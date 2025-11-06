এবার বহরমপুরে 'SIR আতঙ্কে' নিজেকে শেষ করলেন মশলা-মুড়ি বিক্রেতা !

এবার বহরমপুরে 'SIR আতঙ্কে' নিজেকে শেষ করলেন মশলা-মুড়ি বিক্রেতা !
এসআইআর আতঙ্কেই গলায় ফাঁস দিয়ে ওই প্রৌঢ় নিজেকে শেষ করে দিয়েছেন বলে দাবি করেছে তাঁর পরিবার ৷
Published : November 6, 2025 at 5:44 PM IST
বহরমপুর, 6 নভেম্বর: কান্দির পর এবার বহরমপুর শহর । ফের এসআইআর আতঙ্কে চরম পদক্ষেপ করার অভিযোগ উঠল ৷ গলায় ফাঁস দিয়ে নিজেকে শেষ করেছেন এক প্রৌঢ় । তাঁর পরিবার ও বন্ধুবান্ধবের অভিযোগ, এসাআইআরের আতঙ্কেই এই ঘটনা ঘটেছে ৷
বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে 12টা নাগাদ প্রৌঢ়কে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলতে দেখেন মৃতের স্ত্রী । মৃতের নাম তারক সাহা (54)। বাড়ি বহরমপুর পুরসভার 21 নম্বর ওয়ার্ডের গান্ধি কলোনিতে । মৃতের স্ত্রী প্রিয়া সাহার বক্তব্য, 2002 সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই । এই নিয়ে খুব চিন্তায় ছিলেন তারক । বুধবার রাতেই তিনি নাকি স্ত্রীকে বলেছিলেন, তাঁকে নিজেকে শেষ করে ফেলতে হবে ৷ একই কথা নাকি বন্ধুকেও বলেছিলেন মৃত তারক সাহা ।
পরিবারের দাবি, এসআইআর আতঙ্কেই গলায় ফাঁস দিয়ে প্রৌঢ় নিজেকে শেষ করে দিয়েছেন ৷ বহরমপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান জয়ন্ত প্রামাণিক বলেন, "মানুষ বিরোধী দলনেতার বক্তব্য শুনে আতঙ্কে রয়েছেন । তারক সাহাও আতঙ্কে ভুগছিলেন । আমরা সকলের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের সাহস জোগানোর চেষ্টা করছি ।"
তিনদিন আগেই কান্দি পুরসভা এলাকায় একই অভিযোগ উঠেছিল ৷ অভিযোগ, এসআইআর আতঙ্কে কীটনাশক খেয়ে সেখানে নিজেকে শেষ করে দেন মোহন শেখ নামে এক বাসিন্দা । বৃহস্পতিবার দুপুরেও ঠিক একই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল বহরমপুর শহরে । রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে এন্যুমারেশন ফর্ম বিলি শুরু হয়েছে । জানা গিয়েছে, ফর্ম পাওয়ার পর 2002 সালের ভোটার তালিকায় নিজের নাম খুঁজে নাম পাননি পেশায় মশলামুড়ি বিক্রেতা তারক সাহা । এমনকি তাঁর বাবার নামও নেই 2002 সালের তালিকায় । তাহলে কী হবে ? এই নিয়ে চরম আতঙ্ক কাজ করছিল সাহা পরিবারে ।
প্রিয়া সাহা বলেন, "বুধবার সারাদিন কাগজ জোগারের জন্য ঘুরেছে । রাতে ফিরে এসে আমায় বলে, আমাকে নিজেকে শেষই করে দিতে হবে ৷" মৃতের বন্ধু অপু বিশ্বাস বলেন, "বুধবার রাতে আমাকে বলেছে, কাগজ না-পেলে দেশ ছাড়তে হবে । কী করব জানি না । আমাকে মরতে হবে ।"
এদিন সকাল থেকে বাড়িতেই ছিলেন । স্ত্রী প্রিয়া সাহা অন্য বাড়িতে কাজ করতে সকালেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন । ফিরে এসে দেখেন, বাড়ির পিছনে ফুল গাছে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলছেন তাঁর স্ত্রী । বহরমপুর থানার পুলিশ, খবর পেয়ে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় । ঘটনার খবর পেয়ে গান্ধি কলোনি এলাকায় যান পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান জয়ন্ত প্রামাণিক । পরিবার এবং স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের দাবি, এসআইআর আতঙ্কেই চরম পদক্ষেপ করেছেন তারক সাহা । জেলা পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ বলেন, "মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে ।"
আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়
যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।