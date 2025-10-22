ETV Bharat / state

দত্তপুকুরে মূক-বধির কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেফতার যুবক

15 বছরের ওই নির্যাতিতা মূক ও বধির এবং মানসিক ভারসাম্যহীন ৷ এক ইটভাটায় তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷

Dattapukur rape
দত্তপুকুরে কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ (প্রতীকি ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 22, 2025 at 7:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

দত্তপুকুর, 22 অক্টোবর: উৎসবের আবহে ফের ধর্ষণের অভিযোগ। মূক ও বধির কিশোরীকে ইটভাটায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে। একইসঙ্গে পুলিশের বিরুদ্ধেও নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছে নির্যাতিতার পরিবার ৷ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ে গিয়েছে উত্তর 24 পরগনার দত্তপুকুর এলাকায়।

নির্যাতিতার পরিবার থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলে পুলিশ প্রথমে তা নিতে অস্বীকার করে বলে অভিযোগ। পরে, সিপিএমের বিক্ষোভের জেরে চাপে পড়ে পুলিশ নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগ দায়ের করে । ঘটনার তদন্তে নেমে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে দত্তপুকুর থানার পুলিশ । পুলিশ অবশ্য গাফিলতির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে । তবে এই ঘটনায় ফের রাজ‍্যে নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা ৷

যদিও, গাফিলতির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বারাসত জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) অতীশ বিশ্বাস বলেন, "কদম্বগাছি ফাঁড়ির পুলিশ মেয়েটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। নির্যাতিতা মেয়েটি পরিবারকে আকার ইঙ্গিতে বোঝায় যে, তাঁর উপর শারীরিক নির্যাতন হয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার পরই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে । অভিযুক্ত যে সাইকেলে চাপিয়ে ওই কিশোরীকে নিয়ে গিয়েছিল, সেই সাইকেলও আমরা বাজেয়াপ্ত করেছি। তদন্তে কোনও গাফিলতি হয়নি। অভিযোগ না-নেওয়ার কথাও ঠিক না। বুধবার দুপুরে ধৃতকে বারাসত আদালতে তোলা হয়।"

জানা গিয়েছে, 15 বছরের ওই নির্যাতিতা কিশোরী মূক ও বধির। মানসিক ভারসাম্যহীনও সে। রবিবার দুপুরে দত্তপুকুর এলাকার বাড়ি থেকে বেরিয়ে হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যায় সে । পরে রাতে কদম্বগাছি পঞ্চায়েতের এক ইটভাটায় বিবস্ত্র অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় তাকে। খবর পেয়ে দত্তপুকুর থানার পুলিশ গিয়ে ওই নির্যাতিতাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছয় পরিবারের লোকজনও। পরে, সুস্থ হলে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে আনা হয় কিশোরীকে। বুধবার এই ঘটনা প্রকাশ‍্যে আসতেই শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। দোষীর কঠোর শাস্তি চেয়ে সরব হন নির্যাতিতার পরিবারের লোকজন।

পরিবারের সদস্যদের দাবি, রবিবার দুপুর থেকে মূক ও বধির ওই কিশোরীকে অনেক জায়গায় খোঁজা হয়েছে । কিন্তু, তার কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। পরে খবর মেলে, পুলিশ একটি ইটভাটা থেকে মানসিক ভারসাম্যহীন ওই কিশোরীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছে । সেখানে গিয়ে দেখা যায়, তাদের মেয়ের চিকিৎসা চলছে। কিশোরীর মেডিক্যাল রিপোর্ট নিয়েও পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন ৷ তাঁদের দাবি, মেডিক্যাল রিপোর্ট তারা হাতে পায়নি । তবে তার শরীরে একাধিক দাগ রয়েছে । তাদের অভিযোগ, মূক ও বধির মেয়েকে ইটভাটায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয়েছে । দোষীর কঠোর শাস্তির দাবিও করেছেন পরিবারের লোকরা ৷

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, সিসিটিভি ফুটেজে একজন ব্যক্তিকে দেখা গিয়েছে । যে সাইকেলে করে মেয়েটিকে নিয়ে গিয়েছিল । এই ঘটনার পিছনে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, তা এখনও জানা যায়নি। মেয়েটির পক্ষেও কিছু বলা সম্ভব নয়। দত্তপুকুরে এই ধর্ষণের অভিযোগে রাজ্যের শাসক দলকে নিশানা করেছে বিরোধীরা। বিশেষ করে সিপিএম নেতৃত্ব রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও নারী সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছে । পুলিশি তদন্ত নিয়েও গাফিলতি রয়েছে বলে অভিযোগ সিপিএমের।

TAGGED:

DUTTAPUKUR RAPE
মূক বধির কিশোরীকে ধর্ষণ
দত্তপুকুরে ধর্ষণের অভিযোগ
DEAF MUTE GIRL RAPED
DATTAPUKUR RAPE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.