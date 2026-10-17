চুঁচুড়ায় যুবতীর রহস্যমৃত্যুর নেপথ্য়ে পরকীয়া ! গ্রেফতার স্বামী

চুঁচুড়ায় যুবতীর রহস্যমৃত্যুর নেপথ্য়ে পরকীয়া ! গ্রেফতার স্বামী
Murder for Extramarital Affairs: নিহতের নাম সানন্দা বারিক ৷ অভিযুক্ত স্বামীর নাম মদনমোহন বারিক ৷ খুনের কারণ জানতে ময়নাতদন্ত রিপোর্টের অপেক্ষায় পুলিশ ৷
Published : October 17, 2026 at 4:26 PM IST
চুঁচুড়া, 17 অক্টোবর: পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েছে সন্দেহ করে স্ত্রীকে খুন করে স্বামী ! হুগলির চুঁচুড়ায় যুবতীর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় এমনই সন্দেহ করছে পুলিশ ৷ গত বৃহস্পতিবার সানন্দা বারিক নামে ওই যুবতীর দেহ উদ্ধার হয় ৷ শুক্রবার রাতে তাঁর স্বামী মদনমোহন বারিককে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ শনিবার তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়েছে ৷ পুলিশের দাবি, ধৃতকে জেরা করলেই রহস্যের সব জট খুলে যাবে ৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চুঁচুড়ার প্রতাপপুরে ভাড়া থাকতেন মদনমোহন ও সানন্দা ৷ তাঁদের দুই সন্তান ৷ বড় ছেলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে ৷ সে রামকৃষ্ণ মিশনে থেকে পড়াশোনা করে । ছোট সন্তানের বয়স পাঁচ বছর । সানন্দার বাপেরবাড়ি প্রতাপপুরেই ৷ মদনমোহনের বাড়ি ওড়িশার বালেশ্বরে ৷ 13 বছর আগে তাঁদের বিয়ে হয় ৷ সানন্দাই নিজের পছন্দে মদনমোহনকে বিয়ে করেছিলেন ৷
মদনমোহন একটি শাড়ির দোকানে কাজ করেন ৷ বুধবার দুপুর থেকে খোঁজ ছিল না সানন্দা ও মদনমোহনের ৷ ভাড়ার ঘর ছিল তালাবন্ধ ৷ বৃহস্পতিবার ভাড়াবাড়ির মালিক ও স্থানীয় মানুষের সন্দেহ হয় । খবর দেওয়া হয় পরিবার ও চুঁচুড়া থানার পুলিশকে । ঘরের পিছনের জানালা খুলে দেখা যায় সানন্দা রক্তাক্ত অবস্থায় ঘরের মেঝেতে পড়ে ৷ পুলিশ ঘরের তালা ভেঙে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে ।
খবর যায় সানন্দার বাপের বাড়িতে ৷ খোঁজ পড়ে মদনমোহনের ৷ কিন্তু তাঁর সন্ধান পায়নি পুলিশ ৷ ফোনও বন্ধ ৷ তাতেই সন্দেহ হয় তদন্তকারীদের৷ শুরু হয় মদনমোহনের খোঁজ৷ শুক্রবার রাতে তাঁর সন্ধান পায় পুলিশ ৷ তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ৷ সারারাত জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে শনিবার চুঁচুড়া জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ ৷ তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, মদনমোহনের সন্দেহ ছিল যে তাঁর স্ত্রী পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েছেন ৷ তার জেরে দু’জনের মধ্যে প্রায়ই অশান্তি হত ৷ সেই অশান্তির ফলেই সানন্দাকে খুন করেছেন মদনমোহন ৷
চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক সুমন চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘‘প্রাথমিক তদন্তের পর পারিবারিক অশান্তি ও পরকীয়ার সম্পর্কের জন্য শ্বাসরোধ করে এই খুন করা হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে । তবে কী করে মৃতদেহে রক্ত এল, সেটা স্বীকার করতে চাইছেন না স্বামী । মৃতদেহে পচনের কারণে ময়নাতদন্তের জন্য কলকাতায় পাঠানো হয়েছে । রিপোর্ট এলে খুনের প্রকৃত কারণ সামনে আসবে ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘ইতিমধ্যেই যুবতীর পরিবারের তরফে স্বামী মদনমোহনের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে চুঁচুড়া থানায় । অভিযুক্ত স্বামীকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ পরই যুবতীর মৃত্যুরহস্য উন্মোচন হবে ।’’ আদালতের কাছে মদনমোহনকে দশদিনের জন্য হেফাজতে নেওয়ার আবেদন করেছে পুলিশ ৷ তবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত আদালতের নির্দেশ জানা যায়নি ৷
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