দুই বিয়ে নিয়ে অশান্তি ! 8 মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার স্বামী

দুই বিয়ে নিয়ে অশান্তি ! 8 মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার স্বামী
আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার 'গুণধর' স্বামী। উত্তেজনা বাদুড়িয়ায়।
Published : February 13, 2026 at 8:47 PM IST
বাদুড়িয়া, 13 ফেব্রুয়ারি: আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে । মৃতার নাম রেহেনা বিবি (36)। ঘটনার জেরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়ার আটঘরা এলাকায় । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বামীর দুই বিয়ে নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই পারিবারিক অশান্তি চলছিল দম্পতির মধ্যে ৷
শুক্রবার সকালে সেই অশান্তি চরম আকার নেয় ৷ অভিযোগ, সেই সময় রেহেনা'কে ব্যাপক মারধর করেন স্বামী শাহাবুদ্দিন মণ্ডল ৷ তার জেরেই অন্তঃসত্ত্বা মহিলার মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। এদিকে, স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রথমে অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ ৷ জিজ্ঞাসাবাদে অসঙ্গতি মেলায় এদিন বিকেলে গ্রেফতার করা হয় 'গুণধর' স্বামীকে ৷
বসিরহাট জেলা পুলিশের এক পদস্থ কর্তা বলেন, "মৃত রেহেনা শাহাবুদ্দিনের দ্বিতীয় স্ত্রী ৷ নিহতের শরীরে বেশ কিছু জায়গায় আঘাতের চিহ্ন মিলেছে ৷ প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়, বিয়ে নিয়ে অশান্তির জেরেই খুন হতে হয়েছে অন্তঃসত্ত্বা ওই মহিলাকে । দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে বিষয়টি আরও নিশ্চিত হওয়া যাবে । নিহতের আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলে তথ্য পাওয়ার চেষ্টা চলছে । তদন্ত শুরু হয়েছে ।"
জানা গিয়েছে, প্রথম পক্ষের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সম্প্রতি দ্বিতীয় বিয়ে করেন শাহাবুদ্দিন। অভিযোগ, তা ঘিরে স্বামী-দ্বিতীয় স্ত্রী'র মধ্যে নিত্য অশান্তি লেগেই থাকত । তারই মধ্যে ঘটে এই 'নির্মম' ঘটনা। স্বামী শাহাবুদ্দিন শুক্রবার সকালে রেহেনার বাপের বাড়িতে ফোন করে জানায় সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে ৷ রেহেনার পরিবারের দাবি, শাহাবুদ্দিন তাঁদের ফোন করে জানায়, রেহানাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে ৷ তাঁরা যেন তড়িঘড়ি রেহেনার শ্বশুরবাড়িতে চলে আসেন । ফোনে এই কথা শুনে দেরি করেননি পরিবারের সদস্যরা ৷ কিন্তু, সেখানে গিয়ে দেখেন ঠিক তার উল্টোটা ৷ ঘরের মধ্যে রেহেনার দেহ পড়ে থাকতে দেখে হতচকিত হয়ে যান বাপের বাড়ির লোকজন।
মৃতার আত্মীয় রাজিবুল মণ্ডল বলেন,"পিসির শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে দেখি অচৈতন্য অবস্থায় ঘরের মধ্যে পড়ে রয়েছে । কান দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে । শরীরে রয়েছে আঘাতের চিহ্নও । তাড়াতাড়ি পিসিকে রুদ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাই । কিন্তু চিকিৎসকেরা জানিয়ে দেন, মারা গিয়েছে অনেক আগেই ।"
রেহেনার পরিবারের অভিযোগ, তাঁকে পিটিয়ে খুন করেছে স্বামী। রেহেনা আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল ৷ দুই স্ত্রী'কে নিয়ে পারিবারিক অশান্তি চলছিল ওদের ৷ সেই অশান্তির জেরেই খুন হতে হয়েছে তাঁকে ৷ খুনের পর 'অসুস্থ' বলে ঘটনাটি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছিল শাহাবুদ্দিন ৷ বাড়িতে গিয়ে দেহ না-দেখলে হয়তো সেই চেষ্টায় করত সে। শাহাবুদ্দিনের কঠোর শাস্তি চেয়ে সরব হয়েছেন রেহেনার পরিবারের সদস্যরা।