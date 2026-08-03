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জঙ্গি যোগে তৃতীয় গ্রেফতারি, হামিম-অর্পিতার পর পুলিশের জালে এবার আদিত্য সিং

হানিট্র্যাপ চক্রে আরও এক গ্রেফতার ৷ হামিমের সহযোগী আদিত্য সিংয়ের কাজ ছিল ভিভিআইপি অর্থাৎ মন্ত্রীদের ছবি পাঠানো ৷ প্রতিবেদন অয়ন নিয়োগীর ৷

ONE ARREST LINKS WITH HAMIM MONDAL
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 3, 2026 at 10:29 AM IST

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কলকাতা, 3 অগস্ট: হামিম-অর্পিতার পর রাজ্যে জঙ্গি যোগে এবার গ্রেফতার আদিত্য সিং ৷ এই সহযোগী আদিত্য পুর প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাইয়ের ছবি তুলে হামিমকে পাঠিয়েছিল ৷ সোমবার ভোরে হাওড়ার বেলিলিয়াস রোড এলাকা থেকে আদিত্যকে গ্রেফতার করে বেঙ্গল পুলিশের STF। এসটিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুর প্রতিমন্ত্রীর ছেলেকে হানিট্র্যাপে ফেলার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্বে ছিল আদিত্য।

অভিযোগ উঠেছে, হানিট্র্যাপের মাধ্যমে সংবেদনশীল তথ্য সংগ্রহ এবং পুর প্রতিমন্ত্রীর ছেলেকে যে টার্গেট করা হচ্ছিল, তার তদন্তে সাফল্য মেলে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর । তদন্তে জানা গিয়েছে, হামিম মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে অভিযুক্ত আদিত্যকে গ্রেফতার করেছে এসটিএফ।

তদন্তকারীদের দাবি, এই চক্রের কর্মকাণ্ডে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। হামিমকে জেরা করে পাওয়া একাধিক তথ্যের ভিত্তিতেই আদিত্যের খোঁজ মেলে এবং দীর্ঘ নজরদারির পর তাকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের কাছ থেকে চক্রের কার্যপদ্ধতি, সম্ভাব্য যোগাযোগ এবং এই ষড়যন্ত্রে আর কারা জড়িত ছিল, সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে। সেই কারণে আদিত্যকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হবে।

ধৃত আদিত্যকে আজ, অর্থাৎ সোমবারই বর্ধমান আদালতে তোলা হবে। এসটিএফের অনুমান, তাকে জেরা করে হানিট্র্যাপ চক্রের নেপথ্যে থাকা আরও ক'য়েকজনের পরিচয় এবং পুরো ষড়যন্ত্রের বিস্তৃত চিত্র সামনে আসতে পারে। তদন্তকারীরা এখন এই মামলার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য অভিযুক্তদের খোঁজেও তল্লাশি চালাচ্ছেন। মূলত একাধিক ভিভিআইপির ছবি তুলে সেগুলি অন্য জায়গায় পাঠানো ও সুপারি দেওয়ার সঙ্গে আদিত্য যুক্ত আছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছেন এসটিএফের গোয়েন্দারা ৷

TAGGED:

জঙ্গি যোগে তৃতীয় গ্রেফতারি
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ONE ARREST LINKS WITH HAMIM MONDAL

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