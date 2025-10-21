গড়ফায় বাজি ফাটানোর অছিলায় যুবতীর শ্লীলতাহানি ! গ্রেফতার বান্ধবীর স্বামী

গড়ফায় বাজি ফাটানোর অছিলায় যুবতীর শ্লীলতাহানি ! গ্রেফতার বান্ধবীর স্বামী
অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মত্ত অবস্থায় অশালীন আচরণের অভিযোগ ৷ ঘটনার তদন্তে নেমে প্রত্যক্ষদর্শীদের জিজ্ঞাসাবাদ পুলিশের ৷
Published : October 21, 2025 at 7:51 PM IST
কলকাতা, 21 অক্টোবর: কালীপুজোর রাতে কলকাতা শহরে যুবতীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ ৷ ঘটনায় অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ কলকাতার গড়ফা থানা এলাকায় ৷ বান্ধবীর বাড়িতে দীপাবলির পুজোয় আমন্ত্রিত হিসেবে গিয়েছিলেন ওই যুবতী ৷ সেখানেই বান্ধবীর স্বামী তাঁর সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন বলে অভিযোগ ৷
যুবতী অভিযোগ করেছেন, তাঁর বান্ধবীর স্বামী মত্ত অবস্থায় ছিলেন ৷ সবাই যখন বাড়ির ছাদে বাজি ফাটাচ্ছিলেন, তখন সুযোগ বুঝে তাঁর সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন অভিযুক্ত ৷ প্রথমে তিনি চুপ ছিলেন ৷ এরপর আবারও একই ঘটনা ঘটলে তিনি প্রতিবাদ করেন ৷ রাতে সেখান থেকে বেরিয়ে গড়ফা থানায় যান এবং বান্ধবীর স্বামীর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করেন ওই যুবতী ৷
যুবতীর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেন গড়ফা থানার আধিকারিকরা ৷ লালবাজার সূত্রে খবর, অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে মঙ্গলবার ভোরে আটক করে পুলিশ ৷ প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত সব অভিযোগ অস্বীকার করেন ৷ পরে অভিযোগকারী যুবতীর বয়ান ও তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে ৷ পুলিশের তরফে অভিযুক্তের বাড়িতে নজরদাড়ি চালানো হচ্ছে ৷
এই বিষয় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে ৷ ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা বাকিদেরও জিজ্ঞাসাবাদ চলছে ৷" গড়ফা থানার এক আধিকারিক বলেন, "অভিযোগকারিণীর বয়ান ও প্রাথমিক প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ঘটনার সময়কার পরিস্থিতি জানা ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান সংগ্রহ করা হচ্ছে ৷"
এই ঘটনা সামনে আসতে কালীপুজো ও দীপাবলির উৎসবকে কেন্দ্র করে শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করেছে কলকাতা পুলিশ ৷ উৎসবের রাতে শহরের রাস্তায়, মোড়ে, পথঘাটে এবং সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ কালীপুজোর রাতে রাস্তায় মহিলা পুলিশ ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ এছাড়াও কলকাতা পুলিশের নগরপাল মনোজ কুমার ভার্মার নেতৃত্বে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে টহলদারি চালায় পুলিশ বাহিনী ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার রাত 12টা পর্যন্ত শব্দবাজি সংক্রান্ত শতাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে বিভিন্ন থানায় ৷ ওই অভিযোগের ভিত্তিতে বহু জায়গায় অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে 183 জনকে ৷ পাশাপাশি, অন্য নানা অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আরও 451 জনকে আটক করা হয়েছে ৷
তবে, কড়া নজরদারির মধ্যেও কিছু অপ্রীতিকর ঘটনার অভিযোগ উঠেছে ৷ গড়ফায় যুবতীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ ঘটনা যেমন ঘটেছে ৷ তেমনই দীপাবলির রাতে জুয়া খেলার অভিযোগে 6 জনকে হাতেনাতে ধরেছে পুলিশ ৷ উৎসবের সময় যাতে কোনোভাবেই আইনশৃঙ্খলার অবনতি না-ঘটে, সে দিকেও নজরদারি চালাচ্ছে প্রশাসন ৷ পুলিশ জানিয়েছে, এই নজরদারি ও টহলদারির কাজ আগামী কয়েকদিন চলবে, যাতে শহরবাসী নির্বিঘ্নে উৎসব উদযাপন করতে পারে ৷