বাড়িতে গিয়ে শুনানি নোটিশ দেওয়ার সময় BLO'র মাথায় ধারালো অস্ত্রের কোপ

বাড়িতে গিয়ে শুনানি নোটিশ দেওয়ার সময় BLO'র মাথায় ধারালো অস্ত্রের কোপ
দিনহাটায় BLO-কে ধারালো অস্ত্রের কোপ। অন্যদিকে, মাথাভাঙায় শুনানির নোটিশ দিতে BLO বাড়িতে পৌঁছতেই মৃত্যু হয় এক বৃদ্ধের ৷ অভিযোগ, SIR আতঙ্কে প্রাণ গিয়েছে তাঁর ৷
Published : January 24, 2026 at 3:08 PM IST
কোচবিহার, 24 জানুয়ারি: বিএলও-কে ধারালো অস্ত্রের কোপ কোচবিহারের দিনহাটায় ৷ গুরুতর জখম অবস্থায় দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে ৷ শুক্রবারের বিকেলের ঘটনায় এলাকায় ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য ৷ আবার শনিবার সকালে মাথাভাঙায় ছেলের নামে SIR-এর হিয়ারিং নোটিশের খবর পেয়ে BLO-র বাড়িতে সত্যতা যাচাই করতে যান 65 বছরের এক ব্যক্তি ৷ সেখানেই অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয় বাবার, বলে অভিযোগ ওঠে ৷
দিনহাটা থানার অন্তর্গত সিতাই বিধানসভার 6/272 নম্বর বুথের BLO মনোয়ার হোসেন গতকাল বিকেলে গিতালদহ এলাকায় শুনানির নোটিশ দিতে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছিলেন ৷ গতকাল বিকেলে এক ব্যক্তি ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর মাথায় কোপ বসায়। অভিযুক্ত তারপরই চম্পট দেয় ৷ তড়িঘড়ি তাঁকে গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে ৷
পুলিশ ও আক্রান্ত বিএলও'র বক্তব্য- দিনহাটার এসডিপিও (SDPO) ধীমান মিত্র বলেন, "ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে ।" আক্রান্ত বিএলও মনোয়ার হোসেন বলেন, "আমার বুথে 150টি নোটিশ এসেছিল। অধিকাংশ নোটিশ সার্ভ করা হয়ে গিয়েছে। 5টি নোটিশ ভোটারদের কাছে পৌঁছনো বাকি ছিল ৷ সেগুলোই আমি গতকাল বেরিয়েছিলাম, ভোটারদের বাড়িতে দিতে ৷ সেইসময় আমাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয়।"
SIR আতঙ্কে মৃত্যুর অভিযোগ- এদিকে আজ সকালে কোচবিহারে মাথাভাঙায় SIR-আতঙ্কে মৃ্ত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির বলে অভিযোগ ৷ ছেলের নামে হিয়ারিং-এর নোটিশ আসছে এখবর লোকমুখে জানতে পেরে এদিন বিএলও'র বাড়িতে যান পারডুবি পঞ্চায়েতের 2/118 নম্বর খাটেরবাড়ি এলাকায় বাসিন্দা রহমান বস্তাদার (65)। পরিবারের দাবি, এমন খবর শুনে আতঙ্কে ছিলেন রহমান ৷ আজ সকালে BLO-র বাড়িতে পৌঁছতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে জানায়।
শুনানির নোটিশ পেয়ে বিএলও'বাড়িতে পৌঁছন বৃদ্ধ বাবা- পরিবারের তরফে জানা গিয়েছে, রহমান বস্তাদারের ছোট ছেলে আমিনুর বস্তাদারের নামে এসআইআর-এর শুনানির নোটিশ এসেছিল। খসড়া তালিকায় আমিনুরের নামের পরিবর্তে আমিনুল রয়েছে। মৃতের বড় ছেলে হাফিজুল বস্তাদার বলেন, "ভাইয়ের নামে শুনানির নোটিশ এসেছে, একথা বাবা জানতে পেরে BLO-এর বাড়িতে যায়। সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরপর বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷
কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তৃণমূলের- পুরো বিষয়টি নিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের। ঘটনার খবর পেয়ে রহমানের বাড়িতে পৌঁছয় তৃণমূল নেতৃত্ব। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগে সরব হয় এলাকার তৃণমূল নেতারা। মাথাভাঙা 2 নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন বলেন, "এটা খুব মর্মান্তিক ঘটনা। নির্বাচন কমিশনের কারণে আরও এক ব্যাক্তির মৃত্যুর হল ৷"