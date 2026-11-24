নাবালিকা সৎ মেয়েকে লাগাতার ধর্ষণ ! পকসো আইনে গ্রেফতার 'গুণধর' বাবা
North 24 parganas Minor Sexual Abuse: অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে নির্যাতিতা নিজেই স্বরূপনগর থানায় গিয়ে সৎ বাবার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।
Published : November 24, 2026 at 9:38 PM IST
বসিরহাট, 24 নভেম্বর: রক্ষকই ভক্ষক! 15 বছর বয়সি নাবালিকা সৎ মেয়েকে দীর্ঘদিন ধরে ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেফতার 35 বছর বয়সি এক ব্যক্তি। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানা এলাকায়।
নাবালিকার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পকসো আইনের একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে অভিযুক্ত সৎ বাবাকে গ্রেফতার করেছে স্বরূপনগর থানার পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তদন্তকারীরা। নাবালিকার দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন বসিরহাট জেলা পুলিশের এক শীর্ষ কর্তা ।
তদন্তে নেমে পুলিশ প্রাথমিকভাবে জানতে পারে স্বরূপনগর থানা এলাকার বাসিন্দা বছর পঁয়ত্রিশের ওই ব্যক্তি বেশ কিছুদিন ধরেই তার সৎ মেয়ের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালাচ্ছিল। অভিযোগ, বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে ওই নাবালিকাকে একাধিকবার ধর্ষণ করা হয়। শুধু তাই নয়, এই নারকীয় অত্যাচারের কথা বাইরে কাউকে জানালে বা মুখ খুললে প্রাণে মেরে ফেলারও হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ।
ভয়ে এবং লোকলজ্জায় দীর্ঘদিন মুখ বুজে সব সহ্য করছিল ওই কিশোরী। কিন্তু লাগাতার শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের জেরে সম্প্রতি সে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে বলে পরিবার সূত্রে পুলিশ জানতে পেরেছে। তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে দেখে পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও প্রতিবেশীদের সন্দেহ হয়। এরপরই গোটা বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়। শেষমেশ আর সহ্য করতে না পেরে সাহস সঞ্চয় করে নির্যাতিতা নাবালিকা নিজেই স্বরূপনগর থানায় গিয়ে সৎ বাবার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।
অভিযোগ পাওয়ার পরই তৎপর হয় পুলিশ । অবিলম্বে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে বসিরহাট হাসপাতালে নির্যাতিতা নাবালিকার শারীরিক ও মেডিক্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি, আইনি প্রক্রিয়া মেনে আদালতে ওই নাবালিকার গোপন জবানবন্দি নথিভুক্ত করার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।
এই প্রসঙ্গে বসিরহাট পুলিশ জেলার এক আধিকারিক জানান, "নাবালিকার কাছ থেকে লিখিত অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা পকসো আইনে মামলা রুজু করে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছি। আজ ধৃতকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে। নির্যাতিতার মেডিক্যাল পরীক্ষা এবং আদালতে গোপন জবানবন্দি গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। গোটা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে।