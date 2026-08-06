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পুরুলিয়ায় 3 নাবালিকাকে পাচারের চেষ্টা, ধৃত অভিযুক্ত প্রৌঢ়

এক নাবালিকার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে অভিযুক্ত ৷ মেয়েটির সঙ্গে আরও দুই নাবালিকাকে পাচারের জন্য নিয়ে যাচ্ছিল ৷ মাঝেই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে সে ৷

MAN ARRESTED FOR TRAFFICKING
ধৃত প্রৌঢ় (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 6, 2026 at 9:34 PM IST

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পুরুলিয়া, 6 অগস্ট: তিন নাবালিকাকে পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়ল এক প্রৌঢ়। ধৃতের নাম মণিরুল মল্লিক। তার বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের গলসি থানা এলাকায়। বুধবার তাকে পুরুলিয়া আদালতে তোলা হলে বিচারক চার দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "প্রাথমিক অনুমান ধৃত মেয়েগুলিকে পাচারের জন্য নিয়ে যাচ্ছিল মণিরুল। তাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এর সঙ্গে পাচার চক্রের কোনও যোগ রয়েছে কি না, খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"

পুরুলিয়ার হুড়া থানার তিন নাবালিকা যাদের বয়স 13, 15 ও 16 বছর, তাদের নিখোঁজের ঘটনায় রবিবার থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন ওই কিশোরীদের বাড়ির এক সদস্য। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে 15 বছরের এক কিশোরীকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়েছিল 48 বছরের মণিরুল ৷ কিন্তু তাকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময় সঙ্গে সে নিয়ে যায় আরও দুই নাবালিকাকে। যদিও শেষ রক্ষা হয়নি। মঙ্গলবার বীরভূমের সিউড়ি থানা এলাকা থেকে মেয়েগুলিকে উদ্ধার করে পুলিশ।

সেই সঙ্গে অপহরণের অভিযোগে মণিরুলকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান কিশোরীদের পাচারের জন্য নিয়ে যাচ্ছিল অভিযুক্ত ৷ ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো ধারাতেও মামলা রুজু হবে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, হুড়া থানার পুলিশ তদন্তে জানতে পারে ধৃত ব্যক্তি কাঠের ব্যবসার সূত্রে অপহৃত মেয়েদের একজনের বাড়িতে ভাড়া থাকত। সেখানেই 15 বছরের ওই নাবালিকার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করে ধৃত ব্যক্তি। তারপর একে একে তিনজনকে নিয়ে ওই এলাকা থেকে চম্পট দেয় অভিযুক্ত।

পুলিশ ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ৷ জানার চেষ্টা চলছে যে তার সঙ্গে কোনও মহিলা পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত কি না ৷ অন্যদিকে, মেয়েগুলির শারীরিক পরীক্ষা ও গোপন জবানবন্দি নেওয়ার পর তাদের শিশু সুরক্ষা সমিতির কাছে পেশ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

TAGGED:

নাবালিকাকে পাচার
TRAFFICKING OF MINORS
KIDNAPPING 3 MINOR GIRLS
পুরুলিয়া আদালত
MAN ARRESTED FOR TRAFFICKING

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