শাশুড়িকে ধর্ষণ করে ঘরের টালি সরিয়ে চম্পট দিল জামাই

শাশুড়িকে ধর্ষণ করে ঘরের টালি সরিয়ে চম্পট দিল জামাই
নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে ৷ এই ঘটনায় মেমারির গ্রামে চাঞ্চল্য ৷
Published : February 17, 2026 at 7:26 AM IST
মেমারি, 17 ফেব্রুয়ারি: ঘরে ঘুমাচ্ছিলেন শ্বশুর ও শাশুড়ি । টালি খুলে সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে শাশুড়িকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল জামাইয়ের বিরুদ্ধে । অভিযুক্ত জামাইকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানা এলাকার ঘটনা ।
প্রথমে ব্যাপারটা মিটমাট করে নেওয়ার চেষ্টা করা হলেও শাশুড়ি মেমারি থানায় জামাইয়ের নামে ধর্ষণের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । তার ভিত্তিতেই যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ । সোমবার তাকে বর্ধমান জেলা আদালতে তোলা হলে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে মেমারি থানা এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে এসেছিলেন ভাগনি জামাই । তার বাড়িও মেমারি এলাকায় । অভিযোগ, রাতে খাওয়াদাওয়ার পরে জামাই বাড়ি চলে যায় । কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে ফের শ্বশুরবাড়িতে ফিরে আসে । জানালায় উঁকি মেরে দেখে শ্বশুর ও শাশুড়ি দু'জনেই অকাতরে ঘুমাচ্ছে ।
ঘরের দরজা ভিতর থেকে খিল দেওয়ার ফলে ঘরে ঢুকতে পারেনি । তখন ঘরের চালে উঠে টালি সরিয়ে নিঃশব্দে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে । এরপরেই সে তার মামী শাশুড়িকে ধর্ষণ করে । সেই ঘরেই ঘুমাচ্ছিলেন নির্যাতিতার স্বামী ।
তার ঘুম ভাঙতেই প্রকৃত ঘটনা সামনে চলে আসে । জামাই পালানোর চেষ্টা করলে তাকে শ্বশুরবাড়ির লোকজন ধরে সেই ঘরেই বন্ধ করে দিয়ে বাইরে থেকে তালা ঝুলিয়ে দেয় । পরের দিন সকালে তালা খুলে তারা দেখে জামাই ফের ঘরের ভিতর থেকে চালে উঠে টালি সরিয়ে চম্পট দিয়েছে ।
মেমারি থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রকৃত ঘটনা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে । এদিকে তার শাশুড়িকে শারীরিক পরীক্ষার জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ।