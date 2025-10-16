ETV Bharat / state

কচুরি খেতে গিয়ে পার্কিং-বিবাদ, ইছাপুরে যুবককে খুন, গ্রেফতার দাদা-বোন

বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে উত্তর 24 পরগনার নোয়াপাড়া থানায়৷ ধৃত সৌভিক রায় শুল্ক দফতরের ইন্সপেক্টর৷

পার্কিং নিয়ে বিবাদের জেরে খুন ইছাপুরে (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 16, 2025 at 6:22 PM IST

4 Min Read
ব‍্যারাকপুর, 16 অক্টোবর: পার্কিং-বিবাদের জেরে মর্মান্তিক পরিণতি! ইছাপুরে খুন হতে হল যুবককে। মৃতের নাম দিলীপ দাস। অভিযোগ, মাটিতে ফেলে এলোপাথাড়ি মারধরের পর সজোরে তাঁর বুকে ঘুসি মারা হয়। তার জেরেই রাস্তার পাশে লুটিয়ে পড়েন তিনি। পরবর্তীতে তাঁর মৃত্যু হয়।

খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে সৌভিক রায় ও তাঁর বোন পায়েল রায়কে গ্রেফতার করেছে নোয়াপাড়া থানার পুলিশ। ধৃত এই সৌভিক শুল্ক দফতরের ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পরেই ধৃতের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চেয়ে ক্ষোভ উগরে দেন এলাকার বাসিন্দারা। শুধুমাত্র গাড়ি রাখা নিয়ে বচসার জেরে এই ঘটনা নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

কচুরি খেতে গিয়ে পার্কিং-বিবাদ, ইছাপুরে যুবককে খুন, গ্রেফতার দাদা-বোন (ইটিভি ভারত)

জানা গিয়েছে, বছর 37-র দিলীপের বাড়ি নোয়াপাড়া থানার অন্তর্গত ইছাপুরের নবাবগঞ্জ এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকালে তিনি তাঁর দুই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে চার চাকা গাড়িতে করে একটি কচুরির দোকানে কচুরি খেতে গিয়েছিলেন। সেই কারণে গাড়িটি রাস্তার উল্টোদিকে যামিনী ভূষণ হাসপাতাল চত্বরের পাশে রেখেছিলেন তিনি।

অভিযোগ, তিনি ও তাঁর দুই বন্ধু যখন কচুরি খেতে ব‍্যস্ত। ঠিক তখন কাউকে কিছু না-জানিয়ে গাড়ির ওপর চড়াও হন সৌভিক। শুধু তাই নয়, বাড়ির সামনে গাড়ি রাখার অজুহাতে চার চাকার গাড়িটির সামনের উইন্ডস্ক্রিনও ভেঙে দেওয়া হয়৷ ঘটনাটি দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে দিলীপ ও তাঁর দুই বন্ধু প্রতিবাদ করেন। এই নিয়ে হামলাকারী ওই যুবকের সঙ্গে প্রথমে বচসা বেঁধে যায় তাঁদের। পরবর্তীতে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। তখনই দিলীপকে মাটিতে ফেলে এলোপাথাড়ি মারধর শুরু করেন ওই যুবক।

অভিযুক্ত সৌভিক (নিজস্ব ছবি)

এমনকি, তাঁর বুকেও ঘুষি মারা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার সময় হামলাকারীকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেও কোনও লাভ হয়নি। উল্টে, তাঁর রোষের মুখে পড়তে হয় দিলীপের দুই বন্ধুকে। মারধরের পর রক্তাক্ত অবস্থায় অভিযুক্তের বাড়ি লাগোয়া ড্রেনের পাশে পড়ে ছিল ওই যুবক। এরপর তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় যামিনী ভূষণ হাসপাতালে। পরে, অবস্থার অবনতি হওয়ায় সেখান থেকে আহত ওই যুবককে ব‍্যারাকপুরের বিএন বসু হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনার জেরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

গ্রেফতার হওয়া সৌভিক ও তাঁর বোন (নিজস্ব ছবি)

এরপরেই এলাকার বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে অভিযুক্ত শুল্ক দফতরের ওই আধিকারিকের বাড়ির সামনে ক্ষোভ উগরে দিতে থাকেন। তাঁদের দাবি, ‘‘ঘটনার সঙ্গে সৌভিকই একা জড়িত নন। তাঁর পরিবারও সমানভাবে দায়ী। তাদেরকেও গ্রেফতার করতে হবে। এর আগেও সৌভিক পার্কিং নিয়ে অনেকের সঙ্গেই গন্ডগোল বাঁধিয়ে ছিল। তার পরেও পরিবর্তন হয়নি তার। তাই, অভিযুক্তকে কড়া শাস্তি দেওয়া দরকার।"

স্থানীয় বাসিন্দা সৈকত দাস বলেন, "সৌভিক বলে ওই ছেলেটির ব্যবহার খুবই খারাপ। রাস্তার পাশে আমার গাড়ির কাচ ভাঙা দেখে একবার সন্দেহ হয়েছিল। পরে জানতে পারি সেই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। অনেকক্ষণ তার জন্য অপেক্ষা করেছিলাম। কিন্তু সে আর আসেনি। ফলে, ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটি নিয়েই আমাকে চলে আসতে হয়। আজকে এসে শুনলাম, সে নাকি ছেলেটিকে মারতে মারতে মেরেই ফেলেছে। সমাজে এই ধরনের ছেলে ক্ষতিকারক। শাস্তি হওয়া প্রয়োজন।"

খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নোয়াপাড়ায় বিক্ষোভ (নিজস্ব ছবি)

এদিকে, বিষয়টি জানার পর ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন উত্তর ব‍্যারাকপুর পুরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রদীপ বসু। তিনি বলেন, "খুবই দুঃখজনক ঘটনা। সামান্য গাড়ি রাখা নিয়ে এই ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। কী হয়েছে, না হয়েছে সেটা তদন্ত সাপেক্ষ বিষয়। আইন আইনের পথে চলবে। দোষী দোষ করে থাকলে শাস্তি পাবে।"

খুনের তদন্তে পুলিশ (নিজস্ব ছবি)

অন‍্যদিকে, গ্রেফতারের পর ধৃত দু'জনকে এদিন দুপুরে ব‍্যারাকপুর মহকুমা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। থানা থেকে আদালতের পথে নিয়ে যাওয়ার সময় ধৃত সৌভিকের বোন বলেন, "গাড়ি রাখতে বারণ করা হয়েছিল। তার পরেও তাঁরা গাড়ি রেখেছিলেন। তখনই আচমকা এই ঘটনা ঘটে যায়।"

যদিও ঠিক কী ঘটনা ঘটেছে, তা ধৃতদের জেরা করে জানার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন ব‍্যারাকপুর কমিশনারেটের ডিসি(নর্থ) গণেশ বিশ্বাস।

