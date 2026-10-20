বউমার ধড় উঠোনে-মুন্ডু মন্দিরে, পাশেই শ্বশুরের দেহ ! জোড়ামৃত্যুর নেপথ্যে কি তন্ত্রসাধনা
Murder in Sonamukhi: বাঁকুড়ার সোনামুখীর ঘটনা ৷ অভিযুক্ত যুবতীর স্বামী ৷ পুলিশ গ্রেফতার করেছে অভিযুক্তকে ৷
Published : October 20, 2026 at 12:14 PM IST
সোনামুখী (বাঁকুড়া), 20 অক্টোবর: তন্ত্রসাধনার নামে বশীকরণের অন্ধবিশ্বাস, নাকি হত্যার পিছনে অন্য কোনও রহস্য ! মহাষ্টমীর রাতে বাঁকুড়ার সোনমুখীতে এক পরিবারের দুই সদস্যের অস্বাভাবিক মৃত্যুর জেরে উঠেছে এমনই প্রশ্ন ৷
যে দু’জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে, তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা ৷ তাঁর নাম রুম্পা চৌধুরী (39) ৷ ওই যুবতীর মুণ্ডহীন দেহ পড়েছিল বাড়ির উঠোনে ৷ আর তাঁর মাথা রাখা ছিল সামনের মন্দিরে ৷ নিহত আরেকজনের নাম রাজেন্দ্র চৌধুরী (60) ৷ তিনি রুম্পার শ্বশুর ৷ ওই বৃদ্ধের দেহও উদ্ধার হয়েছে উঠোন থেকে ৷
এই ঘটনায় অভিযুক্ত রুম্পার স্বামী তথা রাজেন্দ্রর ছেলে মঙ্গল চৌধুরী ৷ তাঁকে গ্রেফতার করেছে সোনামুখী থানার পুলিশ ৷ তন্ত্রসাধনার কারণে এই ঘটনা ঘটে নাকি অন্য কারণে মঙ্গল তাঁর বাবা ও স্ত্রীকে খুন করেছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গল চৌধুরীর বাড়ি বাঁকুড়ার সোনামুখী থানা এলাকার দামোদরের মানা চরে ৷ সোমবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ মঙ্গলের স্ত্রী ও বাবার দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় বাড়ির উঠোনে ৷ মঙ্গলের স্ত্রী রুম্পার মুণ্ডহীন দেহ পড়েছিল উঠোনে ৷ মুন্ডুটা রাখা ছিল বাড়ির সামনের মন্দিরে ৷
এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় হইচই পড়ে যায় ৷ ঘটনাস্থলে আসেন প্রতিবেশী ও স্থানীয় বাসিন্দারা ৷ স্থানীয় বাসিন্দা দয়াল পাত্র বলেন, ‘‘স্বামী-স্ত্রী মিলে পুজোপাঠ করতেন । কিন্তু এইরকম ঘটনা জীবনে প্রথমবার দেখলাম । দু’জনকে খুন করে ধারালো অস্ত্র নিয়ে এলাকার মানুষকেও তাড়া করছিলেন মঙ্গল । তারপর পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ।’’ স্থানীয়দের দাবি, মঙ্গল ও তাঁর স্ত্রী পুজোপাঠের সঙ্গে নিয়মিত যুক্ত ছিলেন, বিভিন্ন তান্ত্রিকের কাছেও তাঁদের যাতায়াত ছিল ৷ সেখান থেকেই তন্ত্রসাধনার সন্দেহে খুনের বিষয়টি দানা বেঁধেছে স্থানীয়দের মনে ৷
তবে খুনের কারণ নিয়ে এখনই কিছু বলতে নারাজ পুলিশ ৷ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাঁকুড়ার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, ‘‘কী কারণে একই পরিবারের দু’জনকে এভাবে খুন করা হল, তার পিছনে কোনও পারিবারিক বিবাদ ছিল কি না, নাকি অন্য কোনও রহস্য লুকিয়ে রয়েছে, তা নিয়ে আমরা তদন্ত করে দেখছি ।’’ পুলিশের তরফে আরও জানা গিয়েছে যে, মৃত্যুর কারণ জানতে তাঁরা এখন অপেক্ষা করছেন ময়নাতদন্তের রিপোর্টের ৷ তাছাড়া জেরা করা হচ্ছে মঙ্গলকেও ৷
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