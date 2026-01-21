খিদিরপুর ফ্লাইওভারের নীচে স্কুটির ডিকি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার, গ্রেফতার যুবক

খিদিরপুর ফ্লাইওভারের নীচে স্কুটির ডিকি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার, গ্রেফতার যুবক
ফ্লাইওভারের নীচে একটি স্কুটি নিয়ে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় ওই যুবককে । পুলিশ তাকে আটক করে।
Published : January 21, 2026 at 1:39 PM IST
কলকাতা, 21 জানুয়ারি: নির্বাচনের আগে ফের শহরে মিলল আগ্নেয়াস্ত্র ৷ সোমবার গভীর রাতে এজেসি বোস রোডে খিদিরপুর ফ্লাইওভারের নীচে পুলিশি নাকা চেকিং চলাকালীন এক যুবককে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার করা হয়েছে । ধৃতের নাম মহ. কামরান খান (26)। তিনি একবালপুর থানার অন্তর্গত 42/1এইচ/5, একবালপুর লেন, কলকাতা - 23-এর বাসিন্দা ।
নির্বাচনের আগে যাতে শহর একেবারে শান্ত থাকে, আইনশৃঙ্খলা যাতে ঠিকঠাক থাকে, তার জন্য বদ্ধপরিকর রাজ্য ও কলকাতা পুলিশ । আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কীভাবে পুলিশ কাজ করবে তার জন্য লালবাজার ইতিমধ্যেই একাধিক বৈঠক সম্পন্ন করেছে বলে খবর ৷ এই বিশেষ নিরাপত্তার মধ্যে অন্যতম হিসেবে শহরের বিভিন্ন জায়গায় চলছে নাকা চেকিং বা নাকা তল্লাশি অভিযান । সেই অভিযানেই ফের মিলল সাফল্য । খিদিরপুর এলাকায় ফের বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে ফ্লাইওভারের নীচে পিলারের কাছে একটি স্কুটি নিয়ে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় ওই যুবককে । পুলিশের নজরে পড়তেই তাকে আটক করা হয় । প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তার কথাবার্তায় অসংলগ্নতা ধরা পড়ায় স্কুটির তল্লাশি চালানো হয় ।
এই ঘটনায় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "ধৃতের সঙ্গে আন্তর্জাতিক আগ্নেয়াস্ত্র পাচারকারীদের যোগ থাকলেও থাকতে পারে ৷ এই বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি ।"
লালবাজার সূত্রের খবর, তল্লাশির সময় স্কুটির ডিকি থেকে একটি দেশি একনলা আগ্নেয়াস্ত্র এবং একটি তাজা কার্তুজ উদ্ধার হয় । সঙ্গে সঙ্গেই আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ এবং অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় । উদ্ধার হওয়া স্কুটিটির রেজিস্ট্রেশন নম্বর WB 10 2818 । এই ঘটনায় হেস্টিংস থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে । ঘটনায় একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে ।
পুলিশ ধৃতকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে । আগ্নেয়াস্ত্রটি কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, এর উদ্দেশ্য কী ছিল এবং এর সঙ্গে কোনও অপরাধচক্র বা দুষ্কৃতী চক্রের যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । পাশাপাশি, ওই যুবকের পূর্ব অপরাধের কোনও রেকর্ড রয়েছে কি না, তাও খোঁজ নেওয়া হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
নগরীতে বেআইনি অস্ত্রের চলাচল রুখতে নাকা চেকিং ও টহল আরও জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ । এই ঘটনায় তদন্ত এখনও চলছে । এই বিষয়ে পুলিশের সম্ভাব্য প্রশ্নগুলি হল, এই আগ্নেয়াস্ত্র যুবকের কাছে এল কোথা থেকে ? সে এই আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে খিদিরপুরের মতো একটি জনবহুল জায়গায় কী করতে গিয়েছিল ? সে কি ওই আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহের কাজে নিয়োজিত ছিল ? এই প্রকারের একাধিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে তদন্তকারীরা ।