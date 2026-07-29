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জুতো পায়ে রথে উঠে রিলস, জামিন পেলেও রোজ মন্দির ঝাঁট দেওয়ার নির্দেশ আদালতের

ভিডিয়োটি ছড়িয়ে পড়তেই বিপাকে পড়েন সমুদ্রগড়ের যুবক ৷ স্থানীয় বাসিন্দা ও ভক্তদের একাংশের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি হয় । অভিযোগ দায়ের হয় থানায় ৷

KALNA RATH VIDEO
রথে উঠে জুতো পায়ে নাচের মুহূর্ত (বাঁদিকে), গ্রেফতারের পর বাবুলাল (ডানদিকে) (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 29, 2026 at 11:39 AM IST

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কালনা, 29 জুলাই: সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার নেশা ৷ সেই কারণে জুতো পায়ে রথে উঠে দেদার নেচে ভিডিয়ো করেছিল যুবক ৷ ঘটনার পর রথ কমিটির পক্ষ থেকে নাদনঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় । তদন্ত শুরু করে পুলিশ ৷ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে মঙ্গলবার কালনা মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে যুবককে শর্তসাপেক্ষে জামিন দেয় আদালত ।

তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তকে প্রতিদিন সংশ্লিষ্ট মন্দির চত্বর ও সামনের রাস্তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি সপ্তাহে একদিন তদন্তকারী অফিসারের কাছে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কালনা আদালত ।

রিলস বানানোর পর গ্রেফতার হতেই ক্ষমা চাইলেন ধৃত বাবুলাল (ইটিভি ভারত)

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব বর্ধমানের সমুদ্রগড় এলাকার বাসিন্দা বাবুলাল শেখ নাদনঘাট থানার অন্তর্গত পথের সাথী এলাকায় রাখা একটি রথে জুতো পায়ে উঠে ভিডিয়ো তৈরি করেন । পরে সেই ভিডিয়ো নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে প্রকাশ করা হলে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে । ভিডিয়োটি সামনে আসতেই স্থানীয় বাসিন্দা ও ভক্তদের একাংশের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি হয় । এই ঘটনায় ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত লাগার অভিযোগ ওঠে ।

এরপরই থানায় অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার হয় অভিযুক্ত ৷ আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বাবুলাল শেখ অবশ্য দাবি করেন, রথে জুতো পরে ওঠা উচিত নয় সে বিষয়ে তাঁর কোনও ধারণা ছিল না । বিষয়টি তিনি আগে জানতেন না এবং নিজের কাজের জন্য অনুতপ্ত বলে জানান । ভবিষ্যতে এমন ভুল আর কখনও করবেন না বলে কান ধরে, হাত জোড় করে তিনি ক্ষমা চান ।

মামলার শুনানি শেষে কালনা আদালতের এসিজেএম শর্তসাপেক্ষে বাবুলালের জামিন মঞ্জুর করেন । আদালত নির্দেশ দেয়, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তকে প্রতিদিন সংশ্লিষ্ট মন্দির এবং মন্দিরের সামনের রাস্তা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার রাখতে হবে । এছাড়াও, প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্ট একদিন তদন্তকারী অফিসারের কাছে উপস্থিত থেকে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে । আদালতের এই শর্তকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে ।

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