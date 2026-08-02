খুড়তুতো ভাইকে কুপিয়ে খুন ! পরে থানায় আত্মসমর্পণ অভিযুক্তের, পলাতক 1

খুড়তুতো ভাইকে কুপিয়ে খুন ! পরে থানায় আত্মসমর্পণ অভিযুক্তের, পলাতক 1
খুনের নেপথ্য কারণ জানতে মূল অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ ৷ তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টার অভিযোগ ৷ সমান্তরাল তদন্ত লালবাজারের হোমিসাইড শাখার ৷
Published : August 2, 2026 at 3:41 PM IST
মাধবপুর (দক্ষিণ 24 পরগনা), 2 অগস্ট: খুড়তুতো ভাইকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে ৷ পরে নিজেই থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন মূল অভিযুক্ত ৷ শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার ভাঙড় ডিভিশনের মাধবপুর থানার অন্তর্গত বেলিয়াডাঙা এলাকায় ৷ এই ঘটনায় আরও এক অভিযুক্ত পলাতক ৷ তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷ কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড বিভাগের আধিকারিকরা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাত 9টা নাগাদ বেলিয়াডাঙা মাদ্রাসার কাছে মাধবপুর–বেলিয়াডাঙা রাস্তায় আতাবুদ্দিন মোল্লা (38)-কে ধারাল অস্ত্র দিয়ে একাধিকবার আঘাত করা হয় ৷ এই হামলার ঘটনায় তাঁর খুড়তুতো ভাই গুলাম সারওয়ার মোল্লা (35) এবং গুলাম মোস্তাফা নামে এক যুবক জড়িত বলে অভিযোগ ৷
ঘটনার পর স্থানীয়রাই আতাবুদ্দিনকে গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যায় ৷ কিন্তু, সেখান থেকে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয় ৷ এরপর অন্য একটি নার্সিংহোমে নিয়ে গেলে, সেখান থেকেও ফেরানো হয় বলে অভিযোগ ৷ সবশেষে নলমুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় গুরুতর জখম আতাবুদ্দিন মোল্লাকে ৷ সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷
ঘটনায় কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগারওয়াল বলেন, "এই ঘটনায় সব প্রকারের আইনি পদক্ষেপ আমরা করছি ৷"
জানা গিয়েছে, ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই অভিযুক্ত গুলাম সারওয়ার মোল্লা মাধবপুর থানায় এসে আত্মসমর্পণ করেন ৷ পুলিশ তৎক্ষণাত তাঁকে আটক করে এবং থানার অফিসার ইনচার্জের নেতৃত্ব একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ৷ পরে মৃতের স্ত্রী’র অভিযোগের ভিত্তিতে গুলাম সারওয়ারকে গ্রেফতার করা হয় ৷ এই ঘটনায় দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 103(1) ও 3(5) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে ৷ আরেক অভিযুক্ত গুলাম মোস্তাফার খোঁজে তল্লাশি চলছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত গুলাম সারওয়ার মোল্লাকে রাতেই ঘটনাস্থলে নিয়ে যায় ৷ কোথায়, কীভাবে তাঁরা আতাবুদ্দিন মোল্লাকে মেরেছেন, ঘটনার পর কোনদিক থেকে তাঁরা পালিয়েছেন, এসব তথ্য জানার চেষ্টা করেন তদন্তকারীরা ৷ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ তবে, এই খুনের ঘটনার নেপথ্যে কী কারণ, তা এখনও জানা যায়নি ৷ অভিযুক্তকে লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা ৷ তবে, গুলাম সারওয়ার তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ ৷ এ দিন সকালে কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড শাখার গোয়েন্দারাও ঘটনাস্থলে যান ৷ তাঁরাও সমান্তরাল তদন্ত শুরু করেছেন ৷