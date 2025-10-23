দক্ষিণেশ্বর মেট্রো চত্বরে অফিস ফেরত মহিলার শ্লীলতাহানি ! প্রতিবাদ করায় মারধর

দক্ষিণেশ্বর মেট্রো চত্বরে অফিস ফেরত মহিলার শ্লীলতাহানি ! প্রতিবাদ করায় মারধর
মহিলার অভিযোগ, পথচারীরা কেউ সাহায্য করেননি ৷ উলটে, অনেকে 'মজা' দেখছিলেন বলেও অভিযোগ তাঁর ৷
Published : October 23, 2025 at 2:01 PM IST
দক্ষিণেশ্বর, 23 অক্টোবর: নারী সুরক্ষা নিয়ে যখন রাজ্যজুড়ে চর্চা চলছে, তখনই আরও একটি ঘটনা ঘটল দক্ষিণেশ্বর মেট্রো চত্বরে ! অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে ভর সন্ধেবেলা এক মহিলার শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে । অভিযোগ, প্রতিবাদ করায় মারধরও করা হয় নির্যাতিতাকে । ইতিমধ্যে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।
ঘটনার জেরে রীতিমতো আতঙ্কিত নির্যাতিতা । তাঁর অভিযোগ, "ঘটনার সময় তিনি সাহায্য চেয়েছিলেন পথচারীদের কয়েকজনের কাছ থেকে ।কিন্তু, তাঁরা সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেননি ।" উলটে, দাঁড়িয়ে থেকে অনেকে 'মজা' দেখছিলেন বলেও অভিযোগ করেছেন ওই মহিলা । পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে । ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । তবে, ধৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনও জানা সম্ভব হয়নি । এ নিয়ে কুলুপ এঁটেছেন পুলিশের কর্তারা ।
এই বিষয়ে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এক পদস্থ কর্তা বলেন, "সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার পর তাঁকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে । তাঁর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি, মারধর-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে । ধৃতকে বৃহস্পতিবার ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে । তদন্ত চলছে ।"
পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটে কালীপুজোর পরের দিন অর্থাৎ 21 অক্টোবর । বছর 30-র ওই মহিলা বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত । বাড়ি বরানগরের আলমবাজারের কাছে । ঘটনার দিন তিনি অফিস থেকে দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে নেমে বাড়ি ফিরছিলেন । ঘড়ির কাঁটায় তখন সন্ধ্যা সাতটা । রাস্তায় লোকজনও রয়েছে । দক্ষিণেশ্বর মেট্রো থেকে সবে বেরিয়ে বাড়ির দিকে তিনি রওনা হয়েছেন, এমন সময় ওই মহিলার পথ আটকে দাঁড়ান এক ব্যক্তি ।
অভিযোগ, এর পরেই তাঁর ওপর চড়াও হন ওই ব্যক্তি । প্রথমে মহিলার শ্লীলতাহানি করেন তিনি । এ নিয়ে প্রতিবাদ করলে তাঁকে মারধরও করা হয় বলে অভিযোগ নির্যাতিতার । তাঁর দাবি, "ঘটনার সময় রাস্তায় অনেকে দাঁড়িয়েছিলেন । কিন্তু, কেউ প্রতিবাদ করেনি ।" এমনকি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রভাবশালী বলে দাবি করে স্থানীয়দের একাংশ তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেও নিষেধ করেন বলে অভিযোগ । গোটা ঘটনাটি স্থানীয় থানায় গিয়ে লিখিতভাবে জানান নির্যাতিত মহিলা । অভিযোগ পেয়ে বুধবার রাতে দক্ষিণেশ্বর থানা এলাকা থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ ।বৃহস্পতিবার এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে দক্ষিণেশ্বর মেট্রো চত্বরে ।
উল্লেখ্য, এই দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনেই মাস দু'য়েক আগে দু'দল ছাত্রের সংঘর্ষে প্রাণ গিয়েছিল একাদশ শ্রেণির এক পড়ুয়ার । তাঁর সহপাঠীর বিরুদ্ধেই তাঁকে ছুরি দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠেছিল । হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় ওই ছাত্রের । ভরদুপুরে এই ঘটনায় মেট্রোর নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল । তবে, এবারে সরাসরি মেট্রো স্টেশনের ভিতরে এই ঘটনা না-ঘটলেও ঘটনাস্থল যেহেতু মেট্রোর কাছেই, তাই সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে, এটাই স্বাভাবিক । ছাত্র খুনের পরেও মেট্রো স্টেশন চত্বরের নিরাপত্তার যে কোনও আমূল পরিবর্তন হয়নি তা শ্লীলতাহানির ঘটনাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বলে মনে করছেন স্থানীয়রা ৷