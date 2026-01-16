নারকেলডাঙায় বধূর রহস্যমৃত্যুর তদন্তে নয়া মোড়, খুনের অভিযোগে গ্রেফতার স্বামী

নারকেলডাঙায় বধূর রহস্যমৃত্যুর তদন্তে নয়া মোড়, খুনের অভিযোগে গ্রেফতার স্বামী
কলকাতা, 16 জানুয়ারি: নারকেলডাঙা থানা এলাকার এক গৃহবধূর মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল কলকাতায় । ময়নাতদন্তের রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ 'হত্যা' বলে উল্লেখ থাকায়, স্বামীর বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করে তাঁকে গ্রেফতার করল পুলিশ । ঘটনায় কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "গোটা বিষয়ের তদন্ত চলছে ৷"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, 2025 সালের 17 ডিসেম্বর সন্ধ্যায় এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে এন্টালি থানার মাধ্যমে নারকেলডাঙা থানায় একটি ফোন আসে, সেখানে জানানো হয়, 22 বছরের গৃহবধূ প্রীতম কুমারীকে কার্বলিক অ্যাসিড খাওয়ার পর গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । প্রাথমিকভাবে জানা যায়, স্বামীর সঙ্গে বিবাদের জেরেই ওই গৃহবধূ বিষাক্ত পদার্থ সেবন করেছিলেন বলে দাবি করা হয়েছিল ।
প্রীতম কুমারীর সঙ্গে গণেশ দাসের বিয়ে হয়েছিল 2022 সালের 11 মে । তাঁদের এক বছর বয়সি এক পুত্রসন্তানও রয়েছে । তদন্তে উঠে আসে, পারিবারিক বিবাদ ও একাধিক বিষয় নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি চলছিল । ঘটনার দিন স্ত্রীর সঙ্গে তীব্র বচসার পরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁকে দ্রুত এনআরএস হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ।
দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর 2025 সালের 30 ডিসেম্বর বিকেলে প্রীতম কুমারীর মৃত্যু হয় । এরপর নারকেলডাঙা থানায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয় এবং এনআরএস মর্গে ম্যাজিস্ট্রেট ইনকোয়েস্ট ও ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করা হয় । ঘটনায় নাটকীয় মোড় আসে চলতি বছরের 15 জানুয়ারি, যখন ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসে । রিপোর্টে ফরেনসিক চিকিৎসক স্পষ্টভাবে মত দেন যে, প্রীতম কুমারীর মৃত্যু হয়েছে অ্যান্টিমর্টেম করোসিভ বিষক্রিয়ার ফলে । শুধু বিষপানই নয়, শরীরের বাইরেও তাঁর করোসিভ পদার্থের সংস্পর্শে আসার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে । রিপোর্ট অনুযায়ী, মৃত্যুর প্রকৃতি 'হোমিসাইডাল', অর্থাৎ এটি আত্মহত্যা নয়, খুন ।
ময়নাতদন্তের এই রিপোর্টের ভিত্তিতে তদন্তকারী অফিসার এসআই শ্যামল ওঁরাও নারকেলডাঙা থানায় স্বামী গণেশ দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন । অভিযোগের ভিত্তিতে 15 জানুয়ারি নারকেলডাঙা থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার সংশ্লিষ্ট ধারায় খুনের মামলা রুজু হয় । পুলিশ ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত গণেশ দাসকে গ্রেফতার করেছে । কীভাবে এবং কোন পরিস্থিতিতে মৃতার উপর করোসিভ পদার্থ প্রয়োগ করা হয়েছিল, ঘটনার নেপথ্যে অন্য কেউ জড়িত কি না, সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ।