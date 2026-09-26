সৎ মেয়েকে অপহরণ করে বিয়ে ও ধর্ষণ ! 7 মাস পর ওড়িশায় গ্রেফতার অভিযুক্ত

সৎ মেয়েকে অপহরণ করে বিয়ে ও ধর্ষণ ! 7 মাস পর ওড়িশায় গ্রেফতার অভিযুক্ত
Man Arrested in POCSO Case: অভিযুক্তের বাড়ি উত্তর 24 পরগনার হাড়োয়ায় ৷ তাকে ওড়িশা থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
Published : September 26, 2026 at 3:56 PM IST
হাড়োয়া (উত্তর 24 পরগনা), 26 সেপ্টেম্বর: নাবালিকা সৎ মেয়েকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে গিয়ে বিয়ে এবং লাগাতার ধর্ষণের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল উত্তর 24 পরগনার হাড়োয়া থানার পুলিশ । দীর্ঘ প্রায় সাত মাস আত্মগোপন করে থাকার পর অবশেষে ওড়িশা থেকে পাকড়াও করা হয়েছে ওই অভিযুক্তকে । একই সঙ্গে উদ্ধার করা হয়েছে নির্যাতিতা কেও ।
পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতিবেশী এক মহিলাকে বিয়ে করে সংসার শুরু করেন । মহিলার আগের পক্ষের এক নাবালিকা মেয়েও তাঁদের সঙ্গেই থাকত । অভিযোগ, স্ত্রীর অজান্তেই ওই নাবালিকা কন্যাকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে চম্পট দেন তিনি । অন্যত্র গিয়ে নাবালিকাকে বিয়ে করেন ৷ নাবালিকার উপর অকথ্য শারীরিক নির্যাতনও চালান ৷ একাধিকবার ধর্ষণ করা হয় ওই নাবালিকাকে ৷
এদিকে নাবালিকার মা সরাসরি হাড়োয়া থানায় গিয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে নিজের নাবালিকা কন্যাকে অপহরণ ও ধর্ষণের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । ততক্ষণে পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে এলাকা ছেড়ে সোজা ওড়িশায় গিয়ে গা ঢাকা দেন অভিযুক্ত । পুলিশের চোখে ধুলো দিতে সেখানে পরিচয় গোপন করে ডেরা বেঁধেছিলেন তিনি ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, “অভিযোগ পাওয়ার পরপরই পকসো আইন-সহ একাধিক জামিন-অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করে তদন্তে নামে পুলিশ । অভিযুক্ত অত্যন্ত ধূর্ত হওয়ায় ঘনঘন নিজের আস্তানা বদলাচ্ছিলেন । তবে মোবাইল টাওয়ারের লোকেশন ও গোপন সূত্রের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় যে তিনি ওড়িশার একটি জায়গায় লুকিয়ে রয়েছেন । এরপরই হাড়োয়া থানার একটি বিশেষ দল সেখানে হানা দিয়ে অভিযুক্তকে নাটকীয়ভাবে পাকড়াও করে । একই সঙ্গে ডেরা থেকে উদ্ধার করা হয় নির্যাতিতা নাবালিকা মেয়েটিকেও ।’’
পুলিশের ওই আধিকারিক আরও জানান, উদ্ধার হওয়া নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষা ও গোপন জবানবন্দি গ্রহণের আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে । ট্রানজিট রিমান্ডে এনে ধৃতকে শনিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে । ঘটনার পেছনে অন্য কারও মদত ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত জারি রেখেছে পুলিশ ।
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