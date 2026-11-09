সাতসকালে শাবল-লোহার রড নিয়ে হামলা, প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ জয়নগরে
Youth beaten to death in Jaynagar: ধারালো অস্ত্র দিয়ে বেধড়ক মারধর করে খুনের অভিযোগ উঠল। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে 36 বছর বয়সি আব্দুল রাজ্জাক শেখের।
Published : November 9, 2026 at 2:35 PM IST
জয়নগর, 9 নভেম্বর: সাতসকালে আচমকাই রক্তাক্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ 24 পরগনার জয়নগর। পুরনো বিবাদকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে এক ব্যক্তিকে শাবল, লোহার রড ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে বেধড়ক মারধর করে খুনের অভিযোগ উঠল। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে 36 বছর বয়সি আব্দুল রাজ্জাক শেখের। সোমবার সকাল থেকেই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আব্দুল রাজ্জাক শেখ জয়নগর থানার উত্তর দুর্গাপুরের মুচিপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তাঁর বাবার নাম আবু বকর শেখ। সোমবার আনুমানিক সকাল সাতটা নাগাদ এই হামলার ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, পাশের বাড়ির কয়েকজন ব্যক্তি আচমকাই শাবল, লোহার রড এবং ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাঁর উপর চড়াও হয়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাঁকে ঘিরে ধরে এলোপাথাড়ি মারধর করা হয়। হামলায় গুরুতর জখম হন আব্দুল রাজ্জাক।
রক্তাক্ত ও আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত পদ্মা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রিয়জনকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ পরিবার। অন্যদিকে, দিনের আলোয় এমন হামলার অভিযোগ ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। মৃত আব্দুল রাজ্জাক শেখের স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা বলেন, এই ঘটনায় ভেলো শেখ, ভোঁটন শেখ ও রাজু শেখ জড়িত বলে তাঁদের অভিযোগ। তাঁর দাবি, আরও কয়েকজন এই হামলার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। কী কারণে তাঁর স্বামীকে এভাবে মারধর করা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। পরিবারের তরফে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানানো হয়েছে।
প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, আব্দুল রাজ্জাক আগে একটি কাপড় তৈরির কারখানায় কাজ করতেন। কিন্তু কারখানাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই তিনি কর্মহীন হয়ে পড়েন। অভিযোগ, ঘটনার আগের রাতে মদ্যপ অবস্থায় তিনি তাঁর পুরনো সঙ্গী তথা প্রতিবেশী কয়েকজন শ্রমিককে গালিগালাজ করেন। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই দু'পক্ষের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয় বলে প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে। পরিবারের অভিযোগ, রাতের সেই ঘটনার রেশ ধরেই সোমবার সকালে পুরনো রাগ ও আক্রোশ থেকে একজোট হয়ে তাঁর উপর হামলা চালানো হয়। শাবল ও লোহার রড দিয়ে আঘাত করার ফলেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
রাতের বিবাদ কীভাবে পরদিন সকালে এমন প্রাণঘাতী হামলার চেহারা নিল, তা নিয়েই উঠছে একাধিক প্রশ্ন। তবে এই ঘটনার নেপথ্যে ঠিক কী কারণ ছিল, হামলায় কারা কারা যুক্ত এবং অভিযোগের সত্যতা কতটা, তা খতিয়ে দেখা জরুরি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তর দুর্গাপুরের মুচিপাড়া এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালেও বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। এই ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছে মৃতের পরিবার।