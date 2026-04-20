মেয়ে 33 সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা, গর্ভপাতের আর্জিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ বাবা
আগামী 24 মে মেয়েটির সন্তান প্রসবের সম্ভাব্য দিন। চিকিৎসকদের আদালত নির্দেশ দিয়েছে আদৌ তার আগে মেয়েটির গর্ভপাত করানো সম্ভব কিনা খতিয়ে দেখে জানাতে।
Published : April 20, 2026 at 10:36 PM IST
কলকাতা, 20 এপ্রিল: নিজের নাবালিকা কন্যার গর্ভপাত করাতে চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ বাবা। বিচারপতি কৃষ্ণা রাও কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালকে নির্দেশ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে রিপোর্ট দিতে। আগামী 24 মে মেয়েটির সম্ভাব্য সন্তান প্রসবের (ডেলিভারির দিন) দিন। চিকিৎসকদের আদালত নির্দেশ দিয়েছে আদৌ তার আগে মেয়েটির গর্ভপাত করানো সম্ভব কিনা খতিয়ে দেখে আদালতকে জানাতে।
প্রসঙ্গত, আইন অনুযায়ী, গর্ভধারণের 20 সপ্তাহের পর কোনও অন্তঃসত্ত্বার গর্ভপাতের জন্য আদালতের অনুমতি প্রয়োজন ৷ কারণ, এর পর গর্ভপাত অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করেন চিকিৎসকরা৷ তাই এই মামলাতেও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও৷
দীর্ঘ কয়েকমাস ধরে নিখোঁজ ছিল মাত্র 17 বছরের মেয়েটি । পুলিশে অভিযোগ জানিয়েও খুঁজে না পাওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মেয়েটির বাবা। অবশেষে যখন পুলিশ ওই নাবালিকাকে খুঁজে পায়, তখন সে সন্তানসম্ভবা । বর্তমানে মেয়েটি 33 সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা ৷ তবুও মেয়ের গর্ভপাত করাতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন বাবা। কারণ, বাবার বক্তব্য, মেয়ে শারীরিক নির্যাতনের স্বীকার। পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে হোমে রেখে দিয়েছিল। সেখান থেকে মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে আসার পর তারা জানতে পারেন যে, তাদের মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা।
এর আগে নিজের নাবালিকা মেয়েকে খুঁজে দেওয়ার আর্জি জানিয়ে গত বছর নভেম্বর মাসে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মেয়েটির বাবা। বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ পুলিশকে দ্রুত তদন্ত করে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেন। ডিসেম্বর মাসে মামলার শুনানিতে পুলিশ মেয়েটিকে খুঁজে পাচ্ছে না বলে জানায়। পরে চলতি বছরের শুরুতেই 1 জানুয়ারি মামলাটির শুনানিতে পুলিশ জানায়, মেয়েটিকে পাওয়া গিয়েছে এবং তাঁকে হোমে রাখা হয়েছে। তবে হোম থেকে পরিবার মেয়েটিকে বাড়িতে নিয়ে গেলে দেখা যায়, সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছে। আগামী পরশুদিন অর্থাৎ বুধবার (22 এপ্রিল) ফের এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে।