ফের হিন্দমোটরে নাবালিকাকে যৌন হেনস্তা ! বেধড়ক মারধর স্থানীয়দের

ফের হিন্দমোটরে নাবালিকাকে যৌন হেনস্তা ! বেধড়ক মারধর স্থানীয়দের
ছাদে ফুলের বাগান দেখানোর নাম করে নিয়ে গিয়ে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ৷ ঘটনা জানাজানি হলে, অভিযুক্তকে মারধরের অভিযোগ স্থানীয়দের বিরুদ্ধে ৷
Published : January 18, 2026 at 2:42 PM IST
উত্তরপাড়া, 18 জানুয়ারি: ছাদে ফুলের বাগান দেখানোর নাম করে নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ৷ ঘটনাটি জানাজানি হতেই, অভিযুক্তকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ স্থানীয়দের বিরুদ্ধে ৷ হুগলির উত্তরপাড়ার হিন্দমোটর এলাকার ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে ৷ ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার রাতে উত্তরপাড়া থানা ঘেরাও করে স্থানীয় বিজেপি ও সিপিআইএম নেতৃত্ব ৷ কেন বারাবার উত্তরপাড়ায় এই ধরনের অপরাধ ঘটছে, সেই প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা ৷ পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে ৷
নাবালিকার পরিবারের দাবি, অভিযুক্ত ব্যক্তি এলাকার প্রয়াত তৃণমূল কাউন্সিলরের ছেলে ৷ তাঁর ছাদে ফুলের বাগান করেছেন ৷ শনিবার দুপুরে সেই বাগান দেখানোর নাম করে নাবালিকাকে তিনি ছাদে নিয়ে যান ৷ অভিযোগ, সেখানেই নাবালিকাকে যৌন হেনস্তা করেন অভিযুক্ত ব্যক্তি ৷ কোনও মতে সেখান থেকে পালিয়ে বাড়ি চলে আসে ওই নাবালিকা ৷ এরপর গোটা ঘটনা সে মা-কে জানায় ৷
বিষয়টি পরিবারের সদস্যরা জানতে পেরে এলাকাবাসীদের নিয়ে অভিযুক্তের বাড়ি ঘেরাও করেন ৷ অভিযোগ, তখন স্থানীয় কয়েকজন অভিযুক্তকে বাড়ি থেকে বের করে এনে মারধর করেন ৷ অন্যদিকে, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্ষুব্ধ স্থানীয়দের হাত থেকে অভিযুক্তকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে ৷ তারপর তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ৷ এই ঘটনায় নাবালিকার পরিবারের তরফে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ সেখানে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগের কথা উল্লেখ করেছে নাবালিকার পরিবার ৷
এই ঘটনায় চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, "অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷ পকসো মামলা রুজু করা হয়েছে ৷" জানা গিয়েছে, রবিবারেই অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হবে ৷ সেখানে পুলিশ তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাবে ৷ অন্যদিকে অভিযুক্তের পরিবারের দাবি, তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে ৷ এই ঘটনার জেরে শনিবার রাতে উত্তরপাড়া থানার বাইরে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি ও সিপিআইএম-এর নেতা কর্মীরা ৷ পুলিশের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা ৷
উল্লেখ্য, গত 8 জানুয়ারি হিন্দমোটরের বন্ধ কারখানায় এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে তৃণমূল যুবর এক নেতা এবং তাঁর দুই বন্ধুর বিরুদ্ধে ৷ পুলিশ ঘটনায় নাবালিকার বন্ধু-সহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে ৷ সেই ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতে, এবার উত্তরপাড়ায় নাবালিকার যৌন হেনস্তার অভিযোগ সামনে এসেছে ৷
এ নিয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, "হিন্দমোটর কারখানা রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করেছে ৷ তারপর থেকে অপরাধীদের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠেছে ওই জায়গা ৷ ওখানে অপরাধচক্র তৈরি হচ্ছে ৷ এর আগে 16 বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল ওখানে ৷ ফের হিন্দমোটরে নাবালিকার ওপর যৌন হেনস্তার অভিযোগ ৷ পুলিশ প্রশাসন এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না-নিলে, আমরা প্রতিবাদে রাস্তায় নামব ৷"
সিপিআইএমের প্রাক্তন বিধায়ক শ্রুতিনাথ প্রহরাজ বলেন, "ক্লাস ফোরে পড়ে ছাত্রীটি ৷ বাবা একজন নির্মাণ শ্রমিক ৷ অভিযুক্ত শাসকদলের আশ্রিত ৷ গোটা ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছিল ৷ আমরা এর শেষ দেখে ছাড়ব ৷"
এই ঘটনায় ডিওয়াইএফআই-এর সাধারণ সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বলেন, "পুলিশের অকর্মণ্যতা, অপদার্থতা আর গড়িমসি অপরাধীদের বুকের পাটা বাড়িয়ে দিচ্ছে ৷ গোটা উত্তরপাড়ায় গাঁজা, চরস, বেআইনি প্রোমোটিং, তোলাবাজি সবই চলছে শাসকদলের মদতে ৷ পুলিশ এই শাসকদলের গুন্ডাদের মাথায় ছাতা দিয়ে রেখেছে ৷"