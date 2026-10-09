বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে হামলা, গ্রেফতার গড়িয়ার যুবক
Bikash Ranjan Bhattacharya House Attacked: সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে এই গ্রেফতারি বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷ ধৃতকে আজ আদালতে তোলা হবে ৷
Published : October 9, 2026 at 10:32 AM IST
কলকাতা, 9 অক্টোবর: আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে হামলার ঘটনায় ধৃত দক্ষিণ কলকাতার এক যুবক ৷ শুক্রবার ভোর প্রায় 4টে 5 মিনিট নাগাদ তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ ।
ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে । আজই তাঁকে আদালতে পেশ করে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
জানা গিয়েছে, বাপ্পা গুছাইত নামে ওই যুবক দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়া সাহা কালীবাড়ি এলাকার বাসিন্দা । বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে হামলার ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয় । তদন্তের অগ্রগতির পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । ঘটনায় কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "আমরা সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তাকে গ্রেফতার করি । তার বাইক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । তদন্তের স্বার্থে পরে আরও কয়েকটি ধারা যুক্ত করা হয়েছে ।"
ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে হামলার ঘটনার পিছনে কী কারণ ছিল, কারা এর সঙ্গে জড়িত এবং কীভাবে ঘটনাটি ঘটেছিল, সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা করতে চায় পুলিশ । সেই কারণেই ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার আবেদন জানানো হবে । হামলার প্রকৃত কারণ এবং অন্য কেউ জড়িত রয়েছেন কি না, তা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে ।
বৃহস্পতিবার ভোরে সিপিএম নেতা তথা বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে হামলার অভিযোগ ওঠে ৷ সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় কাপড়ে মুখ ঢেকে এবং মোটরবাইকের নম্বর প্লেট আড়াল করে একজন দুষ্কৃতী তাঁর বাড়ির সামনে আসে । এরপর মদের বোতল ছুড়ে বাড়ির একাধিক জানালার কাচ ভেঙে দেওয়া হয় । ভাঙা বোতলের টুকরো ছড়িয়ে পড়ে বাড়ির সামনের রাস্তাতেও ।
এছাড়াও হামলাকারী বাড়ির সিসিটিভি ক্যামেরাও ভেঙে দেয় বলে অভিযোগ ওঠে । ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন আইনজীবীর পরিবার । অল্পের জন্য তাঁর বাড়ির এক সহায়িকা রক্ষা পেয়েছেন বলেও দাবি করেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য । ঘটনার পরই পুলিশের দ্বারস্থ হয়ে যথাযথ তদন্ত ও পদক্ষেপের দাবি জানান তিনি । সেই ঘটনার 24 ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেফতার এক ৷ রাজনৈতিক বিরোধ ভুলে ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা ।