা ৷ অভিযোগ, বাড়ির মালিককেও না জানিয়ে নেশামুক্তি কেন্দ্র চালাতেন বিশ্বজিৎ ৷
ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এক পদস্থ আধিকারিক বলেন, "নিহতের স্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে অস্বাভাবিক একটি মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে । কীভাবে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হল ? নেশামুক্তি কেন্দ্রটি আদৌ বৈধ কি না ? সবকিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে । নেশামুক্তি কেন্দ্রের মালিকের খোঁজে তল্লাশি চলছে ।"
জানা গিয়েছে, হালিশহরের চেকপোস্ট মোড় এলাকায় স্থানীয় এক মহিলার বাড়ি ভাড়া নিয়ে দীর্ঘ তিন বছর ধরে চলছিল নেশামুক্তি কেন্দ্রটি । চার মাস আগে চিকিৎসার জন্য সেখানেই ভর্তি হন বছর 50-এর ওই ব্যক্তি । তিনি বর্ধমানের কালনার বাসিন্দা । অভিযোগ, নেশামুক্তির নামে বিশ্বজিৎ মণ্ডলকে প্রায়ই মারধর করা হত । শুক্রবারও তাঁকে একইভাবে পেটানো হয় বলে অভিযোগ উঠেছে । মারধরের ফলে গুরুতর আহত হন ওই ব্যক্তি ৷
এরপর ওই ব্যক্তিকে কল্যাণীর জহরলাল নেহেরু হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় বিশ্বজিতের । শনিবার বিষয়টি জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে যায় এলাকায় । স্থানীয়রা নেশামুক্তি কেন্দ্রের মালিকের শাস্তির দাবিতে সরব হন । স্থানীয়দের দাবি, এলাকায় এমন একটি নেশামুক্তি কেন্দ্র গড়ে উঠেছে, তা কেউ জানতেন না ।
এমনকী, নেশামুক্তি কেন্দ্রটি সম্পর্কে কিছুই জানতেন না বলে দাবি করেন হালিশহর পুরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রবীর সরকার । তিনি বলেন, "অবাক লাগছে কীভাবে এত গোপনীয়তার সঙ্গে নেশামুক্তি কেন্দ্রটি গড়ে উঠল এখানে ! শুনেছি বাড়ি ভাড়া নিয়ে নেশামুক্তি কেন্দ্র চালানো হচ্ছিল । যদিও এই সংক্রান্ত কোনও তথ্য বাড়ির মালিককে জমা দেওয়া হয়নি । এখন তো মনে হচ্ছে বেআইনিভাবে সেটা চলছিল । পুলিশ ঘটনার তদন্ত করলেই সবটা বেরিয়ে আসবে ।”
উল্লেখ্য, এর আগে বারুইপুরে এক নেশামুক্তি কেন্দ্রে যুবককে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠেছিল । ঘটনা ঘিরে সেই সময় বেশ জলঘোলাও হয়েছিল । সেই ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতে এবার শিরোনামে হালিশহরের আরও এক নেশামুক্তি কেন্দ্র । যেখানে রোগীকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে । রোগীর পরিবারের আরও অভিযোগ, তাঁকে আধমরা অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করার পর উধাও হয়ে যান নেশামুক্তি কেন্দ্রের মালিক ।