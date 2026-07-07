নরেন্দ্রপুরে অপহৃত বাবা-ছেলে উদ্ধার দেশপ্রিয় পার্কে বিজেপির অস্থায়ী কার্যালয়ে ! দাবি মুক্তিপণ

নরেন্দ্রপুরে অপহৃত বাবা-ছেলে উদ্ধার দেশপ্রিয় পার্কে বিজেপির অস্থায়ী কার্যালয়ে ! দাবি মুক্তিপণ
মুক্তিপণ আদায়ই কি অপহরণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে ? ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ৷
Published : July 7, 2026 at 6:55 PM IST
কলকাতা, 7 জুলাই: দক্ষিণ 24 পরগনার নরেন্দ্রপুর থেকে এক নাবালক ও তাঁর বাবাকে অপহরণের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । পরিবারের দাবি, অপহরণের পর ফোন করে পাঁচ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চাওয়া হয় । তদন্তে নেমে মঙ্গলবার দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্ক সংলগ্ন মনোহরপুকুর রোডে বিজেপির একটি অস্থায়ী কার্যালয় থেকে বাবা-ছেলেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ । ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ইতিমধ্যে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে । তবে এই ঘটনার সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই বলেই দাবি করেছে বিজেপি ।
পুলিশ সূত্রের খবর, রবিবার নরেন্দ্রপুর থানা এলাকা থেকে ওই ব্যক্তি ও তাঁর নাবালক ছেলেকে অপহরণ করা হয় । এরপর পরিবারের কাছে ফোন করে পাঁচ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয় বলে অভিযোগ । অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে বারুইপুর জেলা পুলিশ । মোবাইল ফোনের লোকেশন এবং প্রযুক্তিগত তথ্য বিশ্লেষণ করে তদন্তকারীরা মনোহরপুকুর রোডের একটি বাড়ির হদিশ পান, যেখানে বিজেপির একটি অস্থায়ী কার্যালয়ও রয়েছে ।
মঙ্গলবার সেখানে অভিযান চালিয়ে বাবা-ছেলেকে উদ্ধার করা হয় । একইসঙ্গে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তদন্তে যুক্ত এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "ফোনের লোকেশন ট্র্যাক করেই তাঁদের খোঁজ মেলে । তদন্তের স্বার্থে এর বেশি এখন বলা সম্ভব নয় ।"
তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, মুক্তিপণ আদায়ই কি অপহরণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে । ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে গোটা ঘটনার ছক এবং এর পেছনে আরও কারও যোগ রয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা চলছে ।
অন্যদিকে, অপহৃতদের বিজেপির অস্থায়ী কার্যালয় থেকে উদ্ধারের ঘটনায় রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর চর্চা । যদিও বিজেপির দাবি, বিধানসভা নির্বাচনের সময় ওই জায়গাটি দলীয় গুদাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল । সেখানে এখনও পতাকা, ব্যানার, চেয়ার-টেবিল-সহ নির্বাচনী সামগ্রী রাখা রয়েছে । অপহৃতদের সেখানে কীভাবে নিয়ে যাওয়া হল বা কারা রেখেছিল, সে বিষয়ে দলের কোনও ধারণা নেই । ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও সাংগঠনিক যোগ নেই বলেও দাবি করেছেন দলের নেতারা।
পুলিশের দাবি, তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে । অপহরণের নেপথ্যে কোনও সংঘবদ্ধ অপরাধচক্র সক্রিয় ছিল কি না, সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না । ধৃতদের জেরা এবং উদ্ধার হওয়া বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে গোটা ঘটনার রহস্য-জট খোলার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ।