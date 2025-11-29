শিক্ষিকা-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে যৌনাঙ্গ দেখিয়ে অশালীন আচরণ, কৃষ্ণনগর স্কুলে হইচই

শিক্ষিকা-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে যৌনাঙ্গ দেখিয়ে অশালীন আচরণ, কৃষ্ণনগর স্কুলে হইচই
বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে যৌনাঙ্গ দেখিয়ে অশালীন আচরণ এক ব্যক্তির ৷ স্থানীয়রা কান ধরে ওঠবসের পর পুলিশের হাতে তুলে দেয় অভিযুক্তকে ৷
কৃষ্ণনগর, 29 নভেম্বর: মেয়েদের স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে যৌনাঙ্গ দেখিয়ে আপত্তিকর ঈঙ্গিত ৷ চেঁচামেচির জেরে অভিযুক্তকে ঘেরাও করেন স্থানীয়রা। ওই ব্যক্তি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে ধাওয়া করে তাকে ধরে ফেলেন এলাকার মানুষ। প্রকাশ্যে কান ধরে ওঠবস করানো হয় অভিযুক্তকে ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশ ৷ ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ ৷ পুলিশের কাছে অপরাধ স্বীকার করে নেয় অভিযুক্ত সঞ্জয় বিশ্বাস ৷
কৃষ্ণনগরের জেলা পুলিশের ডিএসপি শিল্পী পাল বলেন, "ইতিমধ্যে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে । সে দোষ স্বীকার করে নিয়েছে। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রুজু করা হচ্ছে ।"
সূত্রের খবর, কৃষ্ণনগর শহরের মেয়েদের এক সরকারি স্কুলের সামনে দীর্ঘদিন ধরে ওই ব্যক্তি নিয়মিত যাতায়াত করত ৷ স্কুলে মেয়েদের দিতে বা আনতে গিয়ে ওই ব্যক্তির গতিবিধি সন্দেহজনক ছিল বলে দাবি করেন অনেক অভিভাবক ৷ তাঁরা জানান, বেশ কয়েকবার ছাত্রীদের দিকে অশালীন ইঙ্গিত ও কটুক্তি করত অভিযুক্ত ৷ প্রতিবাদ করলে পাল্টা অশালীন অঙ্গভঙ্গি করত বলে অভিযোগ । এ নিয়ে এর আগেও প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন স্থানীয়রা। সেবার তাকে সাবধান করে ছেড়ে দেওয়া হয়।
কিছুদিন পর আবার এলাকায় আনাগোনা শুরু করে ওই ব্যক্তি । অভিযোগ, শুক্রবার স্কুল শুরুর সময় দুই ছাত্রী ও এক শিক্ষিকাকে যৌনাঙ্গ দেখিয়ে অশালীন ইঙ্গিত করেন ৷ চিৎকার-চেঁচামেচি করলে বিষয়টি নজরে আসে স্থানীয়দের ৷ ধাওয়া করে আটকে রাখা হয় ব্যক্তিকে ৷ পুলিশকে খবর দেওয়া হয় ৷ পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, অভিযুক্তের বাড়ি কোতোয়ালি থানার আমঘাটা এলাকায় ৷ তিনি নিজেকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক বলে দাবি করে ৷ যদিও ওই কলেজে খোঁজ করে তার সম্পর্কে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।
তার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করে ক্ষমা চায় অভিযুক্ত সঞ্জয় বিশ্বাস। কান ধরে ওঠবস করানো হয় অভিযুক্তকে ৷ কিছুক্ষণের মধ্যেই এই ঘটনা সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে ৷ শোরগোল পড়ে যায় কৃষ্ণনগরজুড়ে ৷ কোতোয়ালি থানার পুলিশ ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় ৷
এ বিষয়ে এক ছাত্রীর অভিভাবক সুকান্ত দেবনাথ বলেন, "আমরা ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি ৷ মেয়েদের স্কুলের সামনে এই ধরনের আচরণ একদম কাম্য নয়। প্রশাসন আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক ।"
অন্যদিকে, এ বিষয়ে বিজেপি নেতা চঞ্চল চক্রবর্তী বলেন, "রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বলতে কিছুই নেই । কেউ কিছুতেই ভয় পায় না । আমরা ক্ষমতায় এলে যোগী শাসন চালু করব । এ সমস্ত মানুষদের সরাসরি এনকাউন্টার করে মারা উচিত ।"
এ বিষয়ে তৃণমূল নেতা বিপ্লব কর বলেন, "আইন আইনের পথে চলবে। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং যাতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠিনতম শাস্তি হয় তার ও আবেদন জানাচ্ছি ।"