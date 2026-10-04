ব্রাজিলের ফুটবলারদের সঙ্গে উচ্ছ্বাসের সময় হোটেলে মহিলার শ্লীলতাহানি, গ্রেফতার প্রৌঢ়

ব্রাজিলের ফুটবলারদের সঙ্গে উচ্ছ্বাসের সময় হোটেলে মহিলার শ্লীলতাহানি, গ্রেফতার প্রৌঢ়
JW Marriott molesting two women: পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরের বাসিন্দা ওই মহিলার শ্লীলতাহানি করা হয়েছে ৷
Published : October 4, 2026 at 11:13 AM IST
কলকাতা, 4 অক্টোবর: শহরের এক পাঁচতারা হোটেলের লবিতে দুই মহিলাকে আপত্তিকরভাবে স্পর্শ করার অভিযোগ ৷ গ্রেফতার করা হয়েছে ওই ব্যক্তিকে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে। অভিযোগের ভিত্তিতে প্রগতি ময়দান থানায় বিএনএস-এর একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে। ঘটনায় কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল বলেন, "হোটেলের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত করে গোটা বিষয়টি দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরের বাসিন্দা ওই মহিলা লিখিত অভিযোগে জানান, শনিবার রাত সাড়ে 12টা থেকে একটার মধ্যে তিনি এবং তাঁর এক সঙ্গী হোটেলের লবিতে ছিলেন। সেখানে ব্রাজিলের ফুটবল দলের সদস্যদের সঙ্গে উচ্ছ্বাসের সময় এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি তাঁদের আপত্তিকরভাবে স্পর্শ করেন। ঘটনায় তাঁরা অস্বস্তিতে পড়েন এবং তাঁদের শ্লীলতাহানি হয়েছে বলে অভিযোগে জানানো হয়।
অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে নামে প্রগতি ময়দান থানার পুলিশ। হোটেলের লবিতে থাকা সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা শুরু হয়। ফুটেজ বিশ্লেষণ করে অভিযোগকারীর দেওয়া বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়। পরে অভিযোগকারীও সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ওই ব্যক্তিকে শনাক্ত করেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এরপর অভিযুক্তের গতিবিধি সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে অনুসরণ করে পুলিশ। শেষ পর্যন্ত হোটেলের একটি ঘর থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম পলাশ রায় (56)। তাঁর ঠিকানা নয়ডার সেক্টর 100-এর লোটাস বুলেভার্ড।
ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য তথ্য এবং অভিযুক্তের গতিবিধি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ঘটনার সময় হোটেলে তাঁর উপস্থিতি এবং অভিযোগের প্রতিটি দিক সিসিটিভি ফুটেজ ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে যাচাই করা হচ্ছে।